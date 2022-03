abrdn Charitable Foundation (aCF) e UNESCO hanno oggi annunciato una partnership triennale per promuovere la sostenibilità ambientale attraverso attività educative e ricerca di qualità, con l’obiettivo di sviluppare soluzioni innovative ai problemi ambientali.

Come prima società di servizi finanziari ad avviare una partnership con l’UNESCO, abrdn tramite aCF finanzierà i programmi UNESCO dedicati alla sostenibilità ambientale, ai cambiamenti climatici e alla scienza dell’acqua e degli oceani. abrdn e UNESCO istituiranno un comitato consultivo composto da rappresentanti di entrambe le organizzazioni. I membri del comitato consultivo saranno selezionati per la loro competenza e per la visione comune di un mondo più sostenibile, decideranno in merito ai progetti e individueranno le aree di collaborazione.

La partnership promuoverà il ruolo delle riserve della biosfera e di altri siti UNESCO che faranno da siti pilota per lo sviluppo sostenibile e l’implementazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU tra cui quelli focalizzati su acqua (SDG 6), clima (SDG 13), oceani (SDG 14) e terra (SDG 15). Sarà fornito supporto in via prioritaria ai programmi scientifici intergovernativi dell’UNESCO, nello specifico il programma L’uomo e la biosfera (MAB), il Programma Idrologico Intergovernativo (IHP) e la Commissione Oceanografica Intergovernativa (IOC) nell’ambito dei siti UNESCO.

Stephen Bird, Chief Executive Officer di abrdn ha dichiarato: «Le principali difficoltà che stiamo affrontando in tema di cambiamenti climatici e perdita della biodiversità necessitano di soluzioni collettive e siamo entusiasti di avviare questa partnership con l’UNESCO. La nostra visione per un futuro migliore comincia quando chiediamo di più a noi stessi. Questa partnership è un passo importante per noi, perché lavoreremo con l’UNESCO per realizzare le nostre ambizioni orientate alla creazione di un cambiamento sostenibile. L’UNESCO promuove da sempre l’agenda per lo sviluppo sostenibile e per questo siamo entusiasti di poter collaborare con loro all’elaborazione di progetti volti a condividere le loro conoscenze con il settore finanziario».

Ana Luiza Thompson-Flores, Director, UNESCO Regional Bureau for science and Culture in Europe, ha aggiunto: «Siamo lieti di collaborare con abrdn Charitable Foundation in questi settori di grande importanza per l’UNESCO. Per noi è fondamentale collaborare con il settore privato, in particolare il settore finanziario, al fine di promuovere approcci innovativi allo sviluppo sostenibile e l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Il settore finanziario, e in particolare abrdn, può contribuire alla transizione verso il mondo più sostenibile ed equo che l’UNESCO promuove con i suoi programmi scientifici da diversi decenni».

Tommaso Tassi, advisory board member, abrdn Charitable Foundation ha commentato: «Le grandi sfide che tutti noi stiamo affrontando attualmente hanno bisogno di soluzioni collettive e questa partnership è un passo importante per abrdn perché insieme a UNESCO ci impegniamo a raggiungere le nostre ambizioni sulla creazione di un cambiamento sostenibile. Attraverso questa collaborazione, vogliamo fornire un contributo concreto alla ricerca e ai progetti di UNESCO nelle riserve della biosfera in tutto il mondo».