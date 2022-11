Il settore del gaming in Italia è in continua evoluzione. L’avvento dell’online senza ombra di dubbio ha accelerato ancora di più questo processo, visto che ha attirato l’attenzione di una cerchia ancora più ampia di persone. Il gioco online, infatti, permette al giocatore di accedere all’attività desiderata in qualunque luogo e in qualsiasi momento. Inoltre, attraverso sistemi di comunicazione come la chat live, permette a chiunque di mettersi in contatto con persone provenienti da ogni parte del mondo. Insomma, il videogioco è diventato un vero e proprio strumento di socializzazione

, oltre che di svago. Cresce sempre più velocemente anche il valore del settore degli eSports, che in Italia stanno trovando la loro dimensione. Come riportato anche dalle dichiarazioni di Marco Saletta, Presidente di Iidea, gli eSports sono un fenomeno sempre più in voga nel nostro paese. Non a caso, gli eventi trasmessi sulle piattaforme streaming che li riguardano sono seguiti da un numero importante di persone.