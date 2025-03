La nostra testata si è sempre distinta per l’attenzione dedicata all’educazione finanziaria e agli approfondimenti tematici, grazie ai contenuti mirati a un pubblico interessato a comprendere le dinamiche economiche e finanziarie contemporanee. Ora la nuova versione “green” manterrà invariata la propria autorevolezza sui mercati economico-finanziari, e trasformandosi in “La Mia Finanza green” non farà che completare il proprio percorso di crescita e di attualizzazione dei temi trattati.

Da febbraio Giornale Radio ha lanciato “GreenPop”, un approfondimento settimanale che esplora le attuali sfide ambientali, in onda ogni sabato dalle 12 alle 13. Il programma è condotto da Lucia Lo Palo, esperta di sostenibilità e management ESG, che porterà la sua passione e competenza sul tema della transizione ecologica.

In collaborazione con la redazione di La Mia Finanza Green, il programma diventa una piattaforma per discutere le tendenze green, le soluzioni innovative e le sfide che il nostro pianeta affronta oggi. La trasmissione toccherà argomenti come le politiche ambientali, l’economia circolare e la sostenibilità nelle imprese.

La prima puntata ha visto la partecipazione del ministro Gilberto Pichetto Fratin, che ha condiviso con gli ascoltatori le iniziative del governo e le nuove sfide da affrontare.

Giornale Radio è un’emittente radiofonica italiana dedicata all’informazione, fondata nel 2020 da Domenico Zambarelli, già editore di Radio Italia Network e Radio Donna. Il suo slogan, “la radio libera di informare“, riflette l’impegno per un’informazione indipendente e senza commenti. La programmazione di Giornale Radio copre una vasta gamma di argomenti, tra cui cronaca, politica, economia, sport e cultura, con notiziari e approfondimenti curati da un team di giornalisti indipendenti. La sede principale di Giornale Radio si trova a Milano, in Via Paolo Bassi 29.

Per ascoltare Giornale Radio, è possibile sintonizzarsi sulle frequenze FM disponibili in diverse città italiane, tra cui Milano (92.8 MHz), Brescia (89.3 MHz), Roma (95.3 MHz) e Genova (91.6 MHz). L’emittente è inoltre diffusa tramite Digital Audio Broadcasting (DAB+) in oltre 70 province italiane e via satellite su HotBird 13° est. È possibile ascoltare la diretta streaming sul sito ufficiale o tramite l’app disponibile per dispositivi Android e iOS.

Nella puntata di sabato 22 febbraio è intervenuto ai microfoni di “GreenPop” Generale Giuseppe Vadalà, commissario unico per la Terra dei Fuochi: “Stiamo portando avanti da circa 8 anni un monitoraggio puntuale nel nostro Paese. Se ne occupa Ispra e tutte le Arpa regionali insieme. Si tratta di circa 35 mila siti di interesse regionale, i cosiddetti SIR e poi ce ne sono 42 di interesse nazionale, i cosiddetti SIN, aree anch’esse contaminate e industrializzate. C’è tanto lavoro da fare. Servono fondi perché più si interviene velocemente, meglio è”. Queste le sue parole durante il nuovo programma condotto dalla

presidente di Arpa Lombardia ogni sabato su Giornale Radio. “Il metodo che utilizziamo è quello dell’Arma dei Carabinieri, da quando nel 2017 il governo ci ha investito per questa missione cruciale. Ma è un intervento che necessita di fare squadra. Serve l’aiuto dei Comuni, che conoscono il territorio, delle Regioni, delle Prefetture e delle Procure della Repubblica. Ma serve anche la proattività delle imprese che devono collaborare con fondi privati mettendosi al fianco delle istituzioni. Questo sarebbe un vantaggio per tutti e potremmo arrivare a rigenerare territori contaminati in meno tempo, trasformando quello che è rifiuto in valore per la collettività. La Terra dei Fuochi non è solo in Campania e non solo in Italia”.