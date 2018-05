Premi per ascoltare l'articolo! Wekiwi.it, il primo fornitore italiano 100% digital di energia e gas naturale, continua a portare avanti la sua rivoluzione nel settore energetico. Puntando sulla trasparenza e l’online, permette al cliente di risparmiare controllando i propri consumi e riducendo così i costi del servizio. Grazie alla sua offerta innovativa, wekiwi in 2 anni ha raggiunto circa 15.000 clienti che hanno sposato la logica low-cost della sua offerta e nel 2017 ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di B Corporation che viene dato a quelle aziende che perseguono volontariamente, oltre al profitto, una nuova strada “Benefit” a vantaggio della comunità, dei lavoratori e dell’ambiente. Oggi wekiwi diventa un’azienda ancora più tecnologica ed ecosostenibile lanciando wekiwisolar.it, il primo portale interamente digital che permette ai consumatori di realizzare il proprio impianto di produzione a energia solare.Il primo step di wekiwisolar.it prevede l’avvio nella Regione Lombardia, per poi espandersi in tutta Italia nei prossimi mesi. L’energia fotovoltaica, che si ottiene dalla trasformazione diretta dellenergia solare in energia elettrica, è un’energia pulita e rinnovabile, quindi economicamente conveniente. Inoltre è facile da installare, non fa rumore e non ha praticamente bisogno di manutenzione con una durata di vita media di 25 anni. Per questo nel 2017 il mercato del fotovoltaico ha mostrato interessanti segnali di crescita in Italia con oltre 400 MW installati ed entro il 2020 si prevede l’installazione di 25/30 milioni di nuovi impianti fotovoltaici su scala mondiale. Wekiwi per implementare wekiwisolar.it, per il momento solo in Lombardia, si è affidato a EzzingSolar una società che, scommettendo sulla digitalizzazione del settore fotovoltaico, fornisce un innovativo processo web based che semplifica e rende più accessibile tutto il processo di scelta, progettazione e installazione di un impianto fotovoltaico, sia per le aziende che per il cliente finale. Wekiwisolar.it rende quindi conveniente l’installazione di un impianto a energia solare perché riduce tutti i costi di transazione, di progettazione e di preventivazione. In questo modo l’esperienza d’acquisto diventa semplice e conveniente e in pochissimi step automatizzati i clienti finali potranno:- Rappresentare in 3D l’installazione fotovoltaica sulla propria abitazione;- Avere un’idea immediata dei risparmi e del costo dell’impianto;- Duplicare la convenienza se oltre all’impianto fotovoltaico si ricorre anche all’installazione di batterie e si passa alle convenienti condizioni di fornitura di wekiwi;- Ricevere un preventivo completo e richiedere assistenza per l’organizzazione del sopralluogo. “Abbiamo scelto di puntare sulla tecnologia fotovoltaica perché l’autoconsumo è il futuro, consente di ridurre i propri costi energetici (evitando i pesanti oneri fissi presenti in bolletta che non dipendono dai singoli fornitori) e di rispettare l’ambiente. Crediamo di poter innovare in questo settore proponendo uno strumento innovativo che rende semplice la preventivazione.” - dichiara Massimo Bello, founder di Wekiwi Srl. - “Wekiwisolar.it introduce inoltre la prima offerta integrata pannelli + energia grazie alle convenienti offerte di fornitura di wekiwi. In questo modo il Cliente avrà un unico interlocutore per gestire le proprie necessità energetiche. Wekiwisolar.it parte per adesso nella regione Lombardia, che è la più dinamica in tema di pannelli solari ed è anche prossima alla sede di wekiwi che è a Milano. e crediamo nel suo ulteriore potenziale”. Wekiwisolar.it quindi potenzia e completa l’offerta wekiwi di fornitura di energia elettrica e gas che vuole incentivare la consapevolezza del cliente riguardo i propri consumi, premiando i comportamenti virtuosi.L’utente, al momento del contratto, sceglie una Carica mensile, senza stime arbitrarie da parte del fornitore, stabilendo così l’importo delle proprie fatture, che saranno poi conguagliate solo con i consumi effettivi. L’utente, attraverso una semplice e intuitiva applicazione sviluppata da wekiwi, può accedere alla bolletta dinamica, una vera e propria bolletta in html con la quale si può navigare dalla sintesi al dettaglio.La Carica non scade mai, se si consuma meno, l’importo non speso verrà riaccreditato. Inoltre, grazie alla fattura dinamica si possono controllare i consumi in qualsiasi momento, se sono maggiori o minori della Carica impostata e monitorare il credito residuo di energia.Altro plus importante di Wekiwi è che la app è integrata con l’azienda. Questo permette una costante relazione tra azienda e i propri utenti, al pari di email, pagina Facebook e social media in generale, poiché wekiwi, come policy aziendale, non adotta strategie di telemarkting e non ha un call center, quindi la app è di fatto uno sportello clienti.

