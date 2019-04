Premi per ascoltare l'articolo! E.ON Italia ha raggiunto oggi un accordo con gli azionisti di riferimento della società Solar Energy Group S.p.A. per l’acquisizione dell’80% della quota dell’azienda, attiva da oltre 35 anni nel nostro Paese nella progettazione e installazione “chiavi in mano” a clienti residenziali di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo, impianti solari termici e servizi per l’efficienza energetica quali pompe di calore e servizi di assistenza e manutenzione dedicati.L’azienda Solar Energy Group S.p.A., con sede a San Daniele del Friuli (UD), nasce dalla fusione, avvenuta nel 2011, tra la Solar Systems S.p.A., costituita nell’anno 1982, e la Soleico S.r.l.Solar Energy Group, anche grazie al noto marchio commerciale “Super Solar”, è diventata una tra le più significative aziende italiane nell’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici, con all’attivo oltre 60.000 clienti serviti e soddisfatti. L’azienda è presente sul territorio nazionale con una capillare rete di vendita diretta e indiretta costituita da circa 100 consulenti per il risparmio energetico.Grazie a questa seconda acquisizione di un’azienda leader nel settore solare, che segue quella perfezionata nel 2017 de La Casa delle Nuove Energie, E.ON rafforza ulteriormente la sua strategia di sviluppo in Italia per fornire ai propri clienti soluzioni in linea con il nuovo mondo dell’energia: decentralizzato, sostenibile e interconnesso. L’acquisizione di Solar Energy Group consentirà a E.ON di migliorare ulteriormente la propria proposta ai consumatori, fornendogli la possibilità di produrre energia, accumularla e consumarla in modo efficiente e consapevole. La diffusa presenza territoriale di E.ON sul mercato italiano e l’offerta completa e innovativa nel campo delle soluzioni solari conferita da Solar Energy Group, infatti, si integrano perfettamente ai fini di presentare un’ampia gamma di soluzioni energetiche per la casa dei consumatori italiani. La quota di mercato stimata raggiunta da E.ON nel segmento del solare è di circa il 10%.“Questa acquisizione consente a E.ON di compiere un altro passo avanti nell’ambito di quello che la nostra azienda ha definito il nuovo mondo dell’energia” ha dichiarato Péter Ilyés, CEO di E.ON Italia. “Grazie a questa operazione, saremo in grado di ampliare la gamma di vendita di soluzioni energetiche per i clienti, acquisendo know how nell’ambito dei sistemi più innovativi per il solare e di rafforzare ulteriormente la collaborazione con le reti di tecnici installatori di cui molto apprezziamo il lavoro e la professionalità e la cui vicinanza al cliente è per noi un elemento decisivo. Si tratta di una azione concreta che fa seguito al nostro impegno per favorire il risparmio energetico in Italia rappresentato dal claim #odiamoglisprechi. Ringrazio molto il management di Solar Energy Group per come ha saputo sviluppare con grande capacità l’azienda, facendola diventare un punto di riferimento per tutto il segmento solare in Italia” ha concluso Ilyés. Il contenuto di questo testo (come di tutta la sezione “Comunicati Stampa”) non impegna la redazione de Lamiafinanza: la responsabilità dei comunicati stampa e delle informazioni in essi contenute è esclusivamente delle aziende, enti e associazioni che li firmano e che sono chiaramente indicati nel titolo del testo.

E.ON Italia ha raggiunto oggi un accordo con gli azionisti di riferimento della società Solar Energy Group S.p.A. per l’acquisizione dell’80% della quota dell’azienda, attiva da oltre 35 anni nel nostro Paese nella progettazione e installazione “chiavi in mano” a clienti residenziali di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo, impianti solari termici e servizi per l’efficienza energetica quali pompe di calore e servizi di assistenza e manutenzione dedicati.



L’azienda Solar Energy Group S.p.A., con sede a San Daniele del Friuli (UD), nasce dalla fusione, avvenuta nel 2011, tra la Solar Systems S.p.A., costituita nell’anno 1982, e la Soleico S.r.l.



Solar Energy Group, anche grazie al noto marchio commerciale “Super Solar”, è diventata una tra le più significative aziende italiane nell’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici, con all’attivo oltre 60.000 clienti serviti e soddisfatti. L’azienda è presente sul territorio nazionale con una capillare rete di vendita diretta e indiretta costituita da circa 100 consulenti per il risparmio energetico.



Grazie a questa seconda acquisizione di un’azienda leader nel settore solare, che segue quella perfezionata nel 2017 de La Casa delle Nuove Energie, E.ON rafforza ulteriormente la sua strategia di sviluppo in Italia per fornire ai propri clienti soluzioni in linea con il nuovo mondo dell’energia: decentralizzato, sostenibile e interconnesso. L’acquisizione di Solar Energy Group consentirà a E.ON di migliorare ulteriormente la propria proposta ai consumatori, fornendogli la possibilità di produrre energia, accumularla e consumarla in modo efficiente e consapevole. La diffusa presenza territoriale di E.ON sul mercato italiano e l’offerta completa e innovativa nel campo delle soluzioni solari conferita da Solar Energy Group, infatti, si integrano perfettamente ai fini di presentare un’ampia gamma di soluzioni energetiche per la casa dei consumatori italiani. La quota di mercato stimata raggiunta da E.ON nel segmento del solare è di circa il 10%.



“Questa acquisizione consente a E.ON di compiere un altro passo avanti nell’ambito di quello che la nostra azienda ha definito il nuovo mondo dell’energia” ha dichiarato Péter Ilyés, CEO di E.ON Italia. “Grazie a questa operazione, saremo in grado di ampliare la gamma di vendita di soluzioni energetiche per i clienti, acquisendo know how nell’ambito dei sistemi più innovativi per il solare e di rafforzare ulteriormente la collaborazione con le reti di tecnici installatori di cui molto apprezziamo il lavoro e la professionalità e la cui vicinanza al cliente è per noi un elemento decisivo. Si tratta di una azione concreta che fa seguito al nostro impegno per favorire il risparmio energetico in Italia rappresentato dal claim #odiamoglisprechi. Ringrazio molto il management di Solar Energy Group per come ha saputo sviluppare con grande capacità l’azienda, facendola diventare un punto di riferimento per tutto il segmento solare in Italia” ha concluso Ilyés. Il contenuto di questo testo (come di tutta la sezione “Comunicati Stampa”) non impegna la redazione de Lamiafinanza: la responsabilità dei comunicati stampa e delle informazioni in essi contenute è esclusivamente delle aziende, enti e associazioni che li firmano e che sono chiaramente indicati nel titolo del testo.