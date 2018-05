Premi per ascoltare l'articolo! Nonostante le incertezze, FinTech registrerà una crescita in molti sottosegmenti grazie allo sviluppo dell’innovazione, afferma Frost & Sullivan La ricerca di Frost & Sullivan intitolata European FinTech Market Outlook, 2018 delinea i trend per il 2017 e 2018 nel settore Fintech europeo che è in rapida evoluzione. La crescita può essere attribuita a un ecosistema costituito da start-up innovative e tradizionali, istituzioni finanziarie favorevoli alla digitalizzazione, investitori che identificano le opportunità di crescita e regolatori proattivi. L’integrazione di tecnologie emergenti, come Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), big data, analytics e Internet of Things (IoT), consente alle aziende di soddisfare le richieste dei consumatori digitali, tra cui la facilità di utilizzo, l’accesso in mobilità e la personalizzazione. L’integrazione verticale dei servizi finanziari è soggetta a rigide misure di regolamentazione e di conformità; i partecipanti al mercato sono infatti particolarmente attenti alla sicurezza e alla riservatezza dei dati e si avvalgono anche di queste tecnologie avanzate per aumentare i livelli di sicurezza. Lo studio di Frost & Sullivan analizza i trend tecnologi in Europa e il loro impatto sull’industria. Esamina inoltre i trend nei segmenti BankTech, InsurTech, RegTech, PayTech e WealthTech e prevede opportunità di crescita in ciascuno di essi. Per il futuro possiamo prevedere che le aziende FinTech si concentreranno sempre più e parteciperanno alla ricerca e alla dimostrazione “proof of concept” in tecnologie come blockchain e quantum computing afferma Deepali Sathe, Senior Industry Analyst, ICT, Frost & Sullivan. Nel frattempo, gli sviluppi nell’ambito di piattaforme AI e ML creeranno nuove allettanti opportunità.” L’afflusso di start-up e soluzioni innovative trasforma la catena del valore in segmenti come PayTech e InsurTech, i tradizionali partecipanti al mercato riconoscono quindi la necessità di essere agili. Le frequenti modifiche e aggiornamenti delle norme e dei requisiti di conformità, nonché gli eventi come Brexit, evidenziano il bisogno di flessibilità. Poiché nel 2018 le aziende faticano a rispettare le scadenze e a soddisfare i requisiti del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e della direttiva sui servizi di pagamento rivista (PSD2), aumenta la domanda di RegTech, per il quale è prevista una crescita di oltre 500 milioni di dollari nel 2018. I nuovi modelli di business e la crescita di soluzioni incentrate sul cliente creeranno opportunità per offrire nuovi servizi o X-as-a-Service (XaaS) osserva Sathe. Questi modelli automatizzano i processi e si integrano nell’infrastruttura IT esistente per promuovere la crescita globale. Inoltre, molti segmenti di mercato che sono scarsamente o per niente serviti, come le piccole e medie imprese (PMI), gli espatriati e le persone con pochi antecedenti in materia di prestiti, hanno iniziato ad offrire ulteriori opportunità di business. Le aziende stanno esaminando sempre più le opzioni a disposizione per la realizzazione di partnership e investimenti strategici al fine di garantire un time-to-market più veloce per soddisfare le richieste dei consumatori che desiderano un accesso 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 e permettere un approccio omnicale. Le API e l’economia condivisa avranno un impatto in tutto il settore, in quanto il nuovo ecosistema incoraggia un approccio collaborativo.

