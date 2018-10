Premi per ascoltare l'articolo! HANetf, la prima piattaforma europea indipendente di ETF UCITS white label, annuncia di aver lanciato su Borsa Italiana l’EMQQ Emerging Markets Internet and Ecommerce UCITS ETF (Acc) (EMQQ IM), con Big Tree Capital, società americana specializzata nell’investimento sui mercati emergenti e di frontiera. Il primo fondo ad essere lanciato da HANetf, l’EMQQ Emerging Markets and Ecommerce UCITS ETF, replica un indice di aziende leader che forniscono servizi internet ed e-commerce ai mercati emergenti. L’indice è composto da oltre 50 società, tra cui Alibaba, Tencent e Baidu, pesate secondo una metodologia a capitalizzazione di mercato modificata in cui i singoli componenti arrivano ad un massimo dell’8%. L’ETF è la versione UCITS dello strumento quotata sul listino americano che ha finora raccolto oltre 365 milioni di dollari di asset. Il fondo dà esposizione ad un indice composto da società leader che guidano la crescita dei consumi online nei Paesi in via di sviluppo. Per esserne parte, le aziende devono trarre più del 50% dei loro profitti dall’e-commerce o da attività online, inclusi motori di ricerca, negozi online, social network, video online, giochi online, sistemi di pagamento online e viaggi online. A differenza della maggior parte degli indici dedicati ai mercati emergenti, non è necessario che le società che ne fanno parte siano quotate sul mercato locale. Il fondo è quotato su Borsa Italiana con il Ticker EMQQ IM ed un TER pari a 86 punti base. Si tratta del primo ETF UCITS in Europa ad essere lanciato grazie al supporto di una piattaforma white label indipendente e rappresenta il punto di svolta nella storia degli ETF europei, ampliando l’accesso al mercato le cui alte barriere all’ingresso hanno finora limitato ai grandi asset manager o istituti bancari l’emissione di questi strumenti. Questa emissione segue la strada tracciata dal mercato statunitense degli ETF, in cui gli asset manager usano abitualmente una piattaforma white label per il lancio di fondi indice. Le società di gestione che intendono entrare nel mercato europeo degli ETF trovano in HANetf una chiave d’accesso al mercato efficiente dal punto di vista dei costi, scalabile e coerente. Molti aspiranti emittenti di ETF sono preoccupati di quelle che sono percepite come delle alte barriere all’ingresso e della competizione con leader di mercato. HANetf offre una nuova soluzione, che riduce sensibilmente queste barriere e consente di raggiungere una massa critica grazie all’aggregazione. I gestori USA, in particolare, vedono l’Europa come un insieme molto più complesso di mercati. Sono abituati ad una struttura di mercato che ha una o due Borse, un’unica liquidazione e pagamento, una sola valuta, una sola lingua ed un unico sistema fiscale. L’Europa ha molte Borse e differenti liquidazioni, pagamenti, tasse, lingue, valute, nonché altre complessità come la Brexit e MIFID 2. HANetf conosce tutte queste peculiarità e le gestisce al posto degli asset manager. Kevin Carter, Fondatore e Presidente di EMQQ Index Committee, dichiara: “Siamo entusiasti di lanciare EMQQ in Europa con HANetf. La loro esperienza, conoscenza del mercato e spirito imprenditoriale il ha resi il partner ideale per noi e per chiunque sia interessato ad entrare nel mercato europeo degli ETF. Riteniamo che gli investitori europei trarranno beneficio dal prendere esposizione ad aziende internet innovative ed a rapida crescita che operano nei mercati emergenti e crediamo che questo sia il modo migliore per avere accesso alla crescita dei consumi digitali in questa grande e importante parte del mondo.” Hector McNeil, co-Fondatore e co-CEO di HANetf, aggiunge: “Il primo lancio grazie alla piattaforma di HANetf è davvero una pietra miliare per il nostro team ed anche uno spartiacque per qualsiasi asset manager che voglia sviluppare la sua strategia di ETF europei. Con questo lancio HANetf ha eliminato, con le sue sole forze, le alte barriere all’ingresso presenti per la creazione e il lancio di ETF in Europa, aprendo le porte a molti altri asset manager (tradizionali, sistematici o attivi) per trarre beneficio dal forte potenziale di distribuzione degli ETF. Con un fondo eccezionalmente apprezzato in Nord America, il team EMQQ desiderava sviluppare il proprio potenziale di distribuzione e siamo molto contenti di aver lavorato con loro per portare quest’idea vincente in Europa.” “EMQQ è una strategia ideale per il nostro primo lancio, essendo altamente innovativa ed originale per il mercato europeo”, continua McNeil. “Il primo obiettivo per HANetf sono i gestori statunitensi ed asiatici che non sono ancora entrati sul mercato europeo degli ETF. Prima dell’arrivo di HANetf, gli ETF esteri basati in USA ed in Asia hanno fatto fatica ad arrivare sul mercato europeo in modo coerente, a causa della complessità aggiuntiva di molteplici sistemi di liquidazione e pagamento, lingue, valute, normative locali e molti altri aspetti che non esistono nei loro mercati. HANetf migliora notevolmente le chance di successo di nuovi emittenti di ETF. Aggiungere tutto questo ad un grande ETF come EMQQ è un ottimo modo per lanciare HANetf sul panorama degli ETF europei.” Silvia Bosoni, Head of ETFs, ETPs and open end Funds, Listing and Market Development di Borsa Italiana, conclude: “Siamo molto felici del fatto che HANetf, la prima piattaforma white-label in Europa, abbia deciso di quotare i suoi ETF in Italia. HANetf è il quarto nuovo emittente del 2018: ciò conferma la centralità del mercato italiano degli ETF nel panorama Europeo. A fine settembre l’Asset Under Management degli ETP in Italia ha raggiunto il nuovo record storico di 69,42 miliardi di Euro”

