UBS Asset Management è il primo e unico player a portare in esclusiva sul mercato europeo la versione sostenibile dell'indice più conosciuto al mondo, lo S&P 500. Tale strumento, nella sua versione euro hedged (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF) è in quotazione in Borsa Italiana a partire dal 17 aprile 2019. In un contesto che vede in forte crescita tanto la domanda quanto l'offerta di investimenti sostenibili, il lancio della versione ESG dell'indice più diffuso e conosciuto a livello globale rappresenta un fondamentale passo avanti nel completamento del panorama delle soluzioni ESG disponibili. UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF consente agli investitori di ottenere unesposizione allindice azionario S&P 500, integrando uno screening ambientale, sociale e di governance (ESG) ed escludendo le imprese che ottengono scarsi risultati in termini ESG oltre che i produttori di tabacco o di armi non convenzionali. La versione ESG dello S&P 500 è costruita in modo da replicare il 75% della capitalizzazione di mercato del benchmark di riferimento. Alla fine di febbraio 2019, lindice S&P 500 ESG era composto da 329 titoli. Clemens Reuter, Head of ETF & Passive Investment Specialists, ha commentato: In qualità di leader di mercato sugli ETF sostenibili, questo nuovo strumento è il risultato di una stretta collaborazione tra UBS Asset Management e S&P Dow Jones Indices. Siamo stati i pionieri di una nuova generazione di ETF sostenibili, offrendo un'esposizione ESG core basata sul più grande e importante indice azionario a livello globale. Francesco Branda, Head of Passive & ETF Specialist Sales Italy, UBS AM ha aggiunto: "UBS AM con questo nuovo ETF coniuga due esigenze degli investitori: prendere esposizione sul più grande indice al mondo e introdurre lo screening ESG, che sta diventando e diventerà sempre di più un elemento fondamentale nella costruzione dei portafogli come è stato evidenziato nel recente Salone del Risparmio. UBS ETF, primo provider di ETF SRI/ESG in Europa, continua ad investire proponendo nuove soluzioni e rimanendo fedele al suo DNA d'innovatore e leader in tema ESG. La nuova quotazione porta a 15 gli ETF ESG di UBS AM quotati a Piazza Affari che permettono di prendere posizione sia sull'asset class azionaria che su quella obbligazionaria".

