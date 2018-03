Premi per ascoltare l'articolo! GPI (GPI:IM), società quotata su AIM Italia e partner tecnologico di riferimento nel mercato della Sanità e del Sociale, ha sottoscritto ed eseguito un contratto con TBS Group per effetto del quale, fra l’altro, GPI ha acquisito:il 100% del capitale sociale della ERRE EFFE INFORMATICA S.r.l. (“ERRE EFFE INFORMATICA”) al prezzo di Euro 1,6 milioni, salvo eventuale aggiustamento, in aumento o diminuzione, in funzione di una successiva verifica dell’EBITDA 2017 e della PFN della società acquisita da attuarsi entro il 30 giugno 2018;il residuo 45% del capitale della INSIEL MERCATO S.p.A., di cui GPI deteneva già il 55%, al prezzo di Euro 1,8 milioni, unitamente alla contestuale risoluzione degli accordi stipulati in sede della precedente acquisizione intervenuta a fine 2016.Fin dalla sua costituzione ERRE EFFE INFORMATICA è attiva nella ricerca di soluzioni informatiche in grado di trasferire nel settore della sanità linnovazione che accompagna la continua evoluzione delle tecnologie hardware e software. Le soluzioni di ERRE EFFE presidiano le principali aree gestionali, sia ospedaliere che territoriali, ottimizzandone l’operatività.ERRE EFFE ha sede ad Arezzo, conta 23 collaboratori e il bilancio 2017 approvato dal CDA riporta ricavi per circa Euro 1,8 milioni, un EBITDA margin superiore al 20% e una PFN positiva.L’ingresso di ERRE EFFE nel Gruppo GPI favorirà i contatti con le principali realtà sanitarie della Toscana, area geografica ad oggi limitatamente presidiata. La contiguità operativa e le similari competenze di dominio consentiranno proficue iniziative di cross-selling tra ERRE EFFE e GPI e accresceranno le conoscenze tecnologiche relative ai sistemi amministrativi rivolti al mondo della Sanità.Fausto Manzana, Presidente e AD di GPI:“Si rafforzano con ERRE EFFE INFORMATICA sia il nostro portafoglio prodotti a livello di ICT sanitario, sia la presenza di GPI nell’ area territoriale toscana. Siamo convinti che la neo-acquisita si integrerà rapidamente nel perimetro industriale e tecnologico del nostro gruppo.” Il contenuto di questo testo (come di tutta la sezione “Comunicati Stampa”) non impegna la redazione de Lamiafinanza: la responsabilità dei comunicati stampa e delle informazioni in essi contenute è esclusivamente delle aziende, enti e associazioni che li firmano e che sono chiaramente indicati nel titolo del testo.

