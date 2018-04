Premi per ascoltare l'articolo! Promuovere lo sviluppo di una cultura digitale all’interno dell’impresa, aumentare le competenze delle persone in materia di innovazione, generare idee concrete da applicare al business: con questi obiettivi Angelini, gruppo industriale leader nell’area salute e benessere nei settori farmaceutico e del largo consumo, ha scelto Talent Garden, oggi la più grande piattaforma in Europa di networking e formazione per l’innovazione digitale, come partner strategico nel proprio percorso di trasformazione tecnologica. Talent Garden, posizionandosi come uno dei principali player per l’open innovation, da sempre supporta e accompagna le aziende nel loro processo di evoluzione digitale attraverso percorsi ad hoc unici nel panorama della formazione in tutti gli ambiti professionali. Nel caso specifico, il progetto realizzato da Talent Garden per Angelini è denominato Digital Transformation Journey; un vero e proprio percorso di formazione, dedicato a 100 manager provenienti da diverse aree di business in cui il gruppo opera, suddivisi in team di lavoro trasversali rispetto alle funzioni aziendali e ai gradi di esperienza. L’obiettivo è contaminare la visione e le skill delle persone coinvolte, al fine di ideare nuove strategie di business basate sul digitale, da applicare sul campo. “La creazione di team trasversali, che coinvolge key manager appartenenti a funzioni diverse, da RR&D a Marketing and Sales, dalle Direzioni Centrali di Staff all’area Operations, stimola un pensiero originale, rompe gli schemi e aiuta a generare idee”, afferma Marco Morbidelli, Direttore del Personale e Organizzazione Corporate di Angelini. “Lo sviluppo del capitale umano passa anche attraverso una formazione aperta a cogliere ogni elemento di novità e di contaminazione, e proprio in questo caso abbiamo voluto avviare un cambiamento culturale attraverso un percorso innovativo, sia nelle tematiche che nelle modalità, nella consapevolezza di quanto il digitale costituisca un driver competitivo per la crescita del business”. Digital Transformation Journey ha l’obiettivo di preparare il gruppo Angelini ai mutamenti del mercato e proiettarlo verso il futuro, abbracciando il cambiamento e sfruttando le possibilità che la trasformazione tecnologica in atto può offrire. In tal senso, il programma di digitalizzazione intrapreso pone particolare attenzione all’analisi delle nuove tecnologie e delle tendenze del settore. Marco Lanza, Chief Information Officer di Angelini, commenta: “L’innovazione tecnologica è da sempre considerata strategica in Angelini per la sua capacità di essere leva competitiva per il business. In tal senso, la partecipazione al Digital Transformation Journey sarà un’occasione importante per arricchire le opportunità progettuali già presenti nel portafoglio IT con nuove iniziative concrete, che saranno elemento distintivo per il nostro percorso di trasformazione digitale”. Lorenzo Maternini, Vice Presidente di Talent Garden, ha dichiarato: “L’evoluzione del contesto di business e il rapido mutamento dei trend nell’ambito dell’innovazione richiedono un aggiornamento continuo delle strategie e delle competenze manageriali. Per rimanere competitive le aziende devono essere costantemente protese verso l’open innovation. In Talent Garden creiamo l’ambiente e le condizioni ideali per facilitare l’avvicinamento e l’apertura al mondo digitale anche di grandi imprese. Siamo orgogliosi che un’azienda importante come Angelini ci abbia scelto come partner in questo suo cambiamento”. Il contenuto di questo testo (come di tutta la sezione “Comunicati Stampa”) non impegna la redazione de Lamiafinanza: la responsabilità dei comunicati stampa e delle informazioni in essi contenute è esclusivamente delle aziende, enti e associazioni che li firmano e che sono chiaramente indicati nel titolo del testo.

Promuovere lo sviluppo di una cultura digitale all’interno dell’impresa, aumentare le competenze delle persone in materia di innovazione, generare idee concrete da applicare al business: con questi obiettivi Angelini, gruppo industriale leader nell’area salute e benessere nei settori farmaceutico e del largo consumo, ha scelto Talent Garden, oggi la più grande piattaforma in Europa di networking e formazione per l’innovazione digitale, come partner strategico nel proprio percorso di trasformazione tecnologica.

Talent Garden, posizionandosi come uno dei principali player per l’open innovation, da sempre supporta e accompagna le aziende nel loro processo di evoluzione digitale attraverso percorsi ad hoc unici nel panorama della formazione in tutti gli ambiti professionali.

Nel caso specifico, il progetto realizzato da Talent Garden per Angelini è denominato Digital Transformation Journey; un vero e proprio percorso di formazione, dedicato a 100 manager provenienti da diverse aree di business in cui il gruppo opera, suddivisi in team di lavoro trasversali rispetto alle funzioni aziendali e ai gradi di esperienza. L’obiettivo è contaminare la visione e le skill delle persone coinvolte, al fine di ideare nuove strategie di business basate sul digitale, da applicare sul campo.

“La creazione di team trasversali, che coinvolge key manager appartenenti a funzioni diverse, da RR&D a Marketing and Sales, dalle Direzioni Centrali di Staff all’area Operations, stimola un pensiero originale, rompe gli schemi e aiuta a generare idee”, afferma Marco Morbidelli, Direttore del Personale e Organizzazione Corporate di Angelini. “Lo sviluppo del capitale umano passa anche attraverso una formazione aperta a cogliere ogni elemento di novità e di contaminazione, e proprio in questo caso abbiamo voluto avviare un cambiamento culturale attraverso un percorso innovativo, sia nelle tematiche che nelle modalità, nella consapevolezza di quanto il digitale costituisca un driver competitivo per la crescita del business”.

Digital Transformation Journey ha l’obiettivo di preparare il gruppo Angelini ai mutamenti del mercato e proiettarlo verso il futuro, abbracciando il cambiamento e sfruttando le possibilità che la trasformazione tecnologica in atto può offrire. In tal senso, il programma di digitalizzazione intrapreso pone particolare attenzione all’analisi delle nuove tecnologie e delle tendenze del settore.

Marco Lanza, Chief Information Officer di Angelini, commenta: “L’innovazione tecnologica è da sempre considerata strategica in Angelini per la sua capacità di essere leva competitiva per il business. In tal senso, la partecipazione al Digital Transformation Journey sarà un’occasione importante per arricchire le opportunità progettuali già presenti nel portafoglio IT con nuove iniziative concrete, che saranno elemento distintivo per il nostro percorso di trasformazione digitale”.

Lorenzo Maternini, Vice Presidente di Talent Garden, ha dichiarato: “L’evoluzione del contesto di business e il rapido mutamento dei trend nell’ambito dell’innovazione richiedono un aggiornamento continuo delle strategie e delle competenze manageriali. Per rimanere competitive le aziende devono essere costantemente protese verso l’open innovation. In Talent Garden creiamo l’ambiente e le condizioni ideali per facilitare l’avvicinamento e l’apertura al mondo digitale anche di grandi imprese. Siamo orgogliosi che un’azienda importante come Angelini ci abbia scelto come partner in questo suo cambiamento”.

Il contenuto di questo testo (come di tutta la sezione “Comunicati Stampa”) non impegna la redazione de Lamiafinanza: la responsabilità dei comunicati stampa e delle informazioni in essi contenute è esclusivamente delle aziende, enti e associazioni che li firmano e che sono chiaramente indicati nel titolo del testo.