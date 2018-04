Premi per ascoltare l'articolo! Vem Solutions S.p.A., società del Gruppo Viasat che progetta e realizza piattaforme hardware, firmware e software per il supporto e l’erogazione di servizi telematici, IoT e Big Data, comunica di aver acquisito il 70% delle quote della società Helian S.r.l., società con sede in Abruzzo, specializzata in soluzioni hardware e software per la sicurezza e la circolazione stradale, creatrice dello Street Control, nonché soluzioni dedicate al monitoraggio territoriale ed ambientale tramite Wireless Sensor Network. “L’obiettivo di questa acquisizione – commenta Marco Annoni, CEO di Vem Solutions S.p.A. - rientra nel più ampio piano strategico del Gruppo che riguarda, tra le altre cose, anche lo sviluppo di soluzioni innovative ed evolute in ambito telematico che, attraverso il miglioramento della mobilità, traccino il percorso verso smart cities sostenibili.” “La volontà del Gruppo Viasat – dichiara il Presidente, Domenico Petrone – è di creare una forte sinergia fra le due Società e, connettendo la piattaforma telematica di Helian a quelle del Gruppo, di realizzare soluzioni integrate utili per il monitoraggio della mobilità nel territorio che consentiranno alle pubbliche amministrazioni di avere un maggior controllo sul parco auto urbano. A partire – prosegue il Presidente – dalla copertura assicurativa delle auto, ma anche il verificare tutto quanto connesso al territorio e al trasporto come il congestionamento delle strade, il rilevamento della qualità dell’aria, la gestione dei parcheggi, la quantità di emissioni provenienti dalle aree industriali, il monitoraggio delle infrastrutture, lo spostamento delle sostanze pericolose, il rilevamento delle strade ad elevata rischiosità di sinistro, il monitoraggio delle zone boschive, e altre innovazioni che hanno in comune la sicurezza del cittadino e del territorio.” “Le tecnologie di Helian – ci dice l’Amministratore Delegato, Gianluca Di Francesco – sono una soluzione semplice ad un complesso problema che oggi rappresenta la sicurezza stradale. Secondo l’ANIA, infatti, sarebbero circa 2,9 milioni di veicoli, pari al 6,7% del totale, le auto che circolano sul territorio italiano senza assicurazione, e un veicolo su quattro, circa 13milioni, non è in regola. Il rischio per il cittadino è molto alto, considerando che un eventuale sinistro con un’auto non assicurata potrebbe implicare l’incapacità della parte responsabile di risarcire i danni economici provocati. La sinergia industriale fra due Società come Helian e il Gruppo Viasat darà vita a nuove piattaforme di sicurezza e monitoraggio delle nostre città sempre più connesse e digitali per rendere sempre più agevoli e vivibili le stesse.” L’operazione di acquisizione è stata seguita dalle società di consulenza Nash Advisory e dallo studio RSM Studio Palea Lauri Gerla, in qualità di advisor finanziari, dai legali Luca Pecoraro e Massimo Di Rocco, nonché dalle società Wave S.r.l. ed EY. Il contenuto di questo testo (come di tutta la sezione “Comunicati Stampa”) non impegna la redazione de Lamiafinanza: la responsabilità dei comunicati stampa e delle informazioni in essi contenute è esclusivamente delle aziende, enti e associazioni che li firmano e che sono chiaramente indicati nel titolo del testo.

Vem Solutions S.p.A., società del Gruppo Viasat che progetta e realizza piattaforme hardware, firmware e software per il supporto e l’erogazione di servizi telematici, IoT e Big Data, comunica di aver acquisito il 70% delle quote della società Helian S.r.l., società con sede in Abruzzo, specializzata in soluzioni hardware e software per la sicurezza e la circolazione stradale, creatrice dello Street Control, nonché soluzioni dedicate al monitoraggio territoriale ed ambientale tramite Wireless Sensor Network.

“L’obiettivo di questa acquisizione – commenta Marco Annoni, CEO di Vem Solutions S.p.A. - rientra nel più ampio piano strategico del Gruppo che riguarda, tra le altre cose, anche lo sviluppo di soluzioni innovative ed evolute in ambito telematico che, attraverso il miglioramento della mobilità, traccino il percorso verso smart cities sostenibili.”

“La volontà del Gruppo Viasat – dichiara il Presidente, Domenico Petrone – è di creare una forte sinergia fra le due Società e, connettendo la piattaforma telematica di Helian a quelle del Gruppo, di realizzare soluzioni integrate utili per il monitoraggio della mobilità nel territorio che consentiranno alle pubbliche amministrazioni di avere un maggior controllo sul parco auto urbano. A partire – prosegue il Presidente – dalla copertura assicurativa delle auto, ma anche il verificare tutto quanto connesso al territorio e al trasporto come il congestionamento delle strade, il rilevamento della qualità dell’aria, la gestione dei parcheggi, la quantità di emissioni provenienti dalle aree industriali, il monitoraggio delle infrastrutture, lo spostamento delle sostanze pericolose, il rilevamento delle strade ad elevata rischiosità di sinistro, il monitoraggio delle zone boschive, e altre innovazioni che hanno in comune la sicurezza del cittadino e del territorio.”

“Le tecnologie di Helian – ci dice l’Amministratore Delegato, Gianluca Di Francesco – sono una soluzione semplice ad un complesso problema che oggi rappresenta la sicurezza stradale. Secondo l’ANIA, infatti, sarebbero circa 2,9 milioni di veicoli, pari al 6,7% del totale, le auto che circolano sul territorio italiano senza assicurazione, e un veicolo su quattro, circa 13milioni, non è in regola. Il rischio per il cittadino è molto alto, considerando che un eventuale sinistro con un’auto non assicurata potrebbe implicare l’incapacità della parte responsabile di risarcire i danni economici provocati. La sinergia industriale fra due Società come Helian e il Gruppo Viasat darà vita a nuove piattaforme di sicurezza e monitoraggio delle nostre città sempre più connesse e digitali per rendere sempre più agevoli e vivibili le stesse.”

L’operazione di acquisizione è stata seguita dalle società di consulenza Nash Advisory e dallo studio RSM Studio Palea Lauri Gerla, in qualità di advisor finanziari, dai legali Luca Pecoraro e Massimo Di Rocco, nonché dalle società Wave S.r.l. ed EY.

Il contenuto di questo testo (come di tutta la sezione “Comunicati Stampa”) non impegna la redazione de Lamiafinanza: la responsabilità dei comunicati stampa e delle informazioni in essi contenute è esclusivamente delle aziende, enti e associazioni che li firmano e che sono chiaramente indicati nel titolo del testo.