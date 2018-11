Premi per ascoltare l'articolo! Eurovita S.p.A. (“Eurovita”) e Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. (“CR Volterra”) annunciano di aver siglato un accordo di distribuzione in esclusiva per i prodotti assicurativi vita. La Cassa di Risparmio di Volterra è una banca che ha origine nel 1494 dall’allora Monte Pio e che da sempre si caratterizza per una stretta relazione con il proprio territorio di riferimento, ovvero sei province della Toscana, con particolare presenza nelle province di Pisa e Livorno. Una realtà indipendente che rappresenta il principale supporto per le famiglie, per la piccola e media impresa, per le attività artigianali, commerciali e agricole del territorio stesso. Ed è proprio il concetto di indipendenza ad accomunare CR Volterra e la nuova Eurovita. Nata a inizio 2018 dalla fusione di Eurovita Assicurazioni, Old Mutual Wealth Italy ed ERGO Previdenza, Eurovita si contraddistingue per un’offerta completa e modulare di soluzioni assicurative, a servizio di numerosi partner con differenti modelli distributivi, grazie a un’elevata expertise nel ramo vita. L’accordo in esclusiva consolida collaborazioni di lunga data: CR Volterra colloca infatti prodotti di Eurovita Assicurazioni dal 2010 e di Old Mutual Wealth Italy dal 2014. Forti delle esperienze e dei traguardi raggiunti in questi anni, Eurovita e CR Volterra hanno deciso di consolidare il loro legame nella distribuzione di soluzioni assicurative di investimento, risparmio e previdenza realizzate per soddisfare i bisogni e gli obiettivi della clientela e del territorio di riferimento della Banca, con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente l’offerta nei prossimi anni. Erik Stattin, Group CEO di Eurovita, ha dichiarato: “Attraverso la partnership in esclusiva con Cassa di Risparmio di Volterra, una realtà affermata nel settore del bancassurance nel centro-Italia, Eurovita rafforza ulteriormente la propria posizione nel mercato assicurativo italiano. Questo accordo conferma la bontà della nostra strategia di progettare soluzioni tailor-made per i nostri partner, in grado di soddisfare le esigenze dei loro clienti, valorizzandone le prospettive di investimento, risparmio, previdenza e protezione”. Stefano Picciolini, Direttore Generale di CR Volterra, ha commentato: “I risultati raggiunti insieme a Eurovita in tutti questi anni e l’indipendenza della Compagnia sono stati i principali motivi del consolidamento della partnership, che permette alla Cassa di proporre soluzioni assicurative vita che rispondono ai bisogni dei propri clienti e del proprio territorio di riferimento, fuori da logiche prettamente commerciali”. Il contenuto di questo testo (come di tutta la sezione “Comunicati Stampa”) non impegna la redazione de Lamiafinanza: la responsabilità dei comunicati stampa e delle informazioni in essi contenute è esclusivamente delle aziende, enti e associazioni che li firmano e che sono chiaramente indicati nel titolo del testo.

