SYZ Asset Management (“SYZ”), la società di gestione per investitori istituzionali del Gruppo SYZ, ha creato un innovativo Comitato Consultivo Scientifico per migliorare la qualità delle sue strategie d’investimento sistematiche. Il nuovo Comitato Consultivo beneficerà delle idee e delle prospettive di due importanti accademici, Amit Goyal della HEC di Losanna e Victor DeMiguel della London Business School.



Questa iniziativa pionieristica, che fonde le competenze in materia di gestione patrimoniale con il rigore accademico, cercherà di individuare segnali allocativi del mercato per le strategie sistematiche di SYZ. La ricerca si concentrerà sull’elaborazione di algoritmi innovativi per la selezione di nuovi segnali di investimento, contribuendo all’elaborazione di nuove strategie sistematiche e migliorando i processi esistenti di costruzione e ribilanciamento del portafoglio.



La scienza dei rendimenti Il Comitato Consultivo Scientifico è composto da Amit Goyal e Victor DeMiguel, oltre che da tre membri del team SYZ Quantitative Investment Solutions: Guido Bolliger, Claude Cornioley e Benoît Vaucher. SYZ Asset Management è una delle poche case d'investimento svizzere a sfruttare intensamente le competenze accademiche per migliorare la qualità delle sue soluzioni d'investimento. Questa iniziativa mira inoltre a stringere legami più forti con il mondo accademico, e a creare uno scambio dinamico di idee.



Il professor Goyal è esperto in materia di asset pricing empirico e la sua ricerca si concentra prevalentemente sui determinanti dei rendimenti delle attività finanziarie. Il professor DeMiguel, invece, si dedica alla progettazione e all’analisi dei metodi di costruzione del portafoglio.



All'avanguardia dell'innovazione Nel settore degli investimenti, le grandi innovazioni sono partite tutte dalla ricerca accademica. Markowitz ha fatto da apripista con il suo lavoro pionieristico sulla diversificazione del portafoglio, ma il percorso è continuato fino ad arrivare ai più recenti sviluppi nel campo dei premi di rischio o degli algoritmi di apprendimento automatico. Pertanto, un fattore chiave per il successo degli investimenti è la capacità di traslare la ricerca accademica al lavoro sul campo ed essere sempre aggiornati sui suoi sviluppi più recenti. La rapidità delle innovazioni sui mercati finanziari impone al team di investimento di perfezionare costantemente i metodi di investimento sistematico, un compito che sarà rafforzato dalla contribuzione del Comitato Consultivo.



In riferimento alle assunzioni e alla creazione del Comitato Consultivo, Guido Bolliger, Portfolio Manager e Co-Head of Quantitative Investment Solutions, ha commentato: “In SYZ Asset Management siamo molto lieti di accogliere Amit e Victor tra i membri del Comitato Consultivo. Il solido background accademico che hanno maturato nel campo della ricerca consentirà di essere in prima linea nell'innovazione delle strategie sistematiche e di stringere nuove relazioni con il mondo accademico.” Il contenuto di questo testo (come di tutta la sezione “Comunicati Stampa”) non impegna la redazione de Lamiafinanza: la responsabilità dei comunicati stampa e delle informazioni in essi contenute è esclusivamente delle aziende, enti e associazioni che li firmano e che sono chiaramente indicati nel titolo del testo.