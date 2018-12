Premi per ascoltare l'articolo! InvestiRE SGR – primario operatore indipendente specializzato nella valorizzazione di portafogli immobiliari – per conto del fondo specializzato di tipo chiuso Spazio Sanita?, ha perfezionato l’acquisto di un portafoglio immobiliare composto da tre Strutture Sanitarie, localizzate in Piemonte, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Negli immobili opera Sereni Orizzonti, proprietaria delle aziende che si compongono di 260 posti letto accreditati per anziani non autosufficienti. Grazie a queste acquisizioni, il Fondo Spazio Sanita?, istituito nel 2011, supera la soglia dei 2.000 posti letto e consolida pertanto una posizione di leadership in questo segmento di attivita?, puntando a raddoppiare la propria esposizione in questa specifica asset class e posizionandosi come primaria piattaforma d’investimento dedicata a soggetti istituzionali interessati al settore healthcare in Italia. Il contenuto di questo testo (come di tutta la sezione “Comunicati Stampa”) non impegna la redazione de Lamiafinanza: la responsabilità dei comunicati stampa e delle informazioni in essi contenute è esclusivamente delle aziende, enti e associazioni che li firmano e che sono chiaramente indicati nel titolo del testo.

