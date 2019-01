Premi per ascoltare l'articolo! Berkshire Hathaway HomeServices ha annunciato unespansione della propria rete di franchising nellItalia settentrionale tramite la sottoscrizione di un contratto di affiliazione con Maggi Group Real Estate, una prestigiosa agenzia immobiliare specializzata nella vendita di immobili residenziali e commerciali nellarea di Milano e nelle regioni Emilia Romagna, Liguria, Lombardia e Veneto. Limpresa opererà con la denominazione Berkshire Hathaway HomeServices Maggi Properties a partire dalla fine di febbraio. Maggi Properties, una prospera impresa fondata nel 1981, rappresenta il terzo franchising internazionale di Berkshire Hathaway HomeServices, preceduto dallagenzia berlinese Rubina Real Estate e dallagenzia londinese Kay & Co. nel 2018. Lagenzia intende ampliare la propria quota di mercato nellItalia settentrionale ed estendere la propria presenza a Roma entro due anni. “Accogliamo con vivo entusiasmo lopportunità di accedere al mercato milanese con unazienda del calibro di Maggi Properties” ha affermato Gino Blefari, presidente e amministratore delegato di Berkshire Hathaway HomeServices. “Milano rappresenta una delle nostre massime priorità quale il più importante centro finanziario dellItalia e la terza economia in ordine di grandezza in Europa. Maggi Properties detiene una posizione di leadership a livello regionale e gode di unottima reputazione per quanto concerne le sue operazioni nei segmenti residenziale e commerciale, nonché per i suoi servizi di consulenza immobiliare per istituti finanziari ed enti pubblici. Altrettanto importante è il fatto che i valori fondamentali osservati dallagenzia sono simili ai nostri e sono basati sulla fiducia, sullintegrità e sulla stabilità.” Maggi Properties rimarrà unimpresa autonoma gestita in proprio dal titolare e amministratore delegato Cesare Maggi, il quale ha riferito di essere alquanto lieto di poter ampliare le sue attività dintermediazione quale impresa affiliata di Berkshire Hathaway HomeServices. “Siamo orgogliosi di rappresentare il marchio Berkshire Hathaway HomeServices a Milano e nel resto dellItalia settentrionale” ha affermato Maggi. “Riteniamo che il marchio sarà accolto con favore dai nostri clienti locali e internazionali cui occorre consulenza in materia di immobili. Inoltre, il marchio attirerà i clienti americani interessati ad immobili a Milano, nellarea del Lago di Como e nella regione Toscana.” Secondo Marcus Benussi, consulente presso lagenzia e responsabile delle operazioni estere, laffiliazione aiuterà Maggi Properties a crescere e ad avvalersi della collaborazione di un maggior numero di agenti competenti. “La nostra transizione al nuovo marchio giunge al momento opportuno giacché il settore immobiliare milanese sta continuando a consolidarsi e ad attirare un numero sempre più folto di acquirenti stranieri. Il marchio di fiducia Berkshire Hathaway HomeServices introduce una ventata daria fresca nei nostri mercati, nonché nuove opportunità per i professionisti più abili del settore immobiliare. Prevediamo di espandere le nostre attività in tutti i segmenti, soprattutto in quello degli immobili di fascia alta e di lusso. Gli agenti che desiderano ampliare le proprie attività dovrebbero considerare Berkshire Hathaway HomeServices Maggi Properties.” Berkshire Hathaway HomeServices continua ad essere una delle reti d’intermediazione immobiliare in più rapida crescita in America, forte di una rete di quasi 50.000 agenti e oltre 1.400 uffici inclusi nel marchio dal suo lancio nel settembre del 2013. Laffiliazione alla rete doterà Maggi Properties dellaccesso alla Piattaforma di rete globale (Global Network Platform) del marchio, una potente suite di strumenti per la generazione di opportunità, assistenza per il marketing, media sociali, produzione/distribuzione di video e molto altro ancora. Il marchio offre inoltre la diffusione degli annunci immobiliari su scala globale, rinvii per trasferimenti, educazione professionale e lesclusivo programma di marketing Luxury Collection per annunci di immobili di lusso. “La nostra nuova alleanza ci permette di accedere a una rete di prestigiose agenzie americane, tedesche e inglesi e a un sistema di rinvio attivo” ha affermato Benussi. “Ciò significa che gli annunci immobiliari dei nostri clienti saranno pubblicizzati presso unutenza internazionale considerevolmente più estesa e le altre imprese affiliate di Berkshire Hathaway HomeServices potranno fare affidamento su unagenzia di intermediazione altamente competente cui possono rinviare i clienti interessati allacquisto di immobili nellItalia settentrionale. Si è aperta una nuova era per la nostra azienda e siamo estremamente entusiasti di ciò che ci si profila allorizzonte.” Il contenuto di questo testo (come di tutta la sezione “Comunicati Stampa”) non impegna la redazione de Lamiafinanza: la responsabilità dei comunicati stampa e delle informazioni in essi contenute è esclusivamente delle aziende, enti e associazioni che li firmano e che sono chiaramente indicati nel titolo del testo.

