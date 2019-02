Premi per ascoltare l'articolo! Il Consiglio Nazionale di Unionmeccanica Confapi, riunitosi oggi a Roma, ha eletto Lorenzo Giotti alla presidenza dell’Unione di Categoria per il triennio 2019-2022.Lorenzo Giotti, toscano, cinquantadue anni, ha fondato nel 2003 la Palomar srl, azienda leader nella produzione industriale di pannelli sandwich di alta qualità, di cui è attualmente Presidente e Amministratore. Fino al 2002 è stato Amministratore Delegato del gruppo Mobilvetta Design importante marchio del comparto veicoli ricreazionali per il turismo. Nel 2006, insieme al fratello Federico, ha creato la GiottiVictoria Automotive, oggi brand affermato per la costruzione e trasformazione di veicoli commerciali e da lavoro. Con lazienda di famiglia, Tollena di Sangimignano, rappresenta inoltre una splendida realtà dell’agro-alimentare nonché punto di riferimento del territorio per la produzione vitivinicola ed olearia. Attualmente è Presidente di Confapi Toscana e membro di Giunta Nazionale Confapi.Il nostro compito, sotto legida di Confapi - sottolinea Giotti - sarà quello di focalizzarsi su lavoro e sviluppo in un comparto che non solo è così rilevante per la nostra economia, ma rappresenta anche allestero il meglio delle nostre PMI e del Made in Italy.Nel corso della stessa riunione è stata nominata la Giunta di Presidenza che affiancherà il Presidente e che risulta così composta: Antonio Casano, Vicepresidente Vicario (Api Torino), Giorgio Bianco (Api Torino), Cristian Camisa (Confapindustria Piacenza), Piero Dell’Oca (Api Lecco), Mario Di Giorgio (Api Novara VCO e Vercelli), Giuseppe Frulla (Confapi Pesaro Urbino), Ilaria Minucci (Confapi Arezzo), Francesco Napoli (Confapi Calabria), Giannino Pozzi (Confapi Varese), Mariella Soncina (Apindustria Brescia), Andrea Tiburli (Confapi Padova). Il contenuto di questo testo (come di tutta la sezione “Comunicati Stampa”) non impegna la redazione de Lamiafinanza: la responsabilità dei comunicati stampa e delle informazioni in essi contenute è esclusivamente delle aziende, enti e associazioni che li firmano e che sono chiaramente indicati nel titolo del testo.

