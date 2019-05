Premi per ascoltare l'articolo! Portale Sardegna (PSA:IM - www.portalesardegna.com), online travel agency (OTA) quotata su AIM Italia specializzata nel segmento incoming turistico per la Sardegna, ha annunciato oggi presso la sede di UniCredit a Milano la sua partnership con Forte Village per l’organizzazione della IV Edizione del Meet Forum (Mediterranean European Economic Tourism Forum - www.meetforum.it) che si terrà il 5-6 ottobre 2019 a Santa Margherita di Pula nella costa sud della Sardegna. Il Forte Village è stato premiato miglior Resort al mondo dal 1998 ottenendo per la 21/a volta consecutiva il prestigioso riconoscimento di Worlds Leading Resort. Il titolo di migliore resort al mondo per il 2018 è arrivato in occasione della cerimonia di premiazione dei World Travel Awards, tenutasi al Pátio da Galé di Lisbona.La partnership con il Forte Village, che avrà una durata triennale, oltre ad ospitare l’evento permetterà a Portale Sardegna di sfruttare il network messo a disposizione dal Forte Village a testimonianza del forte commitment della società sulle tematiche legate al mondo del turismo. Massimiliano Cossu, Amministratore Delegato di Portale Sardegna ha commentato: “Il successo di questo evento è la prova che nel 2016, quando abbiamo ideato e organizzato la prima edizione del Meet Forum, non eravamo dei visionari. La partnership con il Forte Village e la presenza di un autorevole Main Sponsor come UniCredit, confermano la validità del progetto che nasce dall’esigenza di favorire una massa critica, a livello di marketing e promozione, dei trend e dei flussi per tracciare insieme agli stakeholder locali la Road Map del turismo futuro. Il Meet Forum, nelle nostre ambizioni si propone di diventare la Davos del Turismo, obiettivo ancora più vicino con questa edizione 2019. Siamo onorati e fieri di rappresentare la Sardegna in questa location meravigliosa insieme a tanti autorevoli partner che sostengono con grande entusiasmo il progetto di Portale Sardegna Group”.Ha aperto i lavori l’intervento di Giovanni Forestiero, Responsabile della Region Centro di UniCredit che per il secondo anno consecutivo svolge il ruolo di Main Sponsor del Meet Forum illustrando le strategie della banca a sostegno del settore turismo e i motivi che hanno spinto il Gruppo a supportare iniziative come quelle proposte da Portale Sardegna.Nel corso dell’evento il management di Portale Sardegna davanti ad oltre 100 investitori, giornalisti, operatori della finanza e del travel ha presentato il gruppo, i progetti per l’allungamento della stagione che hanno suscitato un interesse particolare e la divisione sul luxury Charmingsardinia.com a cui è seguito l’intervento del Top Management del Forte Village che ha illustrato ai presenti la qualità della propria offerta. Il contenuto di questo testo (come di tutta la sezione “Comunicati Stampa”) non impegna la redazione de Lamiafinanza: la responsabilità dei comunicati stampa e delle informazioni in essi contenute è esclusivamente delle aziende, enti e associazioni che li firmano e che sono chiaramente indicati nel titolo del testo.

Portale Sardegna (PSA:IM - www.portalesardegna.com), online travel agency (OTA) quotata su AIM Italia specializzata nel segmento incoming turistico per la Sardegna, ha annunciato oggi presso la sede di UniCredit a Milano la sua partnership con Forte Village per l’organizzazione della IV Edizione del Meet Forum (Mediterranean European Economic Tourism Forum - www.meetforum.it) che si terrà il 5-6 ottobre 2019 a Santa Margherita di Pula nella costa sud della Sardegna. Il Forte Village è stato premiato miglior Resort al mondo dal 1998 ottenendo per la 21/a volta consecutiva il prestigioso riconoscimento di "World's Leading Resort". Il titolo di migliore resort al mondo per il 2018 è arrivato in occasione della cerimonia di premiazione dei World Travel Awards, tenutasi al Pátio da Galé di Lisbona.



La partnership con il Forte Village, che avrà una durata triennale, oltre ad ospitare l’evento permetterà a Portale Sardegna di sfruttare il network messo a disposizione dal Forte Village a testimonianza del forte commitment della società sulle tematiche legate al mondo del turismo.



Massimiliano Cossu, Amministratore Delegato di Portale Sardegna ha commentato: “Il successo di questo evento è la prova che nel 2016, quando abbiamo ideato e organizzato la prima edizione del Meet Forum, non eravamo dei visionari. La partnership con il Forte Village e la presenza di un autorevole Main Sponsor come UniCredit, confermano la validità del progetto che nasce dall’esigenza di favorire una massa critica, a livello di marketing e promozione, dei trend e dei flussi per tracciare insieme agli stakeholder locali la Road Map del turismo futuro. Il Meet Forum, nelle nostre ambizioni si propone di diventare la Davos del Turismo, obiettivo ancora più vicino con questa edizione 2019. Siamo onorati e fieri di rappresentare la Sardegna in questa location meravigliosa insieme a tanti autorevoli partner che sostengono con grande entusiasmo il progetto di Portale Sardegna Group”.



Ha aperto i lavori l’intervento di Giovanni Forestiero, Responsabile della Region Centro di UniCredit che per il secondo anno consecutivo svolge il ruolo di Main Sponsor del Meet Forum illustrando le strategie della banca a sostegno del settore turismo e i motivi che hanno spinto il Gruppo a supportare iniziative come quelle proposte da Portale Sardegna.



Nel corso dell’evento il management di Portale Sardegna davanti ad oltre 100 investitori, giornalisti, operatori della finanza e del travel ha presentato il gruppo, i progetti per l’allungamento della stagione che hanno suscitato un interesse particolare e la divisione sul luxury Charmingsardinia.com a cui è seguito l’intervento del Top Management del Forte Village che ha illustrato ai presenti la qualità della propria offerta.

