Banor Capital ha il piacere di annunciare l’ingresso nel suo team di Gianmarco Rania in qualità di Head of Equities e Portfolio Manager con focus sul mercato azionario europeo.

Da oltre 15 anni all’interno del mondo del risparmio gestito, Rania ha maturato una significativa esperienza nella gestione di fondi azionari e di patrimoni individuali per diverse società dell’asset management. Ha iniziato la sua carriera nel 2002 in Pioneer Investments come Equity Portfolio Manager per poi lavorare in Caxton Associates, Exor e Azure Wealth, dove ha gestito varie strategie su mercati azionari europei. Più recentemente ha ricoperto la carica di Chief Investment Officer in Hywin Wealth.

“Diamo il nostro benvenuto a Gianmarco Rania.” Saluta così Giacomo Mergoni, CEO di Banor Capital, l’arrivo dell’Investment Manager. “Gianmarco è un professionista esperto sul mercato azionario europeo, area che vogliamo potenziare ulteriormente. Le sue precedenti esperienze in realtà simili alla nostra saranno preziose e verranno messe a frutto per posizionarci con maggiore efficacia su questo segmento di mercato.”

“Sono felice di entrare a far parte del team Banor Capital e di unirmi ad una realtà focalizzata sul value investing, strategia che condivido fin dall’inizio della mia carriera.” commenta Gianmarco Rania, Investment Manager di Banor Capital. “Sono impaziente di condividere le mie idee di investimento sul mercato azionario europeo e metterle al servizio di una realtà così dinamica e coesa come Banor.”

