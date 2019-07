Premi per ascoltare l'articolo! Il Fondo Strategico Trentino-Alto Adige, gestito da Finint Investments SGR, ha sottoscritto il primo Minibond emesso da Cristoforetti Servizi Energia S.p.A., tra i leader nazionali nel settore dei servizi energetici.L’emissione obbligazionaria di Cristoforetti Servizi Energia S.p.A. è strutturata in due tranche: la prima pari a 4 milioni di euro – che ha scadenza il 31.12.2024 e un rimborso amortizing - sottoscritta dal Fondo Strategico Trentino-Alto Adige gestito da Finint Investments SGR; la seconda, in fase di sottoscrizione, da parte di alcuni investitori professionali.Banca Finint ha svolto il ruolo di arranger dell’operazione.Cristoforetti Servizi Energia, fondata nel 1996 e con 105 dipendenti, è una Energy Service Company (ESCo) con sede a Lavis, in provincia di Trento, ed è uno dei principali player nazionali nel settore dei servizi energetici, specializzata nello sviluppo di sistemi e tecnologie altamente innovativi finalizzati all’efficientamento energetico e all’uso razionale delle fonti di energia. Con filiali in Lombardia, Veneto, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia, la Società si propone agli enti pubblici, alle aziende e ai privati come partner per la gestione globale dei sistemi energetici.L’emissione del Minibond consentirà a Cristoforetti Servizi Energia di implementare il Piano Industriale triennale (2019-2021) della Società che prevede investimenti per 18 milioni di euro ricolti all’efficientamento energetico e quindi alla riduzione dei consumi e delle emissioni inquinanti dovute agli impianti di riscaldamento e di condizionamento. Il contenuto di questo testo (come di tutta la sezione “Comunicati Stampa”) non impegna la redazione de Lamiafinanza: la responsabilità dei comunicati stampa e delle informazioni in essi contenute è esclusivamente delle aziende, enti e associazioni che li firmano e che sono chiaramente indicati nel titolo del testo.

