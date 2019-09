Premi per ascoltare l'articolo! La rete dei consulenti finanziari del Gruppo Deutsche Bank annuncia l’apertura di 2 nuove sedi in pochi giorni: un nuovo ufficio a Rimini e un flagship store a Genova. La prima apertura è prevista per oggi, con l’inaugurazione alle ore 18.00 dell’ufficio di Rimini in Via Flaminia, 57, un nuovo importante presidio per il team della Romagna guidato dall’Area Manager Roberto Gasperoni. Alla sede di Via Flaminia faranno capo 17 consulenti finanziari e faranno riferimento molti altri professionisti provenienti dall’Emilia-Romagna, regione in cui la rete di Deutsche Bank Financial Advisors conta su oltre 100 consulenti, masse gestite per più di 1.500 mln di euro e circa 12.000 clienti. L’Area Nord Ovest guidata da Fabrizio Allasia si rafforza in Liguria con l’inaugurazione del nuovo Flagship Store di Via Cesarea, 87 a Genova prevista per mercoledì 25 settembre alle ore 18.30. La nuova sede sarà un polo innovativo, cui faranno capo da subito 34 consulenti finanziari e diventerà punto di riferimento per molti altri professionisti provenienti oltre che dall’area metropolitana in generale della Liguria, regione in cui la rete di Deutsche Bank Financial Advisors conta su 60 consulenti, masse gestite per oltre 600 mln di euro e 6.500 clienti “L’apertura delle nuove sedi rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di crescita della nostra rete di consulenti finanziari, che punta ad essere la migliore, la più qualificata e performante e che negli ultimi mesi sta dimostrando di essere una delle più attrattive del settore” – ha commentato Silvio Ruggiu, head of Advisory Clients di Deutsche Bank in Italia. “I nuovi spazi, funzionali e accoglienti, rappresenteranno un presidio fisico ideale per i nostri consulenti e per i loro clienti, nel quale creare valore e consolidare una relazione di fiducia reciproca, per tutelare e far crescere nel tempo il patrimonio personale, familiare e aziendale dei clienti.” Il network di Deutsche Bank Financial Advisors può contare su circa 1200 consulenti finanziari sul territorio nazionale con un volume complessivo di masse in gestione e di affidamenti alle aziende superiore ai 15 miliardi. La rete dei consulenti finanziari è parte di Advisory Clients, la struttura di Deutsche Bank creata per offrire servizi di banca premium, consulenza di alto livello e prodotti evoluti a clienti privati, imprenditori e aziende, grazie a una piattaforma integrata, unica nel mercato di riferimento, a disposizione dei consulenti finanziari, dei private banker e dei gestori aziende di Deutsche Bank. L’offerta di Deutsche Bank Financial Advisors è impostata su un modello di business distributivo in reale architettura aperta, ossia sull’offerta ai clienti di prodotti finanziari di case di gestione terze, selezionate tra le migliori a livello internazionale. Il tutto arricchito dalla view di mercato globale del gruppo Deutsche Bank, da soluzioni su misura e da tool all’avanguardia per l’ottimizzazione dei portafogli e la protezione del patrimonio finanziario. Alla consulenza sui servizi di investimento si affiancano un’ampia gamma di servizi premium, come le soluzioni assicurative e previdenziali per proteggere il patrimonio, i servizi fiduciari e di pianificazione patrimoniale per tutelare i beni familiari e affrontare i passaggi generazionali e altri servizi offerti insieme a partner di alto profilo nella consulenza legale e fiscale, l’art advisory e la valorizzazione dei patrimoni immobiliari. Il contenuto di questo testo (come di tutta la sezione “Comunicati Stampa”) non impegna la redazione de Lamiafinanza: la responsabilità dei comunicati stampa e delle informazioni in essi contenute è esclusivamente delle aziende, enti e associazioni che li firmano e che sono chiaramente indicati nel titolo del testo.

