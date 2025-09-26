I dazi statunitensi stanno avendo conseguenze significative su tutti i settori, dall’agricoltura alla tecnologia. Di

seguito riassumiamo il loro impatto complessivo.

Agricoltura: Le esportazioni agricole dagli Usa affrontano una maggiore incertezza con le tensioni commerciali.

Nonostante il loro impatto non sia ancora del tutto chiaro, la situazione commerciale accresce l’incertezza tra gli

agricoltori statunitensi per quanto riguarda la domanda cinese, qualora proprio questo ambito fosse usato come

ritorsione dei secondi sui primi. Ciò potrebbe portare i prodotti agricoli del Nord America a costare meno,

aumentando le pressioni sugli agricoltori e sull’intera value chain del settore.

Automotive: È stato introdotto un dazio del 25% sulle importazioni di auto così come di motori, trasmissioni e

altre componenti dei veicoli. Le aziende costruttrici di Europa e Stati Uniti stanno assorbendo gran parte dei costi

delle tariffe piuttosto che trasferirli sulle spalle dei consumatori, con limitati effetti su prezzi e margini di profitto,

almeno finora. General Motors e Ford, per esempio, hanno effettivamente mostrato gli effetti di un impatto

negativo, ma lo stanno mitigando attraverso taglio dei costi e aggiustamenti lungo la supply chain. Le aziende

europee vedono effetti controllabili di 100-150 punti base (pbs) e sembrano riluttanti a varare un cambiamento

strategico, mentre le i produttori giapponesi stanno aumentando le esportazioni verso gli Stati Uniti, nonostante i

dazi. Nel complesso i fornitori si aspettano di passare indenni l’aumento dei costi dovuto ai dazi e le aziende

costruttrici lo hanno in gran parte accettato. Perciò riteniamo che i fornitori e le imprese automobilistiche

americane siano le meglio posizionate per affrontare lo scenario attuale.

Chimica: I dazi stanno ponendo sfide considerevoli per il settore chimico, con aziende come Eastman Chemical,

Dow Inc. e LyondellBasell Industries che lanciano allarmi sugli utili a causa di esportazioni ridotte e asset

sottoutilizzati. I produttori tradizionali stanno assistendo a un brusco ridimensionamento dell’export con

conseguente calo degli utili dovuti ai dazi e alla debolezza della domanda oltreoceano. Per rispondervi, le aziende

stanno ridefinendo la loro supply chain, adeguando le strategie produttive e aumentando selettivamente i prezzi.

La guerra commerciale USA-Cina sta fondamentalmente facendo crescere i costi sul lungo periodo, indebolendo

così il modello produttivo fondato sulle esportazioni.

Beni di prima necessità: Gli effetti dei dazi si stanno intensificando sui consumatori, in particolare tra chi ha i

redditi più bassi e tra la classe media. Se, infatti, a livello assoluto la spesa rimane stabile, le abitudini di consumo

stanno cambiando, indirizzandosi su meno prodotti e più di valore. Le aziende stanno tentando di mitigare i costi

dovuti ai dazi attraverso una pluralità di strategie: maggior produttività, diversificazione dell’offerta e prezzi

competitivi. In ogni caso, il settore affronta un potenziale calo dei margini di profitto visto che le aziende si

contendono le quote di mercato con alcune che assorbono i costi per rimanere competitive e con altre che

rischiano un doppio impatto da costi crescenti degli input e da volumi di vendita in diminuzione.

Rame: I dazi sono passati dalla materia prima ai semi-lavorati e ai prodotti finali con un’imposta del 50%, ma con

un impatto minimo, visto i ridotti volumi coinvolti e il ridotto numero di imprese interessate. Le misure a sostegno

del mercato interno esistono, ma le aziende esitano ad investire visto che rimangono le incertezze sui dazi.

Energia: In generale le imprese energetiche sono poco sensibili agli effetti dei dazi. Le maggiori aziende

petrolifere hanno un’esposizione EBITDA stimata di 100-150 trilioni che non è determinante per valutarne la

qualità creditizia, secondo noi. Le imprese della sezione intermedia della value chain presentano una certa esposizione ai costi dell’acciaio per nuovi oleodotti, ma la gran parte si è già procurata l’acciaio per grandi

progetti: verosimilmente le maggiori spese di costruzione rendono l’infrastruttura midstream esistente ancora più

di valore. In questo momento il dazio sul greggio canadese è del 10%, che può avere sì degli effetti su imprese

come la Canadian Natural Resources, ma è improbabile che porti a un declassamento nel rating.

Sanità: Le imprese farmaceutiche Usa stanno spingendo la produzione nazionale e stanno facendo lobbying per

un trattamento di favore. Il loro livello di esposizione ai dazi rimane incerto visto il ritardo della pubblicazione della

Sezione 232. Ci si aspetta che le tariffe doganali siano gestibili per le marche farmaceutiche più importanti, ma

che vengano usati come strumenti negoziali per ottenere o prezzi più bassi delle medicine o più investimenti negli

Stati Uniti o entrambi. L’impatto dei dazi su aziende farmaceutiche più piccole e con margini di guadagno inferiore

potrebbe probabilmente richiedere anni e sussidi per spostare la produzione americana. Senza sostegni, infatti,

potrebbe peggiorare la carenza di farmaci, visto che la gran parte delle prescrizioni riguarda i generici. Quindi,

ogni effetto delle tariffe su questo segmento di mercato dovrebbe rimanere gestibile con un programma realistico

di scelte politiche e con gli incentivi necessari.

Tecnologie mediche e life science: Ci saranno impatti dal 2 al 5% sul margine operativo lordo, soprattutto sulle

esportazioni Usa verso la Cina. La gran parte delle aziende statunitensi o europee si stanno rendendo conto che

il peso dei dazi è maggiore sulle esportazioni verso la Cina che sulle importazioni verso gli Stati Uniti. Queste

imprese stanno quindi riorganizzando la loro supply chain o assorbendo i costi più alti o entrambe le cose, così da

avere cali modesti dei guadagni.

Retail: Aziende come Home Depot e Lowe’s stanno distribuendo i maggiori costi dovuti ai dazi per evitare

brusche impennate di prezzo in specifiche categorie. Nella prima metà dell’anno ci si è concentrati sulle giacenze

in magazzino e quindi l’impatto sui costi sarà più visibile nella seconda metà.

Acciaio: Gli USA hanno introdotto dazi doganali del 50% sull’acciaio importato da gran parte delle altre nazioni.

Ciò ha avuto effetti positivi sulla produzione interna e sui profitti di aziende statunitensi come Nucor e Steel

Dynamics. Nonostante i prezzi più elevati, c’è un’ampia capacità domestica e ne stanno beneficiando i produttori

Usa. Sull’acciaio inglese pesano, invece, in questa fase, i dazi doganali al 25%, a seguito di un accordo

commerciale siglato dai due paesi nel 2025.

Tecnologia, Media e Telecomunicazioni: Gli impatti diretti dei dazi sono cambiati. Le aziende di semiconduttori

e hardware potrebbero esserne colpite, ma al momento le eccezioni ne limiterebbero l’esposizione. Apple e

Applied Materials hanno comunicato le conseguenze dei dazi, ma li stanno mitigando grazie agli investimenti e

aggiustamenti alla supply chain.