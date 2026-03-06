Obesità,  il 37% dei bambini italiani tra i 7 e i 9 anni è in sovrappeso. La piattaforma “My Food My Future” arriva in Italia

Il sovrappeso e l’obesità infantile continuano a rappresentare una seria minaccia per il futuro della nostra società. Secondo l’ultima relazione dell’OMS per la Regione Europea (COSI Round 6 – Childhood Obesity Surveillance Initiative), in 37 paesi analizzati il 25% dei bambini tra i 7 e i 9 anni risulta in sovrappeso. In questa classifica, l’Italia spicca in negativo: è seconda solo a Cipro, con il 37% dei bambini nella stessa fascia d’età in condizione di sovrappeso e il 17% di obesità, con una prevalenza maggiore tra i maschi. Il quadro internazionale è confermato anche dai dati UNICEF , che segnalano un record tanto storico quanto negativo: per la prima volta l’obesità a livello globale ha superato il sottopeso tra i 5 e i 19 anni, con 188 milioni di giovani in età scolare obesi e un preoccupante picco di 35,5 milioni di casi sotto i 5 anni.



In occasione della Giornata Mondiale dell’Obesità, BNP Paribas Cardif, tra le prime dieci compagnie assicurative in Italia, da anni in prima linea per combattere il fenomeno dell’obesità, rinnova il proprio impegno attraverso diverse iniziative: dal lancio in Italia del sito “My Food My Future” alla quinta edizione di LOVVATI con FARE X BENE fino ai progetti per collaboratori, clienti e partner.

La piattaforma “My Food My Future” arriva anche in Italia



Lanciato lo scorso anno anche in Italia, il sito “My Food My Future” (https://myfoodmyfuture.bnpparibascardif.com/it/) si fonda sul principio “migliore informazione, migliore alimentazione”, per promuovere la prevenzione e la consapevolezza su nutrizione, salute e benessere attraverso contenuti pratici e verificati. Pensato soprattutto per un pubblico adulto, ma fruibile anche in famiglia, il sito offre articoli, ricette, schede operative, ricerche scientifiche, approfondimenti e un editoriale con un aggiornamento di quattro contenuti al mese, per orientarsi tra alimentazione equilibrata, cura di sé, stili di vita sani e salute mentale. La navigazione è organizzata in sezioni intuitive, come “Mangiare meglio”, “Prendersi cura di sé e della famiglia” e un’area dedicata a notizie e approfondimenti su ricerche e regolamentazioni a livello globale. La piattaforma mette a disposizione anche strumenti interattivi come quiz e calcolatore IMC/BMI e nasce per parlare a un pubblico ampio e internazionale. È, infatti, disponibile in sette lingue (italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco, portoghese e brasiliano).



LOVVATI raggiunge il quinto anno: risultati e novità



Avviato nel 2021 a Milano, Roma, Napoli e Palermo, per poi espandersi sul resto del territorio nazionale, il progetto LOVVATI, realizzato con l’associazione FARE X BENE, propone un approccio educativo integrato che coinvolge studenti, famiglie e scuole attraverso attività interattive e strumenti digitali dedicati alla promozione di uno stile di vita sano. Nelle prime quattro edizioni, l’iniziativa ha coinvolto oltre 15.000 studenti e più di 1.800 docenti in 124 scuole di 19 province e 11 regioni italiane. Nel corso dell’ultimo anno, sono state introdotte diverse novità: è stata avviata una formazione strutturata rivolta ai genitori che ha portato alla compilazione di oltre 1.000 questionari, costruendo un osservatorio nazionale sulle abitudini familiari, è stata potenziata la proposta per la scuola primaria con strumenti più ludici, come carte-quiz a risposta multipla e sono stati attivati percorsi di peer education nelle scuole già coinvolte. Anche nel corso dei prossimi mesi, LOVVATI continuerà a rafforzare la formazione per famiglie e dei docenti, con un focus su benessere psicologico e sicurezza digitale e amplierà ulteriormente la presenza in nuove scuole e regioni, tra cui Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana.

Molte iniziative per collaboratori e partner



La diffusione della cultura della prevenzione dei rischi associati al sovrappeso e all’obesità è una strategia che coinvolge tutti gli stakeholder di BNP Paribas Cardif in Italia. Tra le varie iniziative sono state previste alcune attività all’interno dell’ufficio rivolte ai collaboratori e alle loro famiglie, come la distribuzione di frutta fresca nelle aree break, l’introduzione di snack e bevande più salutari nei distributori automatici, programmi di fitness e accesso a nutrizionisti, webinar sulla corretta alimentazione, momenti di sensibilizzazione dedicati anche ai figli dei dipendenti in occasione di eventi aziendali e l’attivazione di due campagne annuali di volontariato aziendale. I collaboratori di BNP Paribas Cardif in Italia sono, infatti, coinvolti in prima linea come volontari, affiancando gli esperti di FARE X BENE durante i percorsi di formazione presso le scuole, e come promotori, attraverso la candidatura diretta di istituti scolastici di loro conoscenza. La cultura del benessere e del corretto stile di vita viene promossa anche presso i clienti, all’interno delle polizze salute, e presso i partner, alcuni dei quali sono stati coinvolti più attivamente in sessioni congiunte di volontariato in classe con gli esperti LOVVATI. Inoltre, anche in occasione degli eventi commerciali, viene dedicato ampio spazio a questi temi con la presentazione delle iniziative e del sito “My Food My Future” e con l’allestimento di un angolo di frutta secca, con l’obiettivo di sensibilizzare sui benefici di una dieta sana ad equilibrata.

L’impegno globale di BNP Paribas Cardif



L’obesità è una pandemia, un fenomeno globale che causa quasi 4 milioni di morti all’anno collegate a malattie come diabete, tumori, patologie cardiache e ictus. Se non si fa nulla, il 50% della popolazione adulta potrebbe essere sovrappeso o obesa entro il 2030 (cf. World Obesity Atlas 2025, World Obesity Federation). L’obesità può essere prevenuta tramite l’educazione e la scienza. In questo contesto, il Programma di Prevenzione dell’Obesità di BNP Paribas Cardif sostiene la ricerca scientifica e la prevenzione dell’obesità: