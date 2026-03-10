AbitamiGPT, la piattaforma di intelligenza artificiale che trova casa a Milano

AbitamiGPT, la piattaforma di Intelligenza Artificiale che svela ai proprietari quanto guadagneranno da una vendita o da un affitto, è stata creata dal team AgentiInnovativi, ed è uscita nel mese di febbraio 2026 a Milano, per fare “una valutazione concreta” di quali saranno i costi, rata e stabilità economica in vista di prospettive future. “Concreta” nel senso che, prima di scegliere una casa, l’utente viene guidato a capire se la scelta sia affidabile nel tempo con numeri chiari, come: costi reali (canone/mutuo) e incidenza sul reddito; spese accessorie spesso sottovalutate (per esempio, extra ricorrenti); margine di sicurezza finanziaria (quanto “respiro” rimane); rischi di squilibrio economico (se l’impegno è troppo oneroso).

“Non è un confronto tra annunci: è una pre-analisi della sostenibilità”, così sostiene il team di AgentiInnovativi.

Fa sapere prima a chi cerca casa costi, rata, stabilità economica… in prospettiva futura. L’idea è proprio mettere in ordine con razionalità prima dell’entusiasmo, facendo emergere elementi come: quanto pesa davvero il canone o il mutuo sul reddito disponibile; se l’impegno è sostenibile nel tempo (non solo “questo mese”); dove si nascondono i costi che saltano fuori dopo (accessori e ricorrenti); in pratica: “ok, posso permettermela oggi — ma se capita un imprevisto, reggo?”.

“Solidità della scelta”: vuol dire che è meglio comprare altro rispetto a quella casa?

No, AbitamiGPT non dice cosa comprare o affittare e non consiglia “quell’immobile sì o quell’immobile no”. “Solidità della scelta” significa: spostare il focus da “questa casa mi piace” a“questa scelta è sostenibile?”. Dare all’utente consapevolezza per decidere meglio (e parlare meglio con il proprio consulente, la banca, la proprietà). Quindi non è un “comparatore di case”, è un misuratore di sostenibilità.

“Cosa intendete per sostenibilità finanziaria?”.

In parole semplici: la sostenibilità finanziaria è la capacità di mantenere l’impegno casa senza andare in sofferenza. Per AbitamiGPT significa verificare: l’incidenza reale di canone/mutuo sul reddito, la presenza di un margine di sicurezza (non vivere “al limite”); il rischio di tensione (quando basta poco per andare in difficoltà); le spese accessorie (che spesso rendono “insostenibile” ciò che sulla carta sembrava ok).

AbitamiGPT non “indovina”: calcola e restituisce un output comprensibile in euro e percentuali.

Il primo simulatore che mette la sostenibilità finanziaria al centro della ricerca casa

Per sostenibilità finanziaria, s’intendono le decisioni di investimento, puntando al rendimento economico a lungo termine e alla creazione di valore condiviso, che perseguono la sostenibilità a lungo termine. Sulla base di questo fondamento, il sistema permette di approfondire un possibile focus tematico, calcolare quanto puoi realmente permetterti di spendere per comprare casa o affittarla a Milano, tenendo conto della simulazione della rata del mutuo, calcolando la spesa mensile dell’affitto, identificando costi nascosti.

Quanto è davvero sostenibile questa scelta nel tempo?

Non ha a che fare con la proposta di annunci, offerte o accelerazione di decisioni.

AbitamiGPT è un simulatore consulenziale basato su intelligenza artificiale progettato esclusivamente per chi sta cercando casa a Milano, in affitto o in acquisto. Non prende decisioni al posto dell’agente, non sostituisce il lavoro, ma fornisce dati chiari prima dell’eventuale acquisto o in vista dell’interesse da parte di un potenziale acquirente o affittuario, di un immobile. Permette all’interlocutore, attraverso domande chiare e progressive, calcoli precisi e risultati espressi in euro e percentuali, di avere un quadro completo su elementi come: l’incidenza reale di mutuo o canone sul reddito, le spese accessorie spesso sottovalutate, il margine di sicurezza finanziaria, i possibili rischi di squilibrio economico.

In questo senso AbitamiGPT, non agisce solo su quanto la casa possa piacere, ma anche sulla convenienza della propria scelta.

In particolare, per chi acquista il sistema simula: percentuale di incidenza sul reddito disponibile; stima di imposte, notaio e costi accessori; eventuale impatto di ristrutturazioni o spese ricorrenti. Per chi cerca in affitto, invece, analizza: peso reale del canone sul reddito mensile, sostenibilità complessiva “tutto compreso”, rischio di tensione finanziaria, stabilità contrattuale e forme di tutela.

Alcune dichiarazioni

Alex Foglino, Founder AgentiInnovativi® afferma: “Molte persone cercano casa partendo dall’emozione. È naturale. Ma l’emozione deve poggiare su numeri chiari. AbitamiGPT non dice cosa comprare o cosa affittare: aiuta a capire se la scelta è sostenibile nel tempo.” Alice Varesi, Chief of Operations & Chief International Officer AgentiInnovativi® sostiene “Abbiamo progettato uno strumento che mette ordine prima dell’entusiasmo. Milano è un mercato dinamico e competitivo: servono informazioni comprensibili, non solo dati.”

In vista di un mercato immobiliare sempre più mutevole, AbitamiGPT, insieme al suo ecosistema di strumenti basati su Intelligenza Artificiale, come AVA per accompagnare l’utente, Italy Referrals GPT per la connessione internazionale certificata per gestire o abilitare referral internazionali, InnovamiGPT per il controllo economico dell’agente, e la già citata RenditaGPT per il calcolo dei guadagni di vendita o affitto per il futuro proprietario aiuta le persone a prendere insieme decisioni immobiliari più consapevoli, misurabili e trasparenti.