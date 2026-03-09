Vincenzo Lo Sasso espone a Milano alla galleria Miradoli dal 10 marzo

Vincenzo Lo Sasso è un noto artista multidisciplinare e fotografo originario della Basilicata. La sua ricerca artistica ha sempre spaziato tra diversi media. a partire dalla fotografia per giungere alla scultura (marmo e bronzo), pittura a olio su tela e lavorazione dei metalli su alluminio.

Ha esposto in sedi prestigiose come l’Artoteca Vallisa a Bari (“Fiori dell’aglio”), il Mondadori Megastore a Milano (“Fiori di luglio”) e a Matera (“Il futuro I love my ghost”). Definito spesso come un “lucano eccellente”, il suo lavoro è stato oggetto di diverse pubblicazioni su riviste di settore come Artribune e Exibart.

Ha collaborato come artist-in-residence presso il Paradiso Pure.Living e ha esposto le sue opere in gallerie estere, come la Atlantic Gallery.