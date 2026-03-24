La transizione energetica sui banchi del Politecnico: Gruppo Enercom porta cinque ragazzi al TECH CAMP di Milano

Cinque esenzioni di pagamento per il corso Green Energy: pillars and dreams della Summer School del Politecnico di Milano. Domande entro il 31 marzo 2026

Cinque ragazze e ragazzi avranno l’opportunità di partecipare gratuitamente al TECH CAMP 2026, la Summer School del Politecnico di Milano dedicata alle tecnologie del futuro. Lo rende possibile il Gruppo Enercom – una delle principali realtà private italiane tra le utilities dell’energia – che ha deciso di sostenere integralmente la quota di iscrizione per il corso Green Energy: pillars and dreams, in programma dal 22 al 26 giugno 2026 al Campus Bovisa di Milano, con cinque coperture del valore di 800 euro ciascuna.

L’iniziativa si inserisce in un percorso che negli ultimi anni ha visto il Gruppo consolidare la propria identità di operatore energetico integrato: un’identità che non riguarda solo le infrastrutture e i mercati dell’energia, ma anche la capacità di contribuire alla formazione tecnico-scientifica delle nuove generazioni sui temi che definiranno il futuro del settore.

Il TECH CAMP è un programma intensivo, in lingua inglese, pensato e condotto da docenti e ricercatori del Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano. Il corso Green Energy: pillars and dreams affronta in modo tecnico e scientifico le grandi questioni aperte della transizione energetica: quali sono gli scenari globali delle fonti rinnovabili, come funzionano le macchine e i sistemi di conversione energetica, cosa succede alle reti elettriche quando vi entra in modo massiccio la produzione rinnovabile, e perché accumulare energia è molto più complesso di quanto sembri. Non un corso introduttivo, ma un percorso che chiede ai partecipanti di misurarsi con la complessità reale di un problema che li riguarderà direttamente, qualunque percorso scelgano. È aperto a studentesse e studenti dal secondo anno delle scuole superiori.

Le esenzioni finanziate dal Gruppo Enercom sono riservate a studenti con buoni risultati scolastici e un ISEE familiare inferiore a 40.000 euro. Per accedervi è necessario presentare domanda entro il 31 marzo 2026: la selezione, a cura del Politecnico di Milano, avverrà nel mese di aprile e terrà conto della pagella dell’anno precedente e di una lettera motivazionale. Tutte le informazioni e il modulo di richiesta sono disponibili su techcamp.polimi.it.

“Crediamo che il futuro dell’energia si costruisca anche così: riconoscendo e sostenendo i talenti che un giorno la progetteranno. La transizione energetica è una trasformazione strutturale che richiede competenze nuove, capacità di ragionare su sistemi complessi e una visione di lungo periodo” dichiara Cristina Crotti, Presidente del Gruppo Enercom.

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Gruppo Enercom è una delle maggiori realtà italiane private del settore Energy & Utilities, con una tradizione di oltre 70 anni alle spalle. Le aziende del Gruppo operano principalmente in Lombardia, Veneto e Piemonte nelle seguenti aree di business: vendita di energia elettrica, gas naturale e soluzioni di efficienza energetica; produzione di energia da fonti rinnovabili (solare e idroelettrico); distribuzione di gas; realizzazione infrastrutture elettriche.