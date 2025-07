BWH Hotels Italia & Malta chiude il primo semestre 2025 con un fatturato lordo B&B stimato di oltre 185 milioni di euro per gli hotel del Gruppo. Il tasso medio di occupazione delle camere disponibili si attesta al 73%, mentre il RevPAR (ricavo per camera disponibile) registra una crescita del 2,4%, in linea con l’ADR (tariffa media giornaliera). “Siamo molto soddisfatti delle performance registrate nel primo semestre: i dati confermano la solidità del nostro modello e la capacità degli hotel del Gruppo di rispondere con efficacia alle evoluzioni e le esigenze del mercato. La crescita di indicatori chiave come l’ADR e il RevPAR, unita a un tasso di occupazione stabile, riflette il lavoro costante degli albergatori e la forza del nostro network, sempre più orientato alla qualità dell’esperienza e alla valorizzazione dei territori”, ha dichiarato Sara Digiesi, CEO di BWH Hotels Italia & Malta.

Le performance del semestre 2025 risultano infatti ancora in crescita rispetto ai risultati, già record, dello stesso periodo del 2024. In particolare, l’ADR ha registrato un incremento medio del 2,2%, con picchi significativi in alcune destinazioni: Bologna (+10,5%), località di montagna (+6%), Genova (+6%), Napoli (+5%), Toscana (+3,5%) e Roma (+3,1%).

Anche il RevPAR è aumentato mediamente del 2,4% su base annua, con performance particolarmente positive in: Puglia (+13%), località balneari (+12%), Umbria (+12%), Marche (+9%), Sicilia (+8%), Treviso (+8%), Torino (+6%), Emilia Romagna (+5%) e Milano (+4,2%). Eccellenti le performance di Gorizia, quest’anno Capitale europea della Cultura (+21%).

La forza del brand e della sua capacità distributiva trova poi ulteriore conferma nelle performance superiori alla media di mercato, come evidenziato dal Revenue Generating Index (RGI) di STR, uno degli indicatori più autorevoli nel settore dell’hospitality. Nelle market class in cui il Gruppo è presente l’RGI medio è pari a 115 ed è superiore a 130 nelle destinazioni primarie, dove le strutture BWH si distinguono per competitività nei rispettivi segmenti. Picchi eccellenti si registrano a Venezia-Mestre e Milano nel segmento Upscale, Roma nell’Upper Midscale, Firenze nell’economy class e Torino in quella Midscale.

Anche l’andamento dell’On The Book conferma il trend positivo, con un incremento delle prenotazioni estive rispetto allo stesso periodo del 2024: a oggi si registra infatti un incremento del +4% delle camere già prenotate, con una crescita dell’ADR pari al +2%. Aumenta anche la durata media dei soggiorni: le prenotazioni di almeno una settimana segnano un +15%, mentre oltre il 50% riguarda soggiorni di più notti. Ottima la risposta della clientela fidelizzata ai programmi Loyalty WorldHotels Rewards e BW Rewards, in crescita del +11,6%, anche per la stagione in corso.

Tendenzialmente stabile per l’estate il mix di provenienza delle prenotazioni dai diversi mercati internazionali, con lieve rafforzamento europeo e crescita domestica.

Le destinazioni più richieste per l’estate 2025 includono la Costiera Amalfitana e la Riviera Ligure, le città d’arte con Roma in particolare rilievo, le località balneari di Sicilia e Sardegna e le mete del Triveneto e delle Dolomiti. “Questi dati confermano la nostra competitività nelle destinazioni storicamente strategiche, quanto in quelle emergenti e nuove per il Gruppo. I risultati ci spingono a proseguire con determinazione nel percorso di innovazione, sostenibilità e sviluppo delle risorse, per costruire un’ospitalità sempre più di valore. Guardiamo al secondo semestre con ottimismo, sostenuti da un trend positivo nelle prenotazioni estive e da una domanda che continua a premiare le destinazioni italiane, sia leisure che business”, conclude la Digiesi.