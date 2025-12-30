Il boom dell’intelligenza artificiale ha raggiunto livelli di bolla? I mercati hanno superato i rischi legati all’incertezza politica? I mercati al di fuori degli Stati Uniti potranno continuare a mostrare forza o il rally globale si affievolirà come è già successo molte volte in passato?

Queste domande sono al centro dell’attenzione degli investitori che si avvicinano al 2026. Certamente, i rischi sono sempre presenti: le valutazioni di molti tipi di azioni sono alle stelle, il debito pubblico è in forte aumento e l’inflazione rimane vischiosa. Detto questo, un contesto economico più stabile fa ben sperare per le azioni nel 2026. Inoltre, i mercati si stanno ampliando, con opportunità interessanti che vanno oltre le Magnifiche Sette in diverse aree geografiche, settori e capitalizzazioni di mercato.

Stiamo passando da un contesto di mercato binario, in cui i titoli tecnologici statunitensi dominavano i rendimenti, a uno più equilibrato, con un ventaglio di opportunità più ampio. Questo contesto richiede equilibrio. Ciò significa investire in titoli statunitensi e non statunitensi, in titoli growth e value, in tendenze cicliche e secolari.

Ecco tre strategie di investimento chiave che, a nostro avviso, genereranno interessanti opportunità nel corso del prossimo anno.

1. Sfruttare il potenziale di crescita dinamico

I giganti della tecnologia hanno investito in infrastrutture di IA a un ritmo vertiginoso nella corsa alla supremazia. Nel frattempo, i prezzi delle loro azioni e l’entusiasmo degli investitori sono saliti alle stelle. Il boom ha anche scatenato un numero crescente di notizie che mettono in dubbio se il boom dell’IA abbia raggiunto livelli di bolla. Alcuni hanno persino fatto paragoni con la bolla delle dot-com della fine degli anni ’90.

Ma tali preoccupazioni potrebbero essere esagerate, o almeno premature.

A nostro avviso, è troppo presto per lasciare che il rischio di una bolla superi le interessanti opportunità offerte da questa formidabile tecnologia. È possibile che in futuro assisteremo a una bolla dell’IA, ma non crediamo di essere ancora a quel punto.

Esistono alcune differenze evidenti tra i leader odierni nel campo dell’IA e i pionieri delle dot-com di una generazione fa. Innanzitutto, i prezzi delle azioni dei leader nel campo dell’IA sono generalmente sostenuti da una solida crescita degli utili. Inoltre, le aziende che effettuano investimenti aggressivi nel campo dell’IA, compresi i Magnifici 7, generano un forte cash flow in grado di sostenere una spesa in conto capitale aggressiva per un certo periodo di tempo.

Con il suo potenziale di trasformazione dell’economia, il boom dell’intelligenza artificiale sta anche generando opportunità di crescita per le aziende produttrici di energia elettrica e di beni strumentali che possono contribuire alla realizzazione delle infrastrutture di intelligenza artificiale.

2. Diversificare i portafogli con investimenti globali

I nuovi catalizzatori della crescita in Asia e in Europa dimostrano che la forza dell’economia e del mercato azionario statunitensi non è esclusiva, poiché anche altri paesi stanno perseguendo aumenti di produttività.

In Europa, la Germania ha introdotto un audace piano di stimolo infrastrutturale – pari a circa il 12% del PIL del Paese – volto a promuovere la crescita, stimolare la competitività e rafforzare la sicurezza regionale. Queste iniziative stanno offrendo opportunità a una serie di aziende industriali, come Schneider Electric, che produce sistemi di gestione dell’energia per migliorare l’efficienza, e sviluppatori di software industriali come Siemens.

In Giappone e in altri paesi asiatici, il miglioramento della governance aziendale sta fornendo un sostegno alle società che adottano riforme strutturali e iniziative favorevoli agli azionisti, come l’accelerazione dei riacquisti di azioni proprie e il pagamento di dividendi più elevati. Per esempio, in Giappone i produttori di elettronica e semiconduttori Tokyo Electron e Mitsubishi Heavy Industries hanno adottato misure quali la nomina di consigli di amministrazione composti in maggioranza da membri indipendenti e la definizione di obiettivi ambiziosi in termini di ritorno sugli investimenti.

Le iniziative prese in Europa e in Asia potrebbero alimentare ulteriormente il rialzo dei mercati azionari in queste regioni. Da aprile 2025, quando gli Stati Uniti hanno annunciato nuovi dazi sulla maggior parte dei loro partner commerciali, i principali mercati non statunitensi hanno superato sia il gruppo delle Magnifiche 7, composto dai giganti tecnologici statunitensi, sia l’indice S&P 500.

3. Difendersi dalla volatilità con i dividendi

Gli investitori preoccupati dalla volatilità che può essere associata ai titoli tecnologici con alte valutazioni farebbero bene a ricordare l’importante ruolo che i titoli che pagano dividendi possono svolgere in un portafoglio diversificato. Storicamente, questi titoli hanno dimostrato di essere resilienti durante i periodi di ribasso dei mercati, ma hanno anche generato rendimenti positivi quando i mercati sono cresciuti.

Continuiamo a vedere un forte potenziale nel boom dell’intelligenza artificiale, un motore di crescita trasformazionale che offre opportunità in numerosi settori. Ma ci sono altre aziende e settori che generano rendimenti oltre al fenomeno dell’intelligenza artificiale. Non si tratta più di scegliere tra Stati Uniti e altri paesi, o tra growth e value: è importante abbracciare entrambi, ma in modo selettivo. La volatilità dei mercati nell’aprile 2025, dopo l’annuncio da parte degli Stati Uniti di dazi su larga scala, ci ricorda ancora una volta l’importanza di mantenere portafogli equilibrati e ben diversificati.