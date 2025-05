Il mercato del credito italiano ad aprile mostra segnali di dinamismo, con una crescita generalizzata nonostante le numerose festività che hanno influito sul numero di richieste. I mutui si distinguono per un trend particolarmente positivo nel confronto con aprile 2024 (+41,97%), sostenuto dal calo dei tassi di interesse, ma anche il Buy Now Pay Later e i servizi digitali continuano la loro espansione.

Le nuove generazioni sono le principali artefici della crescita dei mutui, con un aumento significativo dell’importanza degli Under 36 che rappresentano ora il 35,06% delle richieste, in aumento di 4 punti percentuali rispetto al 2024. A livello regionale, spiccano le prestazioni di Campania, Lazio e Veneto nel mercato dei mutui.

Sono questi i principali risultati emersi dall’ultimo “Rapporto sul Credito” di Experian, global data tech company, per il mese di aprile.

“Il mercato del credito italiano ad aprile mostra un forte dinamismo, con una crescita sostenuta sia nei mutui che nel Buy Now Pay Later. L’impennata del 41,97% su base annua per i mutui segnala un forte interesse, alimentato anche dal calo dei tassi e dall’aumento della domanda da parte delle nuove generazioni, che rappresentano una quota sempre maggiore dei richiedenti. Parallelamente, l’espansione del BNPL, con un +56,45% rispetto ad aprile 2024 e un ulteriore +10,17% rispetto a marzo, conferma la sua popolarità, soprattutto tra i giovani e i consumatori che cercano soluzioni di pagamento flessibili”, commenta Armando Capone, CEO di Experian Italia. “In Experian, forniamo una visione completa e dettagliata di queste tendenze, permettendo alle aziende di comprendere meglio le esigenze dei consumatori e di sviluppare strategie mirate per un mercato in continua evoluzione.”