Settimana significativa per l’economia italiana quella che si apre oggi —

Tratto da InPiù

Venerdì 30 maggio l’Istat pubblicherà i dati preliminari sui prezzi al consumo di maggio, i dati finali sul Prodotto interno lordo e quelli sui conti pubblici del I trimestre 2025. Inoltre, a Palazzo Koch, il governatore di Bankitalia Fabio Panetta presenterà le sue Considerazioni finali in occasione della pubblicazione della Relazione annuale della Banca d’Italia sul 2024. Altri spunti per i mercati arriveranno domani, martedì 27 maggio, in occasione dell’Assemblea di Confindustria che si terrà a Bologna, alla quale interverrà anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La premier, da mercoledì a giovedì sarà poi impegnata in un viaggio nell’Asia centrale con le visite in Uzbekistan e Kazakhstan. Sul fronte parlamentare da segnalare per mercoledì 28 maggio, l’attesa informativa, prima alla Camera e poi al Senato, del ministro degli Esteri Antonio Tajani sulla drammatica situazione a Gaza. Nello stesso giorno si terrà il voto finale della Camera sulla conversione in legge del Dl sicurezza. Sul fronte esteri, sabato 31 maggio si giocherà a Monaco di Baviera la finale di Champions League tra Paris SG e Inter mentre domenica 1 giugno si terrà il secondo turno delle presidenziali in Polonia. A sfidarsi, il filo-euoropeista Rafal Trzaskowski e il conservatore Karol Nawrocki.

Ecco in dettaglio gli appuntamenti della settimana:

Lunedì 26 maggio

– Comunali, votazioni fino alle 15 e a seguire scrutinio e risultati primo turno delle amministrative a Genova, Matera, Ravenna, Taranto e Comuni vari, di cui alcuni in Sicilia sciolti per mafia.

– Dl sicurezza, nell’aula della Camera richiesta del governo fiducia su conversione in legge del decreto.

– Camera, in sala Mappamondo audizione a commissioni riunite del Commissario Ue alla Difesa e allo Spazio Kubilius.

– Governo, a Palazzo Chigi la premier Meloni riceve il premier dell’Etiopia.

– Governo, a villa Pamphilj la premier Meloni partecipa alla presentazione dell’America’s Cup assegnata a Napoli per l’edizione 2027.

– Bce, a Berlino la presidente Christine Lagarde tiene un discorso sul ruolo internazionale dell’euro.

– Finanza, a Milano evento “La consulenza finanziaria, motore per la valorizzazione del risparmio e la crescita economica dell’Italia”, organizzato da Teha Group e Assoreti. Con Maurizio Leo, viceministro dell’Economia e delle Finanze; Massimo Doris, presidente Assoreti e Ad Banca Mediolanum; Gian Maria Mossa, vicepresidente Assoreti e Ad Banca Generali.

– Made in Italy, a Roma evento “L’impatto del Private Equity sul Made in Italy”, organizzato da Aifi e Quadrivio & Pambianco. Con Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Innocenzo Cipolletta, presidente Aifi; Barbara Cimmino, vicepresidente di Confindustria con delega per l’export e l’attrazione degli investimenti.

– Leonardo, a Roma assemblea ordinaria e straordinaria su approvazione bilancio 2024 e destinazione utile di esercizio.

– Banche, al via a Milano il 129esimo Consiglio nazionale della Federazione autonoma dei bancari italiani. Con Antonio Patuelli, presidente Abi; Carlo Messina, ceo Intesa Sanpaolo; Carlo Cimbri, presidente Unipol; Giuseppe Castagna, Ad Banco Bpm; Luigi Lovaglio, Ad Banca Monte dei Paschi di Siena; Elena Goitini, Ad Bnl Bnp Paribas. Fino a domani.

– Nucleare, a La Spezia presentazione del primo magnete per il progetto Divertor Tokamak Test, la macchina sperimentale per la fusione nucleare 100% italiana, organizzata da Asg Superconductors, Dtt ed Enea. Con Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

– Ex Ilva, al Mimit incontro su situazione indotto.

– Romania, cerimonia di insediamento del nuovo presidente Nicusor Dan, dopo la pronuncia della Corte Costituzionale che ha respinto il ricorso presentato dal candidato nazionalista George Simion.

– Uk-Canada, Re Carlo III e la regina Camilla in visita di Stato in Canada.

Martedì 27 maggio

– Governo, la premier Meloni a Bologna interviene all’Assemblea di Confindustria al Teatro EuropAuditorium e visita il Tecnopolo.

– Camera, audizioni in commissione Giustizia del Procuratore nazionale Antimafia Melillo, del presidente Anm Parodi, dei Procuratori di Milano e Palermo su revisioni penali.

– Dl sicurezza, nell’aula della Camera il governo pone la questione di fiducia sulla conversione in legge del decreto.

– Senato, audizione sindacati in commissione Lavoro e Salute su condizione medici Ssn.

– Giustizia, in commissione votazioni sulla separazione delle carriere dei magistrati.

– Senato, in aula esame approvazione riforma Statuto Regione Friuli Venezia Giulia.

– Forza Italia, a Montecitorio in sala della Regina il vicepremier e segretario di Fi Antonio Tajani interviene a un convegno del partito sui lavori pubblici.

– M5s, a Montecitorio, in sala Cenacolo a vicolo Valdina, il presidente Conte interviene alla presentazione di un libro sul sindaco-pescatore Vassallo ucciso dalla criminalità organizzata.

– Auto, Acea presenta i dati relativi al mese di aprile sulle immatricolazioni di autovetture in Europa.

– Germania, dati su fiducia dei consumatori di giugno.

– Francia, dati preliminari sull’inflazione di maggio.

– Eurozona, indice di fiducia economica di maggio.

– Stati Uniti, fiducia dei consumatori di maggio e indice dei prezzi delle case di marzo.

– Confindustria, a Bologna assemblea 2025 di Confindustria. Con il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini; la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni; il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

– Russia, discorso del ministro degli Esteri Sergej Lavrov alla Conferenza internazionale sulla sicurezza a Mosca.

Mercoledì 28 maggio

– M.O., in aula prima alla Camera e poi al Senato informativa del ministro degli Esteri Tajani sulla situazione a Gaza.

– Governo, la premier Meloni inizia a Samarcanda la sua visita ufficiale in Uzbekistan.

– Quirinale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceve i magistrati di nuova nomina.

– Camera, audizione del Comandante generale dei Nas dei Carabinieri Covetti in commissione Difesa.

– Camera, audizione dell’ambasciatore di Finlandia in Italia in commissione esteri sulla sicurezza dei confini con Russia.

– Conti pubblici, in aula al Senato votazioni di mozioni del Pd e di altri con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

– M5s, alla sala capitolare del Senato in piazza della Minerva, il presidente Giuseppe Conte interviene alla presentazione del volume “Contro le due destre”.

– Giustizia, in Senato votazioni commissioni sulla separazione delle carriere dei magistrati.

– Copasir, a Palazzo San Macuto audizione del direttore dell’Agenzia per la Cybersecurity nazionale Frattasi.

– Camera, in aula il Question time con il Governo.

– Dl sicurezza, nell’aula della Camera voto finale sulla conversione in legge del decreto.

– Usa, vengono pubblicati i verbali del Fomc della Federal Reserve.

– Francia, dati finali sul Pil trimestrale.

– Germania, tasso di disoccupazione a maggio.

– Made in Italy, a Roma evento “Il Made in Italy Altagamma e i mercati internazionali” presso la Camera dei Deputati, Sala della Regina.

Giovedì 29 maggio

– Governo, seconda giornata di visita della premier Meloni in Uzbekistan a Samarcanda.

– Giustizia, in Senato votazioni commissioni sulla separazione delle carriere dei magistrati.

– Industria, a Roma presentazione della 174esima Indagine Congiunturale di Federmeccanica.

– Camera, in aula votazioni sulla pdl per rafforzare la privacy sui dati personali e sull’istituzione di una giornata nazionale contro il body shaming.

– Senato, in aula voto amenità non concluse mercoledì e delle mozioni.

– Camera, si riunisce la Conferenza dei capigruppo per approvare il calendario di giugno e il programma di lavori fino alla pausa estiva di agosto.

– Senato, avvio delle audizioni davanti alle commissioni affari costituzionali e giustizia sulla riduzione al 40% della soglia per l’elezione dei Sindaci di città al primo turno.

– Senato, in aula Question time con il Governo.

– Lavoro, a Genova si apre la XVI edizione del Festival del Lavoro “Etica e sostenibilità del lavoro. Competenze, dignità, inclusione nell’era dell’intelligenza artificiale”, organizzata dalla Fondazione Consulenti del Lavoro. Con Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministro per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa; Raffaele Fitto, vicepresidente Commissione Europea (in video); Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Maurizio Leo, viceministro dell’Economia e delle Finanze. Fino a sabato 31 maggio.

– Pa, a Roma, al Cnel, presentazione del nuovo numero di “Sinappsi”, rivista scientifica dell’Inapp, dedicato a “Il cambiamento demografico nella realtà italiana: prospettive, cause e conseguenze”. Con Marina Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali; Eugenia Roccella, ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità.

Venerdì 30 maggio

– Inflazione, dati preliminari sui prezzi al consumo di maggio.

– Inflazione, prezzi alla produzione dell’industria e delle costruzioni di aprile.

– Pil, dati finali sul Prodotto interno lordo trimestrale e annuale.

– Conti pubblici, dati sui conti economici del I trimestre 2025.

– Bankitalia, il governatore Fabio Panetta presenta le Considerazioni finali, in occasione della pubblicazione della Relazione annuale della Banca d’Italia sul 2024.

– Governo, la premier Meloni è in Kazakistan per una visita ufficiale ad Astana.

– Camera, in aula prevista la richiesta del governo di fiducia sulla conversione in legge del decreto sull’attuazione del Pnrr e per il regolare avvio del nuovo scolastico.

– Germania, dati sulle vendite al dettaglio di aprile.

– Germania, dati preliminari sull’inflazione a maggio.

– Spagna, dati preliminari sull’inflazione di maggio.

– Stati Uniti, dati sulla Bilancia commerciale di aprile. Dati sui redditi delle famiglie di aprile, sulla spesa per i consumi di aprile e indice Michigan sulla fiducia delle famiglie di maggio.

– Giappone, dati sul tasso di disoccupazione di aprile; produzione industriale di aprile e vendite al dettaglio di aprile.

– Lavoro, a Genova prosegue la XVI edizione del Festival del Lavoro “Etica e sostenibilità del lavoro. Competenze, dignità, inclusione nell’era dell’intelligenza artificiale”, organizzata dalla Fondazione Consulenti del Lavoro. Con Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; Anna Bernini, ministro dell’Università e della Ricerca. Fino a domani.

Sabato 31 maggio

– Calcio, a Monaco di Baviera la finale di Champion League tra Paris SG e Inter.

Domenica 1 giugno

– Polonia. Secondo turno delle presidenziali. A sfidarsi, il sindaco di Varsavia filo-euoropeista Rafal Trzaskowski e lo storico conservatore Karol Nawrocki.

– In piazza del Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella assiste al cambio della guardia a cavallo dei Corazzieri per la Festa della Repubblica di lunedì 2 giugno.

– Al palazzo del Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella offe un concerto in onore del Corpo diplomatico in Italia per la Festa della Repubblica di lunedì 2 giugno.