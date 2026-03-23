Gedi passa ai greci di Antenna Group. Da La Repubblica a Radio Deejay, che cosa cambia

Antenna Group, player internazionale attivo nei media, nella produzione di contenuti e nell’intrattenimento — con 37 canali televisivi e una platea potenziale di 500 milioni di persone — ha annunciato l’acquisizione del 100% di GEDI Gruppo Editoriale da Exor. Nel perimetro dell’operazione rientrano la Repubblica, le emittenti Radio Deejay, Radio Capital e m2o, HuffPost Italia, National Geographic Italia, Limes e la concessionaria pubblicitaria Manzoni. Restano invece escluse La Stampa, oggetto di un accordo separato con il Gruppo SAE, e Stardust.

Le priorità di Antenna Group per La Repubblica

Si tratta di una delle operazioni più rilevanti degli ultimi anni nel settore editoriale italiano. Antenna Group ha dichiarato l’intenzione di preservare l’indipendenza editoriale delle testate e di sostenere la crescita del gruppo con investimenti mirati. Tra le priorità, il rafforzamento della diffusione de la Repubblica e lo sviluppo del comparto radiofonico di GEDI, con l’obiettivo di creare un hub di riferimento nel Mediterraneo.

Streaming, podcast e produzione musicale

Il piano industriale prevede inoltre un’espansione nelle aree dello streaming, dei podcast, della produzione musicale, dei documentari e del cinema, ambiti in cui il gruppo può già contare su una solida esperienza. Sul fronte digitale è prevista anche l’integrazione della piattaforma mymovies.it con l’ecosistema digitale di Antenna.

Con il completamento dell’operazione, Mirja Cartia d’Asero assumerà il ruolo di amministratore delegato di GEDI, mentre Mario Orfeo resterà alla guida de la Repubblica e Linus continuerà a dirigere le attività radiofoniche.

“A nome di Theodore Kyriakou, presidente di Antenna Group, e della famiglia Antenna, siamo lieti di accogliere GEDI nel nostro gruppo”, ha dichiarato Cartia d’Asero. “L’obiettivo è valorizzare la storia e la forza dei suoi brand per costruire un gruppo mediatico di respiro globale, fondato su integrità, indipendenza editoriale e qualità dell’informazione”.