Formia. 8 marzo: “Corpi, Voci e Immaginari dalla Provincia”
L’espressione “Corpi, Voci e Immaginari dalla Provincia” si riferisce a un evento organizzato dal Centro Antiviolenza Nadyr e dal collettivo Non Una Di Meno Sud Pontino, previsto per l’8 marzo 2026 a Formia (LT), presso lo spazio in piazzetta Municipio a Formia.
L’evento si inserisce nel panorama delle iniziative culturali e sociali del territorio, focalizzandosi su tematiche di genere, espressione corporea e rappresentazione narrativa (“voci”) nel contesto provinciale.
Data e Luogo: 8 marzo 2026, Formia.
