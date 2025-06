Elezioni 2025 Casagit Salute

Tra il 6 e il 10 giugno, si sono svolte e concluse correttamente le operazioni di voto per la scelta dei rappresentanti dei soci nell’Assemblea nazionale di Casagit Salute. Le elezioni – avvenute con votazione diretta a scrutinio segreto, mediante voto elettronico – costituiscono la prima, fondamentale, tappa per il rinnovo degli organi sociali, in vista dell’avvio del mandato amministrativo 2025-2029.

Come previsto dallo Statuto della mutua, le elezioni hanno permesso di scegliere contestualmente gli 80 rappresentanti dei soci ordinari e i 2 rappresentanti dei soci ordinari convenzionati aderenti ai fondi sanitari integrativi ad adesione individuale e collettiva.

Alle operazioni di voto hanno partecipato 7.076 soci, pari al 28,85% del totale degli aventi diritto.

QUI il link alla pagina Casagit con i nominativi eletti.

Il comunicato di Controcorrente

Controcorrente è soddisfatta per i risultati delle elezioni Casagit che hanno portato ad eleggere 48 delegati su 82, confermando la maggioranza uscente della Cassa anche per i prossimi quattro anni. I numeri hanno premiato l’impegno dei delegati sul territorio in particolare nelle regioni, mentre a Milano, in un contesto politicamente diverso dal 2021 in cui in Lombardia c’era una maggioranza differente, Controcorrente e gli alleati hanno ottenuto 6 delegati; a Roma i delegati di Controcorrente sono invece passati da 6 a 5 in una generale diminuzione di votanti nel Lazio. Un risultato buono a livello italiano se si tiene conto del fatto che il gruppo dirigente uscente ha avuto il coraggio e la responsabilità di varare una riforma per riallineare i conti della Cassa proprio alla vigilia delle elezioni. Per altro un’operazione universalmente riconosciuta necessaria come dimostrano anche le prese di posizione dei competitor nel Lazio.