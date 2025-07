Si è tenuta questa mattina presso l’ex Gil di Campobasso la conferenza stampa di presentazione della nona edizione di Jazz’Inn, il format di innovazione diffusa promosso dalla Fondazione Ampioraggio, in programma dal 29 settembre al 3 ottobre in Molise.

Un appuntamento che ha segnato una tappa cruciale del percorso 2025: sono stati presentati i 62 case giver selezionati – tra cui UNHCR e i molisani Comune di Campobasso, UNIMOL, Dimensione srl, GAL Molise Verso il 2000 e Legacoop – per i Living Lab, laboratori collaborativi in cui imprese, enti pubblici, startup, università e attori del territorio si confronteranno su sfide reali, costruendo soluzioni condivise. Tra i protagonisti anche Roma Capitale, in qualità di case giver onorario, che ha simbolicamente raccolto il testimone da Campobasso per diventare sede della prossima edizione: Jazz’Inn Capitale 2026.

A confermare l’importanza strategica di questo passaggio, sarà la partecipazione all’edizione 2025 del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che interverrà nel corso dell’evento in Molise come rappresentante della futura città ospitante.

“Questa mattina è per noi un momento di orgoglio e di slancio. Voglio innanzitutto ringraziare tutti gli stakeholder che hanno creduto in questo progetto: istituzioni, imprese, associazioni, cittadini, attori fondamentali di questo percorso. Voglio soffermarmi sulla parola ‘INN’, breve ma ricca di significato: innovazione e sviluppo sostenibile. Non è solo un acronimo, ma una promessa. Una promessa che parte dal basso, dalle idee, dai talenti e dalle energie della nostra comunità. Campobasso ha scelto di mettersi in gioco con coraggio, puntando su un modello inclusivo, partecipato e visionario. È il nostro modo di dire che vogliamo fare della nostra città e del nostro territorio un laboratorio di buone pratiche” dichiara Marialuisa Forte, Sindaca di Campobasso.

“A noi non interessa solo parlare di innovazione; ci interessa costruirla, viverla, renderla possibile. Trasformare le idee in azioni concrete è ciò che ci muove, ogni giorno. Con Jazz’Inn portiamo visioni, competenze e persone nei borghi: luoghi lontani dai riflettori, dove ci si ferma davvero, ci si ascolta e si crea valore. È lì che nascono le connessioni più autentiche, capaci di diventare progetti, sinergie e investimenti”, dichiara Giuseppe De Nicola, Direttore Generale di Fondazione Ampioraggio. “Quest’anno siamo a Campobasso, dove sperimentiamo ancora una volta la forza dell’innovazione che parte dai territori. Ed è da qui, con orgoglio, che annunciamo il passaggio del testimone: nel 2026 sarà Roma a ospitare la decima edizione del nostro format. Perché innovare significa unire i punti, anche — e soprattutto — a partire dai luoghi più lontani”.

L’edizione 2025 si preannuncia come una delle più partecipate di sempre, con oltre 120 candidature ricevute da 15 regioni italiane e da tre Paesi esteri – Colombia, Paesi Bassi e Corea del Sud – a conferma del crescente interesse verso un modello di innovazione che mette al centro i territori, le relazioni e le persone.

Nel corso dell’incontro, aperto dai saluti delle autorità locali e dai vertici della Fondazione Ampioraggio, sono intervenuti anche rappresentanti del mondo istituzionale, accademico ed economico, a testimonianza di un ecosistema in movimento che vede nell’innovazione una leva concreta di coesione e sviluppo.

Al termine della conferenza è stata rilanciata la fase di pre-registrazione a imprese, startup, enti pubblici, investitori, cittadini e giovani innovatori, per entrare nel percorso che condurrà a Jazz’Inn 2025 e, successivamente, a Roma 2026.

Info e adesioni: https://www.fondazioneampioraggio.it/jazzinn-25-pre-registrazione-evento