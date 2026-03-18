BEYOND THE GAME by DFEND Group porta sul lago di Como il confronto su sport, prosperità e gestione del rischio

DFEND Group riunisce professionisti dello sport e dell’intrattenimento per riflettere su consapevolezza, pianificazione e sostenibilità delle carriere.

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Como, 12 marzo — Nel mondo dello sport e dello spettacolo il talento non basta più. Carriere sempre più esposte, dinamiche economiche articolate e una pressione mediatica costante rendono sempre più centrale la capacità di pianificare, proteggere e gestire il rischio.

È da questa consapevolezza che nasce il format innovativo di dialogo e comunicazione organizzato da DFEND Group, andato in scena il 12 marzo all’Hilton Lake Como, che ha riunito professionisti, atleti, dirigenti, agenzie e stakeholder del settore sportivo e dell’intrattenimento in un momento di confronto dedicato alle sfide che accompagnano le carriere ad alta visibilità.

L’evento ha rappresentato un’occasione per riflettere su ciò che spesso rimane dietro le quinte delle grandi carriere: la continuità professionale, la stabilità personale e familiare e la costruzione di una prosperità duratura.

«Oggi il talento è solo il punto di partenza», ha dichiarato Andrea Albertoni, co-founder di DFEND Group. «Chi opera in contesti ad alta esposizione deve essere consapevole che esistono insidie invisibili ma molto reali che possono compromettere percorsi costruiti in anni di lavoro. Anticipare questi rischi significa proteggere la propria attività e creare le condizioni per una prosperità solida nel tempo».

Ad arricchire il dibattito è stata la testimonianza di Ettore Mendicino, ex calciatore professionista e autore del libro Fuori dal Podio, Dentro la Vita. Il suo intervento ha offerto uno sguardo diretto sul passaggio dalla carriera sportiva alla costruzione di una nuova identità personale e professionale, raccontando la pressione della visibilità, le aspettative legate alla carriera e la necessità di prepararsi al “dopo”.

«La vera sfida non è solo vincere sul campo, ma costruire una vita equilibrata anche fuori», ha sottolineato Mendicino durante il suo intervento, evidenziando l’importanza della consapevolezza e della pianificazione nel lungo periodo.

La serata è stata inoltre arricchita dal contributo dell’artista e imitatore Ubaldo Pantani, che ha alternato momenti di intrattenimento a riflessioni più profonde, contribuendo a creare un clima informale ma ricco di contenuti.

Tra interventi, testimonianze e momenti di networking, l’incontro ha ribadito un tema sempre più centrale nello sport contemporaneo: la carriera non è soltanto una questione di risultati, ma un percorso complesso che coinvolge identità, prosperità, reputazione e visione del futuro.

Proprio nella capacità di gestire queste dimensioni — spesso invisibili al pubblico — si gioca oggi la vera partita della sostenibilità professionale.

DFEND Group è una realtà indipendente specializzata nella consulenza strategica in ambito economico, assicurativo e aziendale. L’obiettivo è supportare professionisti, imprenditori e figure esposte mediaticamente nella protezione delle proprie attività e nella costruzione di strategie di lungo periodo orientate alla stabilità e alla prosperità, attraverso analisi dei rischi e pianificazione strategica.

E proprio nella capacità di gestire queste dimensioni — spesso invisibili al pubblico — si gioca oggi la vera partita della sostenibilità professionale. Anche nello sport.

Un ringraziamento per il contributo e la partecipazione alla serata va a:

•⁠ ⁠Andrea Albertoni — Co-Founder, DFEND Group

•⁠ ⁠Jennifer Venzin — Event Lead, DFEND Group

•⁠ ⁠Saskia Lohande — Musicista

•⁠ ⁠Claudio Zanini — CEO, Swiss Association of Football Player (SAFP)

•⁠ ⁠Victor Sonnevelt — Director, 1291 Group

•⁠ ⁠Vittorio Blaas Anselmi — Director, Baloise Helvetia Liechtenstein

•⁠ ⁠Matej Kraus — Head of Athletes, True Luxembourg

•⁠ ⁠Laura Poggioli Maraniello — CEO and Founder, La Relocation Group

•⁠ ⁠Ettore Mendicino — Autore ed ex calciatore professionista, tra gli altri SS Lazio

•⁠ ⁠Ubaldo Pantani — Artista e Mister della Nazionale Italiana Cantanti

•⁠ ⁠Flavio Siano — Contributor lamiafinanza.it

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