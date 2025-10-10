L’obiettivo è tutelare in modo concreto chi lavora nel mondo dell’organizzazione di matrimoni, una professione affascinante e sempre più in crescita, ma esposta a numerosi rischi operativi e legali.

Lokky, insurtech italiana data-driven specializzata in soluzioni assicurative digitali per piccole imprese, professionisti e freelance, annuncia insieme all’Associazione Italiana Wedding Planner (AIWP), la realtà associativa che dal 2018 supporta i professionisti italiani del settore, il lancio di una polizza di Responsabilità Civile Professionale personalizzata, conforme alla norma UNI 11954.

Nel cuore di un mercato in piena espansione – che nel 2024 ha raggiunto un valore globale di 899,64 miliardi di dollari e che, secondo Grand View Research, continuerà a crescere a un ritmo del 12,7% annuo fino al 2030 – i Wedding Planner sono diventate figure centrali nell’orchestrare matrimoni sempre più personalizzati, complessi e internazionali. Questa espansione è alimentata dalla crescente domanda di cerimonie in località esotiche, con le nozze di destinazione che rappresentano una quota sempre più significativa del mercato.

L’Italia si riconferma tra le mete nuziali più ambite al mondo, grazie al suo mix inimitabile di paesaggi, arte, gastronomia e ospitalità. Secondo i dati 2024 di Future Market Insights, sono stati oltre 400.000 i matrimoni celebrati nel Paese nell’ultimo anno, con un picco nelle aree simbolo del wedding tourism come Toscana, Costiera Amalfitana e Sicilia. A Firenze, in particolare, cresce l’interesse per cerimonie a tema Rinascimento, ambientate in dimore storiche e arricchite da esperienze artistiche dal vivo come affreschi realizzati durante l’evento. Il Lago di Como, da tempo meta prediletta per le nozze di lusso, continua ad attrarre clienti alto-spendenti provenienti da Stati Uniti e Medio Oriente, grazie a pacchetti esclusivi che includono ville private, arrivi in elicottero e servizi tailor-made. Ma accanto al lusso cresce una nuova sensibilità: quella per i “green weddings”, che uniscono estetica e sostenibilità. Sempre più coppie scelgono infatti le cosiddette “agriturismo wedding experience”, optando per cerimonie immerse nella natura, menù a km 0 e soggiorni eco-friendly. Una tendenza che, secondo Coolest Gadgets, coinvolge oltre il 70% delle coppie e che rafforza ulteriormente il ruolo centrale del wedding planner, oggi chiamato a gestire eventi complessi, curati nei dettagli e allineati ai valori contemporanei.

Tuttavia, dietro la bellezza di un evento perfetto si celano responsabilità importanti e rischi spesso sottovalutati. Errori di coordinamento, disguidi logistici, inadempienze da parte dei fornitori, gestione di eventi imprevisti o contenziosi con i clienti sono solo alcune delle criticità che possono minacciare l’attività e la reputazione del professionista. Anche malintesi contrattuali o l’assenza di clausole di tutela possono generare conseguenze gravi, con richieste di risarcimento che mettono a rischio la stabilità economica del planner. A ciò si aggiungono i vincoli della legge 4/2013, che disciplina le professioni non regolamentate, e la necessità di operare nel rispetto della norma UNI 11954, che definisce i requisiti professionali di wedding e destination wedding planner.

È in risposta a questo scenario che nasce la partnership tra Lokky e AIWP, che prevede condizioni esclusive per la sottoscrizione di Lokky Flex, la polizza di RC Professionale sviluppata da Lokky per freelance e professioni non regolamentate come i wedding planner. La soluzione assicurativa, costruita per rispondere in maniera puntuale ai rischi specifici della categoria, sarà disponibile per gli associati con uno sconto dedicato e il supporto del team di consulenti assicurativi Lokky sottoscrivibile digitalmente in pochi clic tramite la piattaforma digitale Lokky – protegge da rischi specifici come danni a terzi, errori od omissioni, inadempienze contrattuali e contestazioni su contenuti o immagini, e include consulenza dedicata da parte di esperti assicurativi.

“Con AIWP abbiamo ideato una polizza flessibile, smart e perfettamente rispondente alle necessità di chi lavora in un settore così dinamico, variegato e ricco di sfide come quello del wedding planning”, ha dichiarato Sauro Mostarda, CEO di Lokky. “Grazie alla nostra piattaforma, siamo in grado di offrire una personalizzazione totale della copertura assicurativa. Ogni wedding planner potrà così selezionare in modo mirato le garanzie più in linea con la propria attività, adattando la polizza ai rischi specifici che affronta quotidianamente. Il nostro obiettivo è semplificare l’accesso a una protezione adeguata, rendendo l’intero processo di sottoscrizione veloce, intuitivo e completamente digitale”.

“La tutela professionale è oggi un pilastro fondamentale per chi vuole esercitare questo mestiere in modo etico e conforme agli standard europei”, dichiara Clara Trama, Presidente AIWP. “La nostra missione è proteggere la figura della Wedding Planner, rafforzandone il riconoscimento istituzionale e offrendo strumenti concreti.”

Lokky

Lokky – fondata da Paolo Tanfoglio e Sauro Mostarda – è l’Insurtech italiana dedicata a Piccole Imprese, Professionisti e Freelance. Grazie all’algoritmo proprietario, Lokky offre alle imprese un’esperienza personalizzata e totalmente digitale: dalla comprensione dei bisogni assicurativi, alla profilazione del prodotto, passando per il pagamento sino ad arrivare all’emissione e alla sottoscrizione della polizza, eliminando coperture e costi superflui. Attualmente la società copre le esigenze assicurative di più di 200 tipologie di clienti con soluzioni che vanno dai Danni al fabbricato alla Responsabilità Civile, RC Collaboratori, Danni al contenuto, Furto, RC Professionale, Tutela legale, Altri danni ai beni, Cyber Risk. Nel 2022 la startup si è aggiudicata il Premio nella categoria “Miglior Insurtech 2022” alla sesta edizione degli Italy Insurance Awards ed è stata inclusa nella prestigiosa DIA TOP 250 Insurtech.