Jazz’Inn 2025 è in corso e l’intelligenza artificiale ha trovato casa nei territori, trasformandosi in occasione di incontro, ascolto e sperimentazione comunitaria. In questo spirito è stato presentato ufficialmente AI Magister, il Polo Europeo di Innovazione Digitale (EDIH) dedicato all’AI, sostenuto da un finanziamento MIMIT di 5 milioni di euro e parte della rete europea degli EDIH.

Dal 29 settembre al 5 ottobre, Campobasso e tredici borghi del Molise ospitano la nona edizione di Jazz’Inn, il format ideato e organizzato da Fondazione Ampioraggio, promosso nel 2025 dal Comune di Campobasso insieme ad altri tredici comuni, con il patrocinio della Regione Molise e in collaborazione con la Fondazione Molise Cultura.

Tra i temi protagonisti, l’intelligenza artificiale ha trovato spazio non come promessa astratta, ma come strumento di collaborazione e bene comune. AI Magister nasce, infatti, come sportello unico nazionale per accompagnare imprese e Pubbliche Amministrazioni nell’adozione di soluzioni digitali avanzate lungo tutto il percorso di innovazione digitale. Nell’ambito del Polo di innovazione Fondazione Ampioraggio offre una serie di servizi: dal Digital Maturity Assessment, che offre una fotografia chiara del livello di maturità digitale di un’organizzazione, per passare a Watch, l’osservatorio che esplora buone pratiche e casi concreti di applicazione dell’intelligenza artificiale. Con Create & Develop si aprono spazi di progettazione collaborativa tra domanda e offerta, mentre Match & Create sostiene le imprese innovative già attive nell’AI nel perfezionamento delle proprie soluzioni e nella creazione di nuove partnership.

Sono strumenti concreti che, grazie all’infrastruttura europea, diventano patrimonio accessibile anche per le realtà territoriali più piccole.

“Con AI Magister abbiamo portato in Molise un’infrastruttura europea che resterà nel tempo – sottolinea Giuseppe De Nicola, Direttore Generale di Fondazione Ampioraggio. La sua presentazione a Jazz’Inn non è stata solo un lancio formale, ma l’avvio di un processo che continuerà ad accompagnare imprese, giovani e amministrazioni nell’uso dell’intelligenza artificiale come leva di sviluppo e coesione”.

Raffaele Spallone, Dirigente divisione digitalizzazione delle imprese, innovazione e analisi dei settori produttivi presso MIMIT, ha sottolineato come innovazione e investimenti in ricerca e sviluppo siano essenziali: la politica industriale del futuro non può prescindere da questi elementi.

In questo quadro si inserisce AI Magister, un hub che rientra nella rete dei 31 European Digital Innovation Hub finanziati in Italia, insieme a 8 Competence Center, con l’obiettivo di favorire investimenti in innovazione e di promuovere il trasferimento di conoscenza da università e imprese. “Pensiamo sia cruciale – ha osservato – per accompagnare le imprese nei processi di trasformazione digitale e sostenibile”. Un ruolo centrale è riservato anche alle Pubbliche Amministrazioni che possono intraprendere percorsi di transizione digitale e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini.

“Jazz’Inn – ha aggiunto – è stata un’opportunità importante per il Ministero, perché ci ha consentito di raccontare nei territori ciò che si fa a livello nazionale, mostrando come le ricadute siano locali e come gli ecosistemi finanziati rispecchino, spesso, le vocazioni territoriali, imprenditoriali, sociali e comunitarie”.

Nel cuore della settimana, il Samnium Innovation Hub – coworking avvenieristico collocato nell’area industriale di Campobasso – ha ospitato incontri di presentazione del Polo AI Magister ad aziende e amministrazioni al fine di generare nuove connessioni e prospettive di collaborazione. Inoltre, in contemporanea con Jazz’Inn è stata anche sede dell’hackathon Re-DesAIn’ your city, che ha visto protagonisti studenti delle scuole superiori impegnati nell’immaginare soluzioni innovative per la riqualificazione urbana. A vincere è stato il Progetto Kennedy, che propone di trasformare l’ex scuola Kennedy di Campobasso in un Hub innovativo, simbolo di rigenerazione e futuro condiviso. Non solo un esercizio di programmazione, ma un processo educativo e partecipativo, che ha permesso alle nuove generazioni di entrare al centro delle trasformazioni digitali, rendendole leve di cittadinanza attiva e di sviluppo condiviso.

***

Jazz’Inn 2025

Dal 29 settembre al 3 ottobre – Campobasso e borghi limitrofi

Programma generale: www.fondazioneampioraggio.it/jazzinn-25-programma-generale

Elenco case giver: www.fondazioneampioraggio.it/jazzinn-25-elenco-case-giver

