Fortezza Abitata LAB sarà presentato a Firenze con un museo virtuale

La notizia in sintesi Fortezza Abitata LAB sarà presentato il 16 ottobre 2026 a Firenze, nella sede della Presidenza della Regione Toscana.

Il progetto valorizza la memoria della Fortezza Medicea di San Martino attraverso un museo virtuale e un archivio online.

Ideazione e coordinamento sono dell’architetta Serena Acciai, nell’ambito del Laboratorio Fortezza Abitata della Pro Loco di San Piero a Sieve.

Rete Camileonte ha contribuito al sito, all’organizzazione dei contenuti e alla navigazione dell’ecosistema digitale.

Fortezza Abitata LAB porta online la memoria della Fortezza di San Martino

Fortezza Abitata LAB sarà presentato venerdì 16 ottobre 2026, alle 15:00, a Firenze, nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Presidenza della Regione Toscana. Il progetto culturale nasce dal Laboratorio Fortezza Abitata della Pro Loco di San Piero a Sieve, con ideazione e coordinamento dell’architetta PhD Serena Acciai. Al centro c’è la Fortezza Medicea di San Martino, nel Mugello, la cui memoria viene organizzata in un museo virtuale e in un archivio storico online.

L’obiettivo è rendere accessibili documenti e testimonianze a scuole, cittadini, ricercatori e nuove generazioni, collegando la ricerca sul monumento alla divulgazione e alla partecipazione attraverso un ambiente digitale dedicato.

Documenti, testimonianze e ricerca: come è costruito il progetto digitale

Voluta da Cosimo I de’ Medici, la Fortezza Medicea di San Martino ha attraversato funzioni diverse: presidio militare, luogo di vita quotidiana, comunità contadina e rifugio durante la Seconda guerra mondiale. Questa stratificazione storica è il contesto del progetto, che mette in relazione fotografie, documenti, interviste, testimonianze, video e cartografie, per raccontare il monumento anche attraverso le esperienze delle persone che lo hanno abitato. Rete Camileonte, secondo quanto illustrato nel testo di presentazione, ha contribuito al disegno e alla realizzazione dell’ecosistema digitale, occupandosi del sito web, dell’organizzazione dei contenuti e dell’esperienza di navigazione del Museo Virtuale e dell’Archivio Storico online.

La presentazione si terrà in Piazza del Duomo 10 e prevede la partecipazione di rappresentanti istituzionali, studiosi e professionisti coinvolti nel lavoro, con interventi dedicati alla ricerca e alla progettazione digitale. Alle 16:00 Serena Acciai illustrerà il percorso di ricerca e valorizzazione culturale; alle 16:30 Rete Camileonte presenterà il sito web e il museo digitale. Dalle 17:00, l’incontro La Signora degli Orizzonti approfondirà la fortezza attraverso contributi di ricerca e riflessioni sul suo patrimonio storico, completando il programma della giornata.

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Un archivio per collegare la storia del monumento alle nuove generazioni

La prospettiva di Fortezza Abitata LAB è ampliare le possibilità di conoscenza del monumento, affiancando alla sua dimensione fisica uno spazio digitale destinato alla ricerca, alla didattica e alla divulgazione. L’accostamento tra fonti documentarie e testimonianze permette di leggere la fortezza non soltanto come architettura militare, ma anche come luogo di vita e memoria collettiva. Per scuole, cittadini e ricercatori, il museo virtuale e l’archivio online sono pensati come strumenti di accesso a questo patrimonio, mettendo in connessione luoghi, persone e generazioni.

Camileonte, comunicazione integrata tra creatività e strategia digitale

Camileonte è il marchio fondato da Camilla Giannelli, imprenditrice digitale con una formazione maturata tra l’Accademia di Brera, l’Istituto Rizzoli e l’Accademia Teatro alla Scala. Nato dall’esperienza personale della fondatrice nel web design, nella fotografia e nell’editoria, il progetto si è evoluto in una rete di professionisti specializzati nella comunicazione integrata.

Tutti i colori della comunicazione Lo studio affianca imprese e professionisti nella costruzione dell’identità e della presenza digitale, combinando strategia, creatività e competenze tecniche. L’offerta comprende progettazione di siti ed e-commerce, art direction, grafica e illustrazione, fotografia e post-produzione, copywriting, SEO, pubbliche relazioni, brand journalism, UX e UI design, sviluppo informatico e comunicazione B2B e B2C.

Comunicazione, Web Design e Servizi Digital Il metodo parte dall’ascolto del cliente e dall’analisi degli obiettivi, per arrivare a risultati misurabili in termini di immagine, reputazione, posizionamento e vendite. Camileonte rifiuta quindi il modello dell’agenzia standardizzata e propone una collaborazione diretta, costruita su misura attraverso competenze diverse ma coordinate. La contaminazione tra arte, editoria e tecnologia rappresenta l’elemento distintivo dello studio, che opera principalmente tra Milano e Greve in Chianti.