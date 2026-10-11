Pinacoteca di Brera: filosofia e Caravaggio con Massimiliano Finazzer Flory e Francesca Nodari
La notizia in sintesi
- La Pinacoteca di Brera propone il ciclo «I filosofi e la cornice», tra pensiero filosofico e capolavori.
- Lunedì 12 ottobre 2026, alle 18:30, incontro con la filosofa morale Francesca Nodari.
- Al centro dell’appuntamento la Cena in Emmaus di Caravaggio, nella Sala Aldo Bassetti.
- Ingresso libero fino a esaurimento posti; il formato del ciclo comprende un aperitivo in museo.
- Quattro opere. Quattro filosofi. Quattro serate per guardare la pittura da un’altra distanza.
- A cura di Massimiliano Finazzer Flory
Riassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch
Brera, Francesca Nodari incontra la Cena in Emmaus di Caravaggio
La Pinacoteca di Brera propone un incontro tra filosofia e pittura: lunedì 12 ottobre 2026, alle 18:30, la filosofa morale Francesca Nodari sarà protagonista di un appuntamento dedicato alla Cena in Emmaus di Caravaggio. L’iniziativa si svolgerà nella Sala Aldo Bassetti del museo, con ingresso libero fino a esaurimento posti, nell’ambito del ciclo «I filosofi e la cornice», a cura di Massimiliano Finazzer Flory, per mettere in relazione il pensiero filosofico con i capolavori della collezione. Il formato annunciato accosta un’opera, un filosofo e un aperitivo in museo: il dipinto diventa così il riferimento concreto di un appuntamento che affianca alla dimensione artistica quella della riflessione, senza separarle in due percorsi distinti.
Un’opera e una filosofa: il formato dell’incontro
Il programma individua con precisione i due riferimenti dell’appuntamento: da una parte la Cena in Emmaus di Caravaggio, dall’altra Francesca Nodari, presentata come filosofa morale, chiamata a partecipare al ciclo della Pinacoteca di Brera. L’accostamento chiarisce il taglio della proposta: non un incontro filosofico slegato dalla raccolta del museo, ma un confronto che prende come riferimento una singola opera e la mette in relazione con il pensiero. La formula «un’opera, un filosofo, e un aperitivo in museo» riassume questa impostazione, affiancando al nucleo culturale dell’iniziativa un momento conviviale previsto dal ciclo.
La sede è la Sala Aldo Bassetti: è qui che il pubblico potrà seguire l’appuntamento del 12 ottobre, il cui avvio è fissato alle 18:30, secondo il calendario pubblicato dal museo. L’annuncio non specifica i temi dell’intervento di Nodari né anticipa una particolare interpretazione del dipinto: attribuire alla relatrice tesi o letture dell’opera andrebbe quindi oltre le informazioni disponibili. Il dato centrale rimane la scelta di costruire l’incontro intorno a un capolavoro identificato, mantenendo riconoscibile il legame tra la proposta filosofica, l’opera selezionata e il contesto museale che ospita l’iniziativa.
Ingresso libero, con il limite dei posti disponibili
Per chi intende partecipare, l’informazione pratica è l’ingresso libero fino a esaurimento posti: l’accesso gratuito non equivale dunque alla disponibilità illimitata di sedute nella sala indicata per l’incontro. La capienza è il limite esplicitamente riportato nell’annuncio, che non fornisce un numero di posti né ulteriori indicazioni sulle modalità di accesso. L’appuntamento offre al pubblico l’occasione di avvicinare la Cena in Emmaus attraverso il confronto con una filosofa morale, secondo la formula proposta da Brera.
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