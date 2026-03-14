Fusione nucleare “a freddo”: tra ipotesi scientifica, controversie e sfide tecnologiche. Come dimenticare il petrolio per sempre

La fusione nucleare a freddo è un’ipotesi scientifica secondo cui reazioni di fusione simili a quelle che alimentano il Sole potrebbero avvenire a temperature relativamente basse, cioè in condizioni molto meno estreme rispetto alla fusione tradizionale studiata nei grandi reattori sperimentali.

Un’idea affascinante: produrre energia nucleare senza temperature stellari

Nel modello classico della fusione nucleare, due nuclei leggeri (ad esempio isotopi dell’idrogeno come deuterio e trizio) si uniscono formando un nucleo più pesante e liberando una grande quantità di energia. Tuttavia questo processo richiede temperature di decine di milioni di gradi, come quelle riprodotte nei reattori sperimentali basati sul Confinamento magnetico utilizzati in progetti come ITER.

La fusione a freddo ipotizza invece che la reazione possa avvenire in un ambiente chimico o metallico, senza dover raggiungere condizioni termiche estreme.

L’origine della teoria: il caso Fleischmann–Pons

Il dibattito sulla fusione fredda esplose nel 1989 quando i chimici Martin Fleischmann e Stanley Pons annunciarono di aver osservato un eccesso di calore durante un esperimento di elettrolisi con elettrodi di palladio immersi in acqua pesante (ricca di deuterio).

Secondo i due ricercatori, il palladio sarebbe stato in grado di assorbire grandi quantità di deuterio, portando i nuclei abbastanza vicini da favorire reazioni di fusione.

L’annuncio ebbe un impatto mediatico enorme, perché se confermato avrebbe significato la possibilità di ottenere energia nucleare quasi illimitata con dispositivi relativamente semplici.

Tuttavia, molti laboratori nel mondo tentarono di replicare l’esperimento senza ottenere risultati convincenti, e gran parte della comunità scientifica concluse che non esistevano prove solide della fusione nucleare.

Le principali difficoltà scientifiche

La fusione nucleare a freddo incontra diversi ostacoli teorici e sperimentali.

La barriera coulombiana

I nuclei atomici sono carichi positivamente e si respingono tra loro. Per farli fondere è necessario superare la barriera coulombiana, cioè la forza di repulsione elettrica tra nuclei.

Nella fusione “calda” questo avviene grazie a temperature e pressioni enormi. Nella fusione fredda non è chiaro quale meccanismo fisico permetterebbe di superare questa barriera.

Mancanza di evidenze nucleari

Le reazioni di fusione producono normalmente neutroni, radiazioni gamma o altri segnali nucleari misurabili. Nei presunti esperimenti di fusione fredda tali segnali sono stati rilevati raramente o in quantità troppo basse per giustificare l’energia dichiarata.

Riproducibilità degli esperimenti

Uno dei principi fondamentali della scienza è la riproducibilità. Nel caso della fusione fredda, molti risultati positivi non sono stati replicati in modo affidabile da laboratori indipendenti.

Per questo motivo oggi la fusione fredda rimane una ipotesi controversa, spesso classificata come ricerca marginale o non dimostrata.

L’opinione del professor Carlo Rubbia

Il premio Nobel per la fisica Carlo Rubbia, che ha guidato importanti istituzioni scientifiche europee, si è espresso più volte con scetticismo sulla fusione nucleare a freddo.

Secondo Rubbia, il problema principale non è tanto l’idea teorica quanto l’assenza di evidenze sperimentali solide e riproducibili. Il fisico ha sottolineato che le affermazioni sulla fusione fredda richiederebbero prove nucleari chiare e misurabili, che finora non sono state dimostrate.

Rubbia ha anche ricordato che le leggi della fisica nucleare rendono estremamente improbabile che nuclei possano fondersi a temperature ordinarie senza produrre le tipiche emissioni energetiche associate alla fusione. In effetti, però, le intepretazioni più ottimistiche delle sue parole sottolineano come la locuzione “estremamente improbabile” lasci sottintendere una pur minima possibilità di successo di questi studi.

Comunque, secondo molti fisici, le prospettive più realistiche per l’energia da fusione restano legate ai grandi programmi internazionali di fusione “calda”.

Il futuro della ricerca

Nonostante lo scetticismo della comunità scientifica, alcune linee di ricerca continuano a esplorare fenomeni simili, oggi spesso indicati con il termine LENR (Low Energy Nuclear Reactions).

Questi studi cercano di capire se possano esistere interazioni nucleari in condizioni di bassa energia, magari mediate da effetti quantistici nei materiali metallici.

Finora però nessun risultato ha dimostrato in modo convincente la possibilità di produrre energia su scala utile.