Analisi Abitare Co. sulle vendite di abitazioni nei capoluoghi di provincia italiani nei primi nove mesi del 2025

Mercato residenziale in crescita: +9,1% nei primi 9 mesi del 2025.
Boom di compravendite a Frosinone e Sondrio, mentre a Enna, Aosta e Crotone il calo maggiore. Torino, Palermo e Milano trainano le città metropolitane. Firenze in controtendenza.

 

Milano, 16 gennaio 2025 – Nei primi 9 mesi del 2025, il mercato immobiliare residenziale in Italia continua a mostrare segnali di dinamismo, raggiungendo 548.287 compravendite (+9,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno). Ma quali sono le città capoluogo con il mercato residenziale più attivo?

Secondo l’analisi di Abitare Co., società di intermediazione e servizi immobiliari, da gennaio a settembre 2025 ben 83 città capoluoghi di provincia hanno chiuso in positivo. Tra le più vivaci spiccano Frosinone (+45,1%),Sondrio (+34,6%) e Belluno (+34,4%), seguite da Grosseto (+29,3%), Catanzaro (+26,5%), Campobasso(+25,7%), Siena (+25,6%), Imperia (+22,8%), Pavia (+21,4%) e Massa (+21,3%). Sono invece solo 13 i capoluoghi che registrano il segno negativo, con cali più significativi a Enna (-12,9%), Isernia (-10,2%), Aosta(-10,1%) e Crotone (-6,7%).

Guardando alle otto città metropolitane, il quadro è complessivamente positivo: tutte registrano un segno “più”, ad eccezione di Firenze che, nei primi 9 mesi del 2025, mostra una flessione delle compravendite del -2,2%. La città metropolitana più attiva è Torino (+10%), seguita da Palermo (+9,1%) e Milano (+8,4%). Anche nella Capitale il mercato cresce: sono state registrate 26.694 compravendite, con un incremento del 6,8%. Seguono Genova (+6,2%), Bologna (+4,4%) e Napoli (+3,6%).

A livello regionale, tra le aree più vivaci spicca l’Umbria, che nei primi 9 mesi del 2025 si posiziona al primo posto con un +15,5% (8.110 compravendite). Sul podio si collocano anche la Toscana con +14,1% (37.111 compravendite) e il Friuli-Venezia Giulia con +14% (7.828 compravendite). Crescita a doppia cifra anche per il Lazio (+12,7%), Emilia-Romagna (+12,6%), Marche (+11,5%), Calabria (+11,4), Piemonte e Veneto, entrambe con una crescita del +11,3%, Liguria (+10,4%) e Lombardia (+10,1%).

# Regione Città capoluogo Compravendite
Gen. – Sett. 2025		 Var. % Gen. – Sett. 2025 / Gen. – Sett. 2024
1 Lazio Frosinone 322 45,1%
2 Lombardia Sondrio 254 34,6%
3 Veneto Belluno 422 34,4%
4 Toscana Grosseto 982 29,3%
5 Calabria Catanzaro 738 26,5%
6 Molise Campobasso 479 25,7%
7 Toscana Siena 503 25,6%
8 Liguria Imperia 449 22,8%
9 Lombardia Pavia 956 21,4%
10 Toscana Massa 602 21,3%
11 Marche Ascoli Piceno 326 21,2%
12 Toscana Pistoia 828 20,9%
13 Emilia-Romagna Modena 1.902 20,6%
14 Lazio Rieti 389 20,4%
15 Umbria Terni 1.106 20,2%
16 Calabria Vibo Valentia 190 18,9%
17 Friuli- Venezia Giulia Pordenone 570 18,4%
18 Piemonte Alessandria 1.168 18,0%
19 Sardegna Nuoro 193 17,1%
20 Emilia-Romagna Rimini 1.437 16,7%
21 Piemonte Novara 1.206 16,7%
22 Emilia-Romagna Ravenna 2.162 16,6%
23 Emilia-Romagna Parma 1.281 16,4%
24 Marche Macerata 362 16,3%
25 Abruzzo Chieti 512 15,7%
26 Toscana Arezzo 849 15,6%
27 Calabria Cosenza 548 15,4%
28 Toscana Livorno 1.685 15,4%
29 Puglia Taranto 1.727 15,4%
30 Umbria Perugia 1.721 15,3%
31 Veneto Treviso 1.054 14,9%
32 Friuli- Venezia Giulia Udine 1.229 14,9%
33 Piemonte Vercelli 554 14,8%
34 Calabria Reggio Calabria 877 14,8%
35 Lazio Latina 1.013 14,3%
36 Sardegna Sassari 1.059 14,1%
37 Veneto Vicenza 1.306 13,3%
38 Campania Caserta 674 13,2%
39 Emilia-Romagna Piacenza 2.196 13,1%
40 Veneto Verona 2.694 12,9%
41 Sicilia Agrigento 536 12,5%
42 Piemonte Biella 627 12,4%
43 Sicilia Catania 3.060 12,2%
44 Toscana Prato 1.657 12,1%
45 Sardegna Cagliari 1.408 12,0%
46 Emilia-Romagna Forlì 1.114 11,4%
47 Piemonte Verbania 318 11,1%
48 Lombardia Cremona 816 10,9%
49 Lombardia Lecco 479 10,4%
50 Veneto Rovigo 558 10,2%
51 Toscana Pisa 1.134 10,2%
52 Piemonte Torino 11.586 10,0%
53 Marche Ancona 1.032 9,9%
54 Abruzzo Teramo 347 9,9%
55 Emilia-Romagna Reggio Emilia 1.875 9,6%
56 Sicilia Ragusa 820 9,3%
57 Toscana Lucca 826 9,3%
58 Sicilia Palermo 5.141 9,1%
59 Liguria Savona 617 8,8%
60 Lombardia Milano 17.658 8,4%
61 Lombardia Brescia 2.305 8,2%
62 Sardegna Oristano 247 8,2%
63 Marche Pesaro 845 8,1%
64 Sicilia Caltanisetta 523 7,8%
65 Puglia Lecce 1.079 7,2%
66 Lombardia Varese 935 7,1%
67 Lazio Roma 26.694 6,8%
68 Lombardia Lodi 565 6,8%
69 Emilia-Romagna Ferrara 1.532 6,7%
70 Liguria Genova 6.677 6,2%
71 Lombardia Mantova 660 5,7%
72 Veneto Venezia 2.854 5,2%
73 Lazio Viterbo 717 5,1%
74 Liguria La Spezia 994 4,9%
75 Campania Salerno 924 4,6%
76 Emilia-Romagna Bologna 4.277 4,4%
77 Sicilia Messina 1.742 4,0%
78 Campania Napoli 5.850 3,6%
79 Basilicata Matera 431 3,4%
80 Puglia Brindisi 656 3,2%
81 Puglia Foggia 1.081 2,9%
82 Abruzzo Pescara 1.158 2,2%
83 Campania Benevento 408 1,9%
84 Campania Avellino 337 1,9%
85 Sicilia Trapani 598 1,8%
86 Puglia Bari 3.079 1,5%
87 Basilicata Potenza 372 -0,6%
88 Piemonte Asti 751 -0,9%
89 Abruzzo L’Aquila 619 -1,0%
90 Veneto Padova 2.468 -1,2%
91 Lombardia Bergamo 1.480 -1,9%
92 Toscana Firenze 3.342 -2,2%
93 Piemonte Cuneo 534 -2,7%
94 Sicilia Siracusa 1.191 -3,8%
95 Lombardia Como 1.011 -3,8%
96 Calabria Crotone 341 -6,7%
97 Valle d’Aosta Aosta 274 -10,1%
98 Molise Isernia 109 -10,2%
99 Sicilia Enna 168 -12,9%
100 Friuli- Venezia Giulia Gorizia ND ND
101 Friuli- Venezia Giulia Trieste ND ND
102 Lombardia Monza ND ND
103 Marche Fermo ND ND
104 Puglia Barletta-Andria-Trani ND ND
105 Sardegna Sud Sardegna ND ND
106 Trentino Bolzano ND ND
107 Trentino Trento ND ND
Centro studi Abitare Co.

*Fonte: Elaborazione Abitare Co. su base dati Osservatorio Mercato Immobiliare (OMI) – Agenzia delle Entrate. Non sono disponibili i dati per alcuni capoluoghi (Monza, Gorizia, Trieste, Bolzano, Trento, Fermo, Barletta-Andria-Trani, Sud Sardegna) e per la regione Trentino-Alto-Adige. I dati relativi alla provincia di Massa-Carrara si riferiscono esclusivamente al capoluogo di Massa.

# Compravendite
Gen. – Sett. 2025		 Var. % Gen. – Sett. 2025 / Gen. – Sett. 2024 Var. % Gen. – Sett. 2025 / Gen. – Sett. 2024
1  UMBRIA 8.110 15,5%
2  TOSCANA 37.111 14,1%
3  FRIULI-VENEZIA GIULIA 7.828 14,0%
4  LAZIO 52.905 12,7%
5  EMILIA-ROMAGNA 48.643 12,6%
6  MARCHE 12.641 11,5%
7  CALABRIA 12.989 11,4%
8  PIEMONTE 50.280 11,3%
8  VENETO 47.800 11,3%
10  LIGURIA 20.296 10,4%
11  LOMBARDIA 115.309 10,1%
12  SARDEGNA 13.622 8,6%
13  MOLISE 2.538 8,5%
14  ABRUZZO 11.998 7,8%
15  PUGLIA 31.489 6,4%
16  SICILIA 38.581 6,3%
17  VALLE D’AOSTA 1.770 5,0%
18  CAMPANIA 31.447 4,9%
19  BASILICATA 2.933 1,4%
20 TRENTINO-ALTO ADIGE ND ND
  ITALIA 548.287 9,1%
Centro studi Abitare Co.

*Fonte: Elaborazione Abitare Co. su base dati Osservatorio Mercato Immobiliare (OMI) – Agenzia delle. Non sono disponibili i dati per alcuni capoluoghi (Monza, Gorizia, Trieste, Bolzano, Trento, Fermo, Barletta-Andria-Trani, Sud Sardegna) e per la regione Trentino-Alto-Adige. I dati relativi alla provincia di Massa-Carrara si riferiscono esclusivamente al capoluogo di Massa.