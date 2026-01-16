Analisi Abitare Co. sulle vendite di abitazioni nei capoluoghi di provincia italiani nei primi nove mesi del 2025
Mercato residenziale in crescita: +9,1% nei primi 9 mesi del 2025.
Boom di compravendite a Frosinone e Sondrio, mentre a Enna, Aosta e Crotone il calo maggiore. Torino, Palermo e Milano trainano le città metropolitane. Firenze in controtendenza.
Milano, 16 gennaio 2025 – Nei primi 9 mesi del 2025, il mercato immobiliare residenziale in Italia continua a mostrare segnali di dinamismo, raggiungendo 548.287 compravendite (+9,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno). Ma quali sono le città capoluogo con il mercato residenziale più attivo?
Secondo l’analisi di Abitare Co., società di intermediazione e servizi immobiliari, da gennaio a settembre 2025 ben 83 città capoluoghi di provincia hanno chiuso in positivo. Tra le più vivaci spiccano Frosinone (+45,1%),Sondrio (+34,6%) e Belluno (+34,4%), seguite da Grosseto (+29,3%), Catanzaro (+26,5%), Campobasso(+25,7%), Siena (+25,6%), Imperia (+22,8%), Pavia (+21,4%) e Massa (+21,3%). Sono invece solo 13 i capoluoghi che registrano il segno negativo, con cali più significativi a Enna (-12,9%), Isernia (-10,2%), Aosta(-10,1%) e Crotone (-6,7%).
Guardando alle otto città metropolitane, il quadro è complessivamente positivo: tutte registrano un segno “più”, ad eccezione di Firenze che, nei primi 9 mesi del 2025, mostra una flessione delle compravendite del -2,2%. La città metropolitana più attiva è Torino (+10%), seguita da Palermo (+9,1%) e Milano (+8,4%). Anche nella Capitale il mercato cresce: sono state registrate 26.694 compravendite, con un incremento del 6,8%. Seguono Genova (+6,2%), Bologna (+4,4%) e Napoli (+3,6%).
A livello regionale, tra le aree più vivaci spicca l’Umbria, che nei primi 9 mesi del 2025 si posiziona al primo posto con un +15,5% (8.110 compravendite). Sul podio si collocano anche la Toscana con +14,1% (37.111 compravendite) e il Friuli-Venezia Giulia con +14% (7.828 compravendite). Crescita a doppia cifra anche per il Lazio (+12,7%), Emilia-Romagna (+12,6%), Marche (+11,5%), Calabria (+11,4), Piemonte e Veneto, entrambe con una crescita del +11,3%, Liguria (+10,4%) e Lombardia (+10,1%).
|#
|Regione
|Città capoluogo
|Compravendite
Gen. – Sett. 2025
|Var. % Gen. – Sett. 2025 / Gen. – Sett. 2024
|1
|Lazio
|Frosinone
|322
|45,1%
|2
|Lombardia
|Sondrio
|254
|34,6%
|3
|Veneto
|Belluno
|422
|34,4%
|4
|Toscana
|Grosseto
|982
|29,3%
|5
|Calabria
|Catanzaro
|738
|26,5%
|6
|Molise
|Campobasso
|479
|25,7%
|7
|Toscana
|Siena
|503
|25,6%
|8
|Liguria
|Imperia
|449
|22,8%
|9
|Lombardia
|Pavia
|956
|21,4%
|10
|Toscana
|Massa
|602
|21,3%
|11
|Marche
|Ascoli Piceno
|326
|21,2%
|12
|Toscana
|Pistoia
|828
|20,9%
|13
|Emilia-Romagna
|Modena
|1.902
|20,6%
|14
|Lazio
|Rieti
|389
|20,4%
|15
|Umbria
|Terni
|1.106
|20,2%
|16
|Calabria
|Vibo Valentia
|190
|18,9%
|17
|Friuli- Venezia Giulia
|Pordenone
|570
|18,4%
|18
|Piemonte
|Alessandria
|1.168
|18,0%
|19
|Sardegna
|Nuoro
|193
|17,1%
|20
|Emilia-Romagna
|Rimini
|1.437
|16,7%
|21
|Piemonte
|Novara
|1.206
|16,7%
|22
|Emilia-Romagna
|Ravenna
|2.162
|16,6%
|23
|Emilia-Romagna
|Parma
|1.281
|16,4%
|24
|Marche
|Macerata
|362
|16,3%
|25
|Abruzzo
|Chieti
|512
|15,7%
|26
|Toscana
|Arezzo
|849
|15,6%
|27
|Calabria
|Cosenza
|548
|15,4%
|28
|Toscana
|Livorno
|1.685
|15,4%
|29
|Puglia
|Taranto
|1.727
|15,4%
|30
|Umbria
|Perugia
|1.721
|15,3%
|31
|Veneto
|Treviso
|1.054
|14,9%
|32
|Friuli- Venezia Giulia
|Udine
|1.229
|14,9%
|33
|Piemonte
|Vercelli
|554
|14,8%
|34
|Calabria
|Reggio Calabria
|877
|14,8%
|35
|Lazio
|Latina
|1.013
|14,3%
|36
|Sardegna
|Sassari
|1.059
|14,1%
|37
|Veneto
|Vicenza
|1.306
|13,3%
|38
|Campania
|Caserta
|674
|13,2%
|39
|Emilia-Romagna
|Piacenza
|2.196
|13,1%
|40
|Veneto
|Verona
|2.694
|12,9%
|41
|Sicilia
|Agrigento
|536
|12,5%
|42
|Piemonte
|Biella
|627
|12,4%
|43
|Sicilia
|Catania
|3.060
|12,2%
|44
|Toscana
|Prato
|1.657
|12,1%
|45
|Sardegna
|Cagliari
|1.408
|12,0%
|46
|Emilia-Romagna
|Forlì
|1.114
|11,4%
|47
|Piemonte
|Verbania
|318
|11,1%
|48
|Lombardia
|Cremona
|816
|10,9%
|49
|Lombardia
|Lecco
|479
|10,4%
|50
|Veneto
|Rovigo
|558
|10,2%
|51
|Toscana
|Pisa
|1.134
|10,2%
|52
|Piemonte
|Torino
|11.586
|10,0%
|53
|Marche
|Ancona
|1.032
|9,9%
|54
|Abruzzo
|Teramo
|347
|9,9%
|55
|Emilia-Romagna
|Reggio Emilia
|1.875
|9,6%
|56
|Sicilia
|Ragusa
|820
|9,3%
|57
|Toscana
|Lucca
|826
|9,3%
|58
|Sicilia
|Palermo
|5.141
|9,1%
|59
|Liguria
|Savona
|617
|8,8%
|60
|Lombardia
|Milano
|17.658
|8,4%
|61
|Lombardia
|Brescia
|2.305
|8,2%
|62
|Sardegna
|Oristano
|247
|8,2%
|63
|Marche
|Pesaro
|845
|8,1%
|64
|Sicilia
|Caltanisetta
|523
|7,8%
|65
|Puglia
|Lecce
|1.079
|7,2%
|66
|Lombardia
|Varese
|935
|7,1%
|67
|Lazio
|Roma
|26.694
|6,8%
|68
|Lombardia
|Lodi
|565
|6,8%
|69
|Emilia-Romagna
|Ferrara
|1.532
|6,7%
|70
|Liguria
|Genova
|6.677
|6,2%
|71
|Lombardia
|Mantova
|660
|5,7%
|72
|Veneto
|Venezia
|2.854
|5,2%
|73
|Lazio
|Viterbo
|717
|5,1%
|74
|Liguria
|La Spezia
|994
|4,9%
|75
|Campania
|Salerno
|924
|4,6%
|76
|Emilia-Romagna
|Bologna
|4.277
|4,4%
|77
|Sicilia
|Messina
|1.742
|4,0%
|78
|Campania
|Napoli
|5.850
|3,6%
|79
|Basilicata
|Matera
|431
|3,4%
|80
|Puglia
|Brindisi
|656
|3,2%
|81
|Puglia
|Foggia
|1.081
|2,9%
|82
|Abruzzo
|Pescara
|1.158
|2,2%
|83
|Campania
|Benevento
|408
|1,9%
|84
|Campania
|Avellino
|337
|1,9%
|85
|Sicilia
|Trapani
|598
|1,8%
|86
|Puglia
|Bari
|3.079
|1,5%
|87
|Basilicata
|Potenza
|372
|-0,6%
|88
|Piemonte
|Asti
|751
|-0,9%
|89
|Abruzzo
|L’Aquila
|619
|-1,0%
|90
|Veneto
|Padova
|2.468
|-1,2%
|91
|Lombardia
|Bergamo
|1.480
|-1,9%
|92
|Toscana
|Firenze
|3.342
|-2,2%
|93
|Piemonte
|Cuneo
|534
|-2,7%
|94
|Sicilia
|Siracusa
|1.191
|-3,8%
|95
|Lombardia
|Como
|1.011
|-3,8%
|96
|Calabria
|Crotone
|341
|-6,7%
|97
|Valle d’Aosta
|Aosta
|274
|-10,1%
|98
|Molise
|Isernia
|109
|-10,2%
|99
|Sicilia
|Enna
|168
|-12,9%
|100
|Friuli- Venezia Giulia
|Gorizia
|ND
|ND
|101
|Friuli- Venezia Giulia
|Trieste
|ND
|ND
|102
|Lombardia
|Monza
|ND
|ND
|103
|Marche
|Fermo
|ND
|ND
|104
|Puglia
|Barletta-Andria-Trani
|ND
|ND
|105
|Sardegna
|Sud Sardegna
|ND
|ND
|106
|Trentino
|Bolzano
|ND
|ND
|107
|Trentino
|Trento
|ND
|ND
|Centro studi Abitare Co.
*Fonte: Elaborazione Abitare Co. su base dati Osservatorio Mercato Immobiliare (OMI) – Agenzia delle Entrate. Non sono disponibili i dati per alcuni capoluoghi (Monza, Gorizia, Trieste, Bolzano, Trento, Fermo, Barletta-Andria-Trani, Sud Sardegna) e per la regione Trentino-Alto-Adige. I dati relativi alla provincia di Massa-Carrara si riferiscono esclusivamente al capoluogo di Massa.
|#
|Compravendite
Gen. – Sett. 2025
|Var. % Gen. – Sett. 2025 / Gen. – Sett. 2024
|Var. % Gen. – Sett. 2025 / Gen. – Sett. 2024
|1
|UMBRIA
|8.110
|15,5%
|2
|TOSCANA
|37.111
|14,1%
|3
|FRIULI-VENEZIA GIULIA
|7.828
|14,0%
|4
|LAZIO
|52.905
|12,7%
|5
|EMILIA-ROMAGNA
|48.643
|12,6%
|6
|MARCHE
|12.641
|11,5%
|7
|CALABRIA
|12.989
|11,4%
|8
|PIEMONTE
|50.280
|11,3%
|8
|VENETO
|47.800
|11,3%
|10
|LIGURIA
|20.296
|10,4%
|11
|LOMBARDIA
|115.309
|10,1%
|12
|SARDEGNA
|13.622
|8,6%
|13
|MOLISE
|2.538
|8,5%
|14
|ABRUZZO
|11.998
|7,8%
|15
|PUGLIA
|31.489
|6,4%
|16
|SICILIA
|38.581
|6,3%
|17
|VALLE D’AOSTA
|1.770
|5,0%
|18
|CAMPANIA
|31.447
|4,9%
|19
|BASILICATA
|2.933
|1,4%
|20
|TRENTINO-ALTO ADIGE
|ND
|ND
|ITALIA
|548.287
|9,1%
|Centro studi Abitare Co.
*Fonte: Elaborazione Abitare Co. su base dati Osservatorio Mercato Immobiliare (OMI) – Agenzia delle. Non sono disponibili i dati per alcuni capoluoghi (Monza, Gorizia, Trieste, Bolzano, Trento, Fermo, Barletta-Andria-Trani, Sud Sardegna) e per la regione Trentino-Alto-Adige. I dati relativi alla provincia di Massa-Carrara si riferiscono esclusivamente al capoluogo di Massa.