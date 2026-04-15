PLEF: workshop sull’ottimizzazione dei processi logistici e produttivi 

Mercoledì 22 aprile (ore 9.30 – 13.30), presso Fondazione UNIMI (V.le Ortles 22/4, Milano), PLEF e Università degli Studi di Milano organizzano un workshop dedicato al tema dell’ottimizzazione dei processi logistici e produttivi – con particolare riferimento alla logistica interna e alla sua integrazione con la produzione – oggi leva strategica per gestire la crescente complessità dei processi, delle filiere e dei sistemi decisionali, migliorando efficienza, competitività e sostenibilità.

L’incontro presenterà i risultati del progetto PRIN “We Optimize Warehouses” su modelli e algoritmi per l’integrazione tra logistica interna e produzione, la pianificazione industriale e la gestione avanzata dei flussi, insieme a due casi concreti applicati in ambito manifatturiero. Una tavola rotonda con Ancorotti Cosmetics, Pirelli, Aizoon Group, Sacmi e Ausglobe Team permetterà poi il confronto con esperti e professionisti sulle condizioni abilitanti per trasferire l’ottimizzazione nella pratica aziendale e su come poter favorire nuove forme di collaborazione tra imprese e ricerca universitaria.

La lettura dell’ottimizzazione proposta non è limitata all’incremento quantitativo della produttività, ma si orienta alla qualità dei processi: rispetto dei tempi, riduzione degli sprechi, sicurezza, soddisfazione dei clienti e dei lavoratori.

Il workshop è rivolto a chi nelle imprese si occupa di strategie, operations, innovazione e sostenibilità, con particolare attenzione ai temi della intralogistica, della produzione e dei sistemi decisionali.

Dalla ricerca alle applicazioni concrete

Negli ultimi anni l’automazione e la digitalizzazione dei processi logistici e produttivi hanno conosciuto

un’accelerazione significativa, aumentando al tempo stesso la complessità dei sistemi operativi, delle

decisioni e delle interdipendenze tra logistica interna e produzione. Parallelamente si sta diffondendo

l’impiego di strumenti digitali avanzati, inclusi modelli basati sull’intelligenza artificiale.

Tuttavia, l’introduzione di nuove tecnologie non garantisce automaticamente un miglioramento delle

prestazioni: l’efficienza dei sistemi automatizzati dipende in modo critico dai modelli decisionali e dagli

algoritmi che ne governano il funzionamento.

Il workshop organizzato da Planet Life Economy Foundation ETS, in collaborazione con l’Università

degli Studi di Milano, affronta il tema dell’ottimizzazione dei processi logistici e produttivi mettendo al

centro il contributo della matematica (ricerca operativa) e della scienza delle decisioni. Il workshop si

concentra in particolare sui processi di logistica interna, intesi come insieme delle attività di

movimentazione, stoccaggio e integrazione operativa con la produzione.

Due casi industriali concreti

Accanto ai contributi scientifici, il workshop presenterà due casi industriali concreti, mostrando come

l’ottimizzazione possa tradursi in decisioni operative reali e misurabili.

La tavola rotonda conclusiva sarà dedicata alle condizioni abilitanti per portare l’ottimizzazione dalla

teoria alla pratica: qualità dei dati, standardizzazione, misurazione delle performance e collaborazione

tra imprese e sistema della ricerca.

L’iniziativa rappresenta il primo appuntamento di un percorso che PLEF e Università degli Studi di Milano

intendono sviluppare nei prossimi mesi, dedicato all’ottimizzazione responsabile dei processi industriali.

Al termine del workshop sarà inoltre possibile confrontarsi direttamente con i ricercatori dell’Università

degli Studi di Milano sulle opportunità di collaborazione scientifica e sui possibili sviluppi applicativi delle

attività di ricerca