Audi e‑tron GT RS: test drive in chiave LMF (26/30)

Flavio Siano - Contributor - Esperto economia e finanza -

Abbiamo provato al super gran turismo elettrica della casa dei quattro anelli

La Audi e‑tron GT RS è innanzitutto una dichiarazione di intenti: un’auto elettrica da oltre 600 CV che non vuole limitarsi a “sostituire” il motore termico, ma a reinterpretare la gran turismo secondo una logica moderna, tecnologica e visivamente molto raffinata. Per la rubrica “L‑M‑F Motori”, che valuta ogni vettura in base a Linea, Motore e Feeling, questa coupé a quattro porte si colloca in una fascia alta, con un punteggio complessivo che può di 26/30: 9 per la Linea, 8 per il Motore e 9 per il Feeling.

Linea (9/10)

La e‑tron GT è un’auto a quattro porte, ma con un’impronta nettamente più da coupé che da berlina tradizionale. La cappottina è lunga, il profilo basso e le spalle larghe creano un’immagine sportiva e dinamica, senza però scivolare nel grottesco. Il frontale è stretto, con un’evidente attenzione ai dettagli aerodinamici: le razze di freno e i gruppi ottici si allungano verso i lati, dando alla vettura un’impressione di “fissazione” visiva sulle ruote piuttosto che sul cofano.

La linea laterale è pulita, con una sola linea di cintura che sale verso il posteriore e un passaruota leggermente bombato, che conferisce un’idea di tonicità e robustezza senza eccedere in nervature eccessive. Il posteriore è forse il punto più caratteristico: le luci che si illuminano in sequenza, le luci di posizione e il portellone che si abbassa con un’apertura ampia rendono il bagagliaio pratico e allo stesso tempo scenografico. Internamente, il cockpit è essenziale e orientato verso il guidatore: schermi affiancati, comandi digitali e una console centrale rialzata che suggerisce un’abitacolo da alto livello senza però scivolare nell’iper‑tecnologico. Materiali di ottima qualità, con opzioni anche in tessuti e finiture leather‑free, puntano a un pubblico attento alla sostenibilità ma che non vuole rinunciare a un certo comfort.

Nel sistema LMF, la e‑tron GT ottiene un 9 su 10 per la Linea: non è la più estrema in termini di design, ma è molto equilibrata, coerente e adatta a un profilo di acquirente istruito e di gusto, che cerchi un’auto bella da vedere ma anche da mostrare in contesti urbani e business.

Motore (8/10)

La e‑tron GT è spinta da due motori elettrici, uno all’asse anteriore e uno al posteriore, che insieme alimentano un sistema di trazione integrale. La coppia arriva immediatamente e senza frazioni di secondo di ritardo, regalando accelerazioni che si fanno sentire in modo molto fisico anche senza rumori di scarico (chi scrive predilige da sempre il motore termico).

La versione base sfrutta questa coppia per un feeling molto rilassato ma sempre pronto, mentre la variante RS spinge l’ago più verso la sportività, con gestione più aggressiva della trazione e una risposta che si avvicina più alla sportiva pura che alla gran turismo “soft”. La fluidità della trasmissione è unica nel suo genere: un cambio a due rapporti sull’asse posteriore consente di combinare un’ottima spinta iniziale con una gestione più fluida delle alte velocità, riducendo il consumo energetico nelle fasi di marcia sostenuta.

Sospensioni regolabili e, su alcune versioni, sterzo integrale posteriore migliorano l’aderenza e la precisione in curva, rendendo la vettura in grado di adattarsi sia a strade di montagna che a percorsi urbani. La batteria ad alto voltaggio, con una capacità di circa 84 kWh, alimenta questa vettura e permette di viaggiare in modo molto efficace, anche con un’utenza che non vuole rinunciare a tirare fino in fondo il pedale dell’acceleratore.

Per la valutazione Motore (M), la e‑tron GT merita un 8 su 10: non è l’elettrica più estrema in termini di potenza pura (0-100 km/h in circa 3 secondi), ma è estremamente completa e versatile, con un carattere che riesce a trasformarsi da gran turismo confortevole a vettura sportiva in modo molto naturale, a nostro avviso meglio di quanto riesca la sua “sorella” di chassis, la Porsche Taycan.

Feeling (9/10)

Il Feeling è ciò che differenzia davvero la e‑tron GT da tante altre elettriche: non si tratta solo di come va, ma di come si sente alla guida. La risposta immediata del motore elettrico, combinata con un’assetto ben bilanciato e una gestione precisa dei sistemi di assistenza alla guida, crea un feeling di controllo molto forte, quasi da go-kart in scala reale. La cabina è silenziosa ai regimi medi, con pochi rumori aerodinamici che disturbino la concentrazione, mentre la presenza del motore elettrico “silenzioso” permette di apprezzare meglio i suoni della strada e del vento.

La fruibilità dei sistemi di assistenza alla guida, tra cui cruise control adattivo e funzioni di parcheggio semiautomatico, rende il viaggio più rilassato e meno stressante, soprattutto in contesti urbani. L’abitacolo è confortevole, con sedili ben sagomati e spazio sufficiente per i sedili anteriori, meno generoso in altezza per i posti posteriori, ma adeguato per viaggi non troppo lunghi. Il bagagliaio è spazioso e pratico, con un volume che permette di affrontare viaggi medio‑lunghi senza dover rinunciare al bagaglio.

La sensazione di precisione è particolarmente marcata: la vettura risponde con estrema immediatezza ai comandi, senza però essere instabile o nervosa. Il feeling di controllo è tanto forte quanto quello di sicurezza, il che la rende adatta a un uso quotidiano ma anche a momenti di guida più intensi su strade tortuose.

Per la valutazione Feeling (F), la e‑tron GT ottiene un 9 su 10: è una vettura che riesce a trasmettere emozione senza rinunciare al comfort, con un feeling di guida molto equilibrato e adatto a un profilo di acquirente che cerca un’auto “da vivere” ma anche da godere a velocità più elevate.

Sintesi LMF: 26/30



Sommando i tre fattori, la e‑tron GT ottiene un 26 su 30 nel sistema LMF di valutazione:



• Linea (L): 9/10 – elegante, pulita, molto coerente con l’idea di gran turismo moderna

• Motore (M): 8/10 – dinamica, potente e versatile, con una gestione della coppia che si adatta sempre bene

• Feeling (F): 9/10 – emozionante da guidare, confortevole e sicura, con un ottimo feeling complessivo