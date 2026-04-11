Vino italiano. Anche oggi l’Italia si conferma leader mondiale nella produzione

L’Italia si conferma leader mondiale nella produzione di vino, anche in un contesto internazionale segnato da tensioni geopolitiche, dazi e instabilità degli scambi commerciali. Secondo un’analisi di Coldiretti, diffusa al Vinitaly 2026, un calice su cinque bevuto nel mondo è italiano e il Paese mantiene il primato con una quota del 19% della produzione globale, davanti a Francia (17%) e Spagna (13%) nella media 2021-2025 .

Qualità percepita, biodiversità vitivinicola e forte legame con il territorio

Il dato più rilevante non è solo la leadership, ma la sua tenuta nel tempo. Negli ultimi anni il settore ha dovuto affrontare tensioni geopolitiche e guerre commerciali, aumento dei costi energetici e logistici, cambiamenti climatici e nuove regolazioni internazionali. Nonostante questo, il vino italiano resta competitivo grazie a qualità percepita, biodiversità vitivinicola e forte legame con il territorio, elementi che hanno trasformato il prodotto in un simbolo del Made in Italy capace di resistere anche in fasi di rallentamento degli scambi globali.

L’export agroalimentare italiano

Il vino rappresenta uno dei pilastri dell’export agroalimentare italiano, con una forte presenza nei mercati europei, crescita nei mercati extra-UE e un ruolo centrale anche nell’enoturismo. Tuttavia emergono criticità legate a dazi e barriere commerciali, concorrenza crescente dei Paesi emergenti e rischio di narrazioni penalizzanti sul consumo. La stampa economica italiana offre una lettura articolata.

Il Sole 24 Ore sottolinea come il primato sia strutturale ma esposto ai rischi globali, in particolare tensioni commerciali e volatilità dei mercati, evidenziando la necessità di politiche industriali e commerciali adeguate. Il Corriere della Sera punta sul valore del brand Italia, evidenziando come il vino sia percepito come sinonimo di qualità e come il legame tra territorio e prodotto rappresenti un vantaggio competitivo. La Repubblica richiama invece l’attenzione sui nuovi rischi, come cambiamento climatico, pressione normativa e concorrenza internazionale, mentre Milano Finanza sottolinea la resilienza del settore ma anche la necessità di innovazione lungo tutta la filiera per sostenere la competitività.

Il dato Coldiretti è molto forte sul piano simbolico, ma va letto con equilibrio: se è vero che l’Italia domina per volumi e ha una posizione consolidata, è altrettanto vero che la concorrenza globale cresce, i margini sono sotto pressione e la crescita futura non è garantita. In sintesi, l’Italia resta leader mondiale del vino con il 19% della produzione e un calice su cinque consumato nel mondo, ma la sfida ora è trasformare questa leadership produttiva in una leadership strategica globale capace di reggere nel tempo.

Un primato che può resistere alle crisi

Il dato più rilevante non è solo la leadership, ma la sua tenuta nel tempo. Negli ultimi anni il settore ha dovuto affrontare tensioni geopolitiche e guerre commerciali, aumento dei costi energetici e logistici, cambiamenti climatici e nuove normative internazionali, come quella sui dazi. Nonostante questo, il vino italiano resta competitivo grazie alla sua unicità.