I terremoti profondi del Mar Tirreno: scosse che nascono a decine di chilometri sotto il mare

-

Nel bacino tirrenico si registrano eventi sismici tra i più profondi del Mediterraneo. Meno distruttivi in superficie rispetto a quelli superficiali, ma capaci di farsi sentire su aree vastissime.

Il Mar Tirreno rappresenta un’anomalia nel panorama sismico europeo. A differenza di molte aree italiane dove i terremoti si originano a pochi chilometri di profondità, nel Tirreno non è raro che le scosse abbiano ipocentri collocati oltre i 100 chilometri sotto la superficie terrestre. Si tratta dei cosiddetti terremoti profondi o “deep-focus”, un fenomeno geologico strettamente legato alla particolare struttura tettonica dell’area.

La geologia del Tirreno: una zona di subduzione attiva

La spiegazione risiede nella presenza dell’Arco Calabro e della complessa dinamica tra la placca africana e quella euroasiatica. In questa porzione del Mediterraneo, una parte della litosfera oceanica si immerge in profondità sotto la crosta continentale italiana: è il processo di subduzione.

Questo “affondamento” della placca genera attriti e deformazioni a grande profondità, producendo terremoti che possono svilupparsi anche oltre i 300 chilometri sotto il fondale marino. È una situazione simile, per certi versi, a quella osservata nelle grandi zone di subduzione del Pacifico, come in Giappone o in Sud America, anche se con intensità minori.

🔥 DA NON PERDERE ▷  A Milano il nuovo ambulatorio oculistico pediatrico al Buzzi: uno sguardo verso il futuro della salute visiva infantile

Perché si sentono lontano, ma fanno meno danni

Una caratteristica dei terremoti profondi è il loro comportamento in superficie. Pur potendo raggiungere magnitudo rilevanti, tendono a causare danni più contenuti rispetto ai terremoti superficiali.

La ragione è fisica: maggiore è la profondità dell’ipocentro, maggiore è la distanza che le onde sismiche devono percorrere prima di raggiungere la superficie. Durante questo tragitto l’energia si disperde, attenuando gli effetti distruttivi localizzati.

Tuttavia, proprio perché l’energia si propaga in modo più uniforme attraverso gli strati profondi della Terra, questi eventi possono essere avvertiti su aree molto ampie. Non è raro che una scossa con epicentro nel Tirreno venga percepita contemporaneamente in Calabria, Sicilia, Campania e perfino nel Centro Italia.

Un rischio diverso, ma non trascurabile

La minore distruttività non significa assenza di rischio. In alcune condizioni, specialmente in presenza di edifici vulnerabili o terreni particolari, anche un terremoto profondo può generare effetti significativi. Inoltre, la percezione estesa della scossa può generare allarme sociale in territori molto distanti dall’epicentro.

Va anche considerato che il Tirreno non è interessato solo da sismicità profonda. L’area meridionale italiana, in particolare lungo l’Appennino e la Calabria, è soggetta anche a terremoti superficiali, ben più pericolosi in termini di danni diretti e in grado di risvegliare l’attività dei numerosi vulcani della zona.

🔥 DA NON PERDERE ▷  Italiani disillusi, ma non immobili: il Censis racconta la rassegnazione adattiva e la voglia di tornare a contare

Un laboratorio naturale per la ricerca

Dal punto di vista scientifico, il Tirreno rappresenta un vero e proprio laboratorio geodinamico. L’analisi delle scosse profonde consente ai ricercatori di studiare la struttura interna della Terra e il comportamento delle placche in subduzione.

Le reti sismiche italiane ed europee monitorano costantemente l’area, contribuendo a migliorare la comprensione dei meccanismi tettonici e la modellizzazione del rischio.

Comprendere la natura di questi fenomeni è fondamentale per informare correttamente la popolazione e per affinare le strategie di prevenzione e sicurezza.

Paolo Brambilla - Direttore Responsabile - Lamiafinanza.it Avatar

Paolo Brambilla - Direttore Responsabile - Lamiafinanza.it

giornalista dr.

Paolo Brambilla, Consigliere dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, è direttore responsabile de "La Mia Finanza" e di "Trendiest Media Agenzia di stampa". Laureato a pieni voti in Economia e Commercio alla Bocconi (qualche decennio fa) con un breve Master a Harvard e un corso di copywriting a Berkeley, è membro attivo di numerosi club, fra i quali il "Rotary Club Milano Porta Vercellina" e il "Cambridge University Yacht Club". Rappresenta l'Italia a Bruxelles nell'associazione "Better Finance" a tutela di investitori e risparmiatori.

Areas of Expertise: economia, finanza, arte, cultura classica
[email protected]
LinkedIn
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.