USA, la nuova crisi alimentare passa dal carburante

Prezzi di frutta e verdura in aumento: l’effetto guerra si trasferisce direttamente nei supermercati

Negli Stati Uniti si sta delineando una forma nuova di crisi alimentare, meno visibile rispetto alle carestie tradizionali ma altrettanto significativa: una crisi dei prezzi e dell’accessibilità, innescata dall’aumento dei costi energetici e aggravata dalle tensioni geopolitiche. Il segnale più evidente arriva dai supermercati, dove il rincaro di frutta e verdura, in particolare prodotti freschi e importati, sta diventando uno degli indicatori più sensibili dell’impatto economico della guerra in Iran.

Secondo i dati del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA), i prezzi all’ingrosso di diversi prodotti sono aumentati bruscamente nell’ultimo mese. I lime importati dal Messico sono saliti del 63% tra fine febbraio e fine marzo, i pomodori della Florida del 51% e i mirtilli dal Perù del 44%. Non si tratta di un fenomeno isolato, ma di una tendenza più ampia che coinvolge l’intera filiera alimentare.

L’aumento del prezzo del petrolio

Il meccanismo è diretto. L’aumento del prezzo del petrolio, conseguenza delle tensioni internazionali, si traduce in un aumento del diesel, il carburante utilizzato per trasportare i prodotti agricoli lungo le lunghe distanze che caratterizzano il mercato americano. Come sottolinea David Ortega, economista della Michigan State University, “l’impatto più immediato sui prezzi alimentari passa proprio dal costo del carburante”. A essere colpiti in modo particolare sono i prodotti deperibili, che richiedono catene del freddo continue: il diesel alimenta non solo i camion, ma anche i sistemi di refrigerazione.

Questo rende la frutta e la verdura una sorta di “indicatore anticipatore” della crisi: quando i prezzi dell’energia salgono, sono i primi a reagire. Non è un caso che gli aumenti più marcati riguardino prodotti che percorrono migliaia di chilometri, come i frutti importati o quelli distribuiti da una costa all’altra degli Stati Uniti.

Il fenomeno si inserisce in un quadro globale più ampio. L’indice dei prezzi alimentari delle Nazioni Unite è tornato a salire per il secondo mese consecutivo, dopo una fase di calo, proprio a causa delle “pressioni legate all’energia”. Zucchero e oli vegetali guidano i rincari, ma il segnale riguarda tutta la catena alimentare.

La stampa americana ha iniziato a leggere questo fenomeno in chiave sistemica. Il Wall Street Journal sottolinea come l’aumento dei costi logistici stia riaprendo un tema che sembrava superato dopo la pandemia: la vulnerabilità delle supply chain alimentari. Il New York Times evidenzia invece l’impatto sociale, con una crescente pressione sui bilanci delle famiglie, in particolare quelle a reddito medio-basso, per cui il costo dei prodotti freschi incide in modo rilevante sulla spesa quotidiana.

Anche testate economiche come Bloomberg e CNBC mettono l’accento su un punto chiave: non si tratta solo di inflazione, ma di una trasformazione strutturale del mercato alimentare. L’aumento dei costi energetici rischia di rendere alcuni prodotti freschi sempre meno accessibili, favorendo un ritorno verso cibi più economici ma anche meno salutari.

Questa dinamica apre una questione più ampia: negli Stati Uniti la crisi alimentare non si manifesta tanto come scarsità di cibo, quanto come riduzione della qualità accessibile. I prodotti più colpiti — frutta, verdura, alimenti freschi — sono proprio quelli fondamentali per una dieta equilibrata.

In prospettiva, il rischio è duplice. Da un lato, un’ulteriore pressione inflazionistica che si trasmette lungo tutta la filiera. Dall’altro, un cambiamento nei comportamenti di consumo, con effetti potenzialmente negativi anche sul piano sanitario.

In sintesi, la guerra e l’aumento dei prezzi energetici stanno trasformando il carrello della spesa in un indicatore geopolitico. Non si tratta di una crisi alimentare nel senso tradizionale, ma di qualcosa di più sottile e pervasivo: una crisi che nasce dall’energia, passa dalla logistica e arriva direttamente sulle tavole degli americani.