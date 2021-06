Il debito pubblico degli Stati Uniti è in forte aumento, e le attuali proposte politiche suggeriscono che continuerà a crescere. Il recente passaggio di un pacchetto di aiuti per la pandemia da 1.900 miliardi di dollari ha contribuito a portare il deficit federale sui 12 mesi al 18,6% del prodotto interno lordo – il deficit più elevato dal 1945. Questo quasi certamente spingerà il debito pubblico americano sopra il picco della Seconda guerra mondiale del 106% del PIL. Pur muovendoci in un territorio inesplorato, ci sono molti fattori che possono influenzare se – o quando – questo debito diventerà mai un vero problema. Di seguito quattro ragioni per cui crediamo che il debito federale dovrebbe rimanere gestibile per il prossimo futuro.

I tassi di interesse sono più bassi della crescita del PIL: molti economisti credono che le crisi del debito sorgano quando il rapporto debito/PIL supera il 100%. Al di sopra di quel livello, lo stock del debito può iniziare a salire da solo, anche senza ulteriori aggiunte dai deficit in corso. L’Italia e la Grecia sono gli esempi più recenti di questo fenomeno. Il debito degli Stati Uniti sta attualmente superando questa soglia. Tuttavia, questa matematica della spirale del debito funziona solo se il tasso di interesse di un paese è più alto del suo tasso di crescita. Finché il tasso d’interesse nominale sul debito è inferiore al tasso di crescita nominale dell’economia, la spirale può essere evitata. Questa è la situazione negli Stati Uniti oggi, ed è probabile che rimanga tale per il prossimo futuro. I tassi d’interesse nominali sono stati inferiori al tasso di crescita nominale per la maggior parte del tempo dai primi anni ’60. Guardando al futuro, questo suggerisce che il rischio maggiore potrebbe essere un’impennata sostenuta dell’inflazione che spinga i tassi di interesse ben al di sopra del tasso di crescita del PIL. La posizione fiscale degli Stati Uniti sta peggiorando, ma non è un outlier: la pandemia COVID-19 ha accelerato le tendenze all’aumento del debito in tutto il mondo, non solo negli Stati Uniti. Molti paesi hanno intrapreso azioni aggressive di politica fiscale e monetaria per attutire l’impatto economico dei lockdown diffusi l’anno scorso. Il rapporto debito/PIL degli Stati Uniti è aumentato bruscamente da poco prima della crisi finanziaria globale del 2008-2009, ma è ancora al di sotto di quello del Giappone di un ampio margine. Il peso del debito degli Stati Uniti non è molto superiore a quello del Regno Unito e della zona euro. La Cina e altri mercati emergenti hanno rapporti più bassi, ma anche questi paesi hanno visto aumenti significativi. Mentre il peso del debito degli Stati Uniti è aumentato bruscamente su base assoluta, l’aumento è stato meno sostanziale su base relativa. Dal punto di vista di chi investite nel debito sovrano, questo significa che gli Stati Uniti non sono un outlier significativo in termini di sostenibilità del debito. Questo riflette la natura globale della tendenza all’aumento del rapporto debito/PIL. Il debito pubblico in tutto il mondo ha raggiunto 82.300 miliardi di dollari, o il 105% del PIL, nel 2020 – dall’88% nel 2019, ha riferito l’Istituto di Finanza Internazionale a febbraio. Nei mercati maturi, ha raggiunto il 130% del PIL nel 2020, dal 110% nel 2019. La posizione relativa degli USA è anche rafforzata dallo status privilegiato del dollaro come valuta di riserva globale, che crea un livello significativo di domanda incorporata per il debito del Tesoro USA e altre attività denominate in dollari. I governi hanno diversi strumenti a disposizione: la soluzione classica per un paese che ha grandi deficit e un debito crescente è quella di aumentare le tasse, tagliare la spesa o entrambi. Mentre tali misure possono pesare sulla crescita economica nel breve periodo, la riduzione del debito potrebbe aiutare a compensarne gli effetti nel lungo periodo. La lezione del secondo dopoguerra è che il processo di riduzione del debito può richiedere decenni. Nel breve termine, mentre le aliquote fiscali individuali e aziendali potrebbero salire modestamente, è probabile che anche la spesa pubblica aumenti. Questo non deve necessariamente essere negativo per il deficit. Nella misura in cui l’economia statunitense vede livelli più alti di produttività e innovazione come risultato, potrebbe aumentare la crescita, e quindi le entrate fiscali. Non è così difficile da immaginare in un’era di rapido cambiamento tecnologico. Ci potrebbero anche essere innovazioni dovute alla pandemia che portano a un miglioramento della produttività e della crescita, rendendo il peso del debito più gestibile. La politica monetaria può adattarsi alle condizioni mutevoli: infine, c’è la Federal Reserve. Mentre gli obiettivi e le politiche della banca centrale si sono evoluti dalla sua fondazione oltre 100 anni fa, l’attuale quadro di politica monetaria si è spostato verso un obiettivo di inflazione esplicito e la massimizzazione dell’occupazione. La recente mossa della Fed verso l’obiettivo dell’inflazione media, più i suoi segnali che i bassi tassi di politica e gli acquisti di asset rimarranno in vigore, sostengono una maggiore crescita del PIL nominale e bassi tassi di interesse, una dinamica che rende il livello del debito federale più sostenibile. Forse la crisi finanziaria globale è stato il primo caso in cui molte persone hanno sentito parlare dell’utilizzo da parte della Fed del suo bilancio per sostenere grandi acquisti di asset, ma la pratica di acquistare titoli di stato americani come strumento di politica monetaria risale agli anni ’20. Non c’è motivo di pensare che la politica monetaria statunitense smetterà di adattarsi alle mutevoli circostanze dell’economia statunitense e globale. Di conseguenza, è utile mantenere una mente aperta riguardo a potenziali approcci e cambi di regime. Per esempio, un bilancio consistente della Federal Reserve potrebbe diventare un appuntamento fisso per molti anni a venire. Questo non dovrebbe essere sottovalutato come strumento di politica con la capacità di assorbire emissioni di debito pubblico considerevoli.

La risposta del governo federale alla pandemia COVID-19 ci ha riportato a livelli di debito mai visti dalla Seconda guerra mondiale. Mentre il livello del debito pubblico è alto, è elevato anche in altre economie mature. Il fatto è che una crisi del debito nasce quando gli investitori non sono più disposti ad acquistare il debito di un paese. Quando questo accadrà è molto difficile da prevedere, ma sembra improbabile che questo accada negli Stati Uniti nel prossimo futuro.