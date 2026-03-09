Benzina verso 2 euro: tensioni energetiche e controlli contro la speculazione

L’aumento dei prezzi dei carburanti torna al centro del dibattito economico italiano. Il prolungarsi delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente sta spingendo verso l’alto petrolio, gas e carburanti, con effetti immediati sui distributori italiani e sulle bollette energetiche delle famiglie.

Secondo le rilevazioni più recenti dell’Osservatorio prezzi del **Ministero delle Imprese e del Made in Italy**, benzina e diesel hanno raggiunto livelli che non si registravano rispettivamente dall’estate 2025 e dall’autunno 2023. In alcuni casi il gasolio si avvicina ormai alla soglia simbolica dei 2 euro al litro, soprattutto nel servizio assistito e nelle stazioni autostradali.

Il governo guidato da **Giorgia Meloni** teme che l’impennata dell’energia possa generare una nuova spirale inflattiva su trasporti, alimentari e beni di consumo. Per questo l’esecutivo ha attivato controlli sulla filiera energetica, coinvolgendo **Guardia di Finanza**, **Arera** e **Antitrust**, mentre si valutano interventi fiscali per contrastare eventuali extra-profitti delle aziende del settore.

Giorgia Meloni ha dichiarato: “Abbiamo già sentito in queste ore il presidente di Arera che ha già attivato i meccanismi che servono a evitare fenomeni speculativi, ha una apposita task force soprattutto per monitorare i prezzi del gas, faremo tutto quello che possiamo per non darla vinta”.

Prezzi dei carburanti in forte crescita

I prezzi di benzina e diesel stanno registrando una nuova accelerazione dopo settimane di tensioni sui mercati energetici internazionali. Gli aumenti sono legati soprattutto alla crescita del petrolio e ai timori per le forniture globali.

Le medie nazionali tra self service e servito

Secondo le elaborazioni di Staffetta Quotidiana sui dati dell’Osservatorio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la benzina self service si colloca in media a 1,744 euro al litro, mentre il diesel ha raggiunto 1,867 euro.

Nel servizio assistito i prezzi risultano ancora più elevati: circa 1,879 euro per la benzina e quasi 2 euro per il gasolio. Le differenze restano marcate tra impianti delle compagnie petrolifere e cosiddette “pompe bianche”, che mantengono prezzi leggermente inferiori.

Autostrade e carburanti alternativi

Sulla rete autostradale i valori risultano più alti. La benzina self service supera mediamente 1,83 euro al litro, mentre il diesel arriva vicino a 1,95 euro.

Parallelamente aumentano anche i carburanti alternativi: il Gpl si avvicina a 0,70 euro al litro, mentre il metano supera 1,44 euro al chilogrammo. Il Gnl resta sopra 1,22 euro/kg.

Mercati energetici e impatto sull’economia

Le tensioni geopolitiche internazionali stanno influenzando direttamente i mercati dell’energia, con ricadute su inflazione, bollette domestiche e costi industriali.

Petrolio e gas tornano a salire

Il prezzo del Brent si è avvicinato agli 85 dollari al barile, mentre il Wti sfiora gli 80 dollari. Allo stesso tempo il gas naturale europeo scambiato al mercato Ttf di Amsterdam ha superato la soglia dei 50 euro per megawattora.

Questa dinamica rischia di riflettersi sui prezzi finali di energia e carburanti, aggravando i costi per famiglie e imprese in tutta Europa.

Il possibile impatto sulle famiglie

Secondo le simulazioni del portale Facile.it, il nuovo ciclo di rincari energetici potrebbe tradursi in una spesa annua aggiuntiva di circa 369 euro per una famiglia media italiana tra luce e gas.

Parallelamente si registra una lieve tensione anche sui mercati finanziari, con lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi salito intorno ai 72 punti base.

Controlli e possibili interventi del governo

Di fronte alla crescita dei prezzi energetici, il governo italiano ha avviato una serie di misure di monitoraggio e controllo per evitare distorsioni del mercato.

Guardia di Finanza e verifiche sulla filiera

Su indicazione del Ministero dell’Economia e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la Guardia di Finanza ha intensificato i controlli lungo tutta la filiera dei carburanti.

Le verifiche riguardano la trasparenza dei prezzi, il rispetto delle regole di mercato e l’eventuale presenza di pratiche anticoncorrenziali o frodi nella distribuzione energetica.

Extra-profitti e accise mobili

Tra le opzioni allo studio dell’esecutivo c’è anche la possibilità di intervenire sugli extra-profitti delle aziende energetiche, qualora emergessero fenomeni speculativi.

Le associazioni dei consumatori chiedono invece di riattivare il meccanismo delle “accise mobili”, previsto dal decreto n.5/2023, che consentirebbe di ridurre temporaneamente le accise utilizzando l’extra-gettito Iva generato dall’aumento dei carburanti.