Mps, Generali e Banco Bpm: il risiko bancario entra nel vivo. Le indiscrezioni del Financial Times

Secondo il Financial Times, Lovaglio studia la cessione del 13% di Generali per finanziare una possibile mossa su Banco Bpm

Il risiko bancario italiano torna al centro dell’attenzione internazionale. Secondo il Financial Times, Luigi Lovaglio starebbe valutando una mossa strategica di grande impatto: la vendita del 13% di Generali detenuto da Mediobanca, per finanziare un’eventuale acquisizione di Banco BPM da parte di Monte dei Paschi di Siena.

Una mossa finanziaria complessa

L’operazione, ancora allo stadio di valutazione, avrebbe una logica chiara: liberare risorse attraverso una partecipazione storica e altamente liquida per sostenere un’operazione straordinaria di consolidamento. La quota in Generali rappresenta infatti uno degli asset più rilevanti nel sistema finanziario italiano, e la sua eventuale cessione avrebbe implicazioni non solo per Mps, ma per l’intero equilibrio tra banche e assicurazioni.

Il punto non è solo finanziario, ma strategico e tenderebbe a rafforzare la posizione di Mps nel sistema bancario, accelerando il processo di consolidamento con l’intento di creare un player più competitivo a livello europeo.

La lettura della stampa finanziaria internazionale

Financial Times: “una mossa audace nel risiko italiano”

Il quotidiano britannico sottolinea come l’operazione rappresenti un tentativo di Mps di uscire definitivamente dalla sua lunga fase di ristrutturazione e di tornare protagonista. Tuttavia, evidenzia anche le complessità politiche e regolatorie, considerando il ruolo dello Stato nel capitale della banca.

Bloomberg: attenzione a execution e capitale

Secondo Bloomberg, il nodo principale è l’esecuzione: la vendita di una quota così rilevante e il successivo utilizzo dei fondi per un’acquisizione comportano rischi elevati. Gli analisti citati parlano di un’operazione “finanziariamente possibile ma non priva di ostacoli”, soprattutto in termini di capitale e approvazioni regolatorie.

Reuters: impatto sistemico

Reuters mette l’accento sull’impatto sistemico. Una cessione del 13% di Generali potrebbe ridisegnare gli equilibri tra i principali attori finanziari italiani, influenzando anche il ruolo di Mediobanca e degli altri grandi azionisti.

Il nodo politico e regolatorio

Qualsiasi operazione su questa scala dovrà confrontarsi con diversi livelli di approvazione: autorità di vigilanza europee, governo italiano (ancora azionista di Mps) e mercato, che dovrà assorbire una quota significativa di Generali. È qui che si gioca la partita più delicata: la sostenibilità finanziaria deve andare di pari passo con l’accettabilità politica.

La possibile mossa di Mps si inserisce in un contesto più ampio di consolidamento bancario in Europa. Dopo anni di frammentazione, il settore cerca dimensioni più efficienti per competere a livello globale. Non si parla ancora di un’operazione concreta, ma il solo fatto che venga valutata segnala un cambio di fase. Mps non è più solo in difesa.

Sta tornando a giocare in attacco. E nel sistema bancario italiano, questo può cambiare gli equilibri molto più di quanto sembri.