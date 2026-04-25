Truffa sulle scommesse meteo, il caso Polymarket: sospetti di manipolazione e indagini in Francia

Tra mercati predittivi e vulnerabilità fisiche: come si può “barare” con il tempo.

Il meccanismo: come funziona la truffa

Secondo le prime ricostruzioni, il sistema si baserebbe su un punto debole: i mercati predittivi utilizzano dati provenienti da stazioni meteo specifiche. Se il risultato della scommessa dipende, ad esempio, dal fatto che la temperatura superi una certa soglia in un determinato luogo e orario, basta intervenire su quel punto preciso.

Ed è qui che entra in gioco il presunto trucco con una procedura a dir poco infantile. Basta avvicinare una fonte di calore (come un phon) al sensore, alterare la rilevazione ufficiale di un paio di gradi e far scattare la condizione vincente della scommessa. Questo pare sia successo nel caso di uno scommettitore sulla piattaforma Polymarket in Francia.

Un’operazione semplice, ma con effetti potenzialmente rilevanti, soprattutto in mercati poco liquidi dove anche piccole variazioni possono determinare vincite significative.

Il mondo delle scommesse

Le scommesse sul meteo sembravano uno degli ambiti più oggettivi dei mercati predittivi, ma il caso legato a Polymarket dimostra il contrario: anche la temperatura può essere manipolata. Questo evidenzia un limite importante: la dipendenza da fonti dati limitate e la difficoltà di verificarne l’integrità fisica, a differenza dei mercati finanziari dove i dati sono distribuiti. Il caso solleva un tema più ampio: i mercati predittivi funzionano solo se i dati sono affidabili e non manipolabili, altrimenti l’intero sistema perde credibilità.

La stampa internazionale sottolinea proprio questo rischio, evidenziando la necessità di fonti multiple e controlli più rigorosi. Il punto chiave è che anche un dato apparentemente oggettivo può diventare vulnerabile, e quando il valore economico dipende da un numero, quel numero diventa il punto più esposto del sistema. Questa logica funziona solo se i dati sono affidabili e non sono manipolabili.

Scommesse online, le raccomandazioni dell’Unione europea

L’Unione europea non ha una normativa unica e vincolante sulle scommesse, ma ha definito nel tempo una serie di raccomandazioni e linee guida per armonizzare il settore, con un obiettivo chiaro: proteggere i consumatori e garantire l’integrità dei mercati. Il riferimento principale resta la Raccomandazione della Commissione europea del 2014 sui servizi di gioco d’azzardo online, che continua a orientare le politiche degli Stati membri.

Il primo pilastro riguarda la tutela degli utenti. Bruxelles invita i Paesi a garantire sistemi di identificazione chiari, limiti di deposito e strumenti di autoesclusione, per prevenire comportamenti compulsivi e ridurre i rischi legati alla dipendenza dal gioco. Particolare attenzione è riservata ai minori, con l’obbligo di controlli rigorosi sull’età e restrizioni alla pubblicità aggressiva.

Un secondo punto centrale è la trasparenza. Le piattaforme devono fornire informazioni chiare sulle probabilità di vincita, sulle condizioni delle scommesse e sui meccanismi di pagamento. L’obiettivo è evitare pratiche ingannevoli e rafforzare la fiducia degli utenti in un mercato sempre più digitale e transfrontaliero.

La prevenzione delle frodi e delle manipolazioni

L’Unione europea insiste anche sulla prevenzione delle frodi e delle manipolazioni. In questo ambito, le raccomandazioni invitano gli operatori e le autorità nazionali a cooperare per individuare anomalie, condividere dati e contrastare fenomeni come il match-fixing o l’uso improprio delle informazioni. È un punto particolarmente rilevante oggi, alla luce dell’evoluzione dei mercati predittivi e delle nuove forme di scommessa basate su dati in tempo reale.

Un altro elemento chiave è il contrasto al riciclaggio di denaro. Le attività di gioco rientrano infatti nell’ambito delle direttive europee antiriciclaggio, che impongono controlli sui flussi finanziari, tracciabilità delle operazioni e verifiche sull’identità dei clienti.

L’Unione europea non punta a liberalizzare senza controllo il settore delle scommesse, ma a costruire un equilibrio tra mercato e tutela. In un contesto in cui il digitale rende i confini sempre più labili, le raccomandazioni europee cercano di garantire che innovazione e sicurezza procedano insieme, evitando che nuove forme di gioco – come quelle legate ai dati o agli eventi reali – sfuggano a regole adeguate.