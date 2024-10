- Advertising -

Quali sono le principali opportunità di investimento che la Space economy rappresenta? I principali trend e le sfide del settore aerospaziale sono i temi che guideranno oggi l’incontro Space Finance Lab organizzato da PwC Italia insieme alla European Space Agency e alla Banca Europea per gli Investimenti.

Ne discuteranno in Torre PwC a Milano Guillaume De la Brosse, Head of Unit – Innovation and NewSpace at DG Defence Industry and Space, Luca del Monte, Head of the Commercialisation Department at ESA, Fabrizio Morgera, Senior Investment Officer at EIB, Stella Tkatchova, Programme Manager for Space Systems at EIC, Fiammetta Diani, Head of Market Downstream and Innovation at EUSPA, Jaroslav Toth, Innovation Finance Advisor at EIB, Marco Molina Managing Director at SITAEL, Jonata Puglia, CEO at Leaf Space e Antonie Rostand, President and Founder at Kayrros.

- Advertising -

Per PwC Italia interverranno Giovanni Andrea Toselli, Presidente e AD, Alessandro Grandinetti, Clients & Markets Leader, Cesare Battaglia, Aerospace & Defense Country Lead, Gabriele Capomasi, Partner Aerospace & Defense, Luigi Scatteia, Space Practice Global Lead insieme

Mentre l’economia spaziale globale è in crescita, con un mercato complessivo da $400 miliardi nel 2023, gli investimenti privati, dopo un picco di $49.1 miliardi trainato dalle Special-Purpose Acquisition Companies (SPAC) nel 2021, hanno raggiunto $17,9 miliardi nel 2023, per via dell’incertezza politico-economica e di una razionalizzazione generale.

- Advertising -

Ad oggi, gli investimenti privati stanno diventando molto più focalizzati e selettivi verso le società space che stanno dimostrando la sostenibilità del proprio modello di business.

La base di investitori privati ​​si sta infatti diversificando, con i fondi Venture Capital che continuano ad essere la tipologia principale e a favorire gli investimenti early-stage, mentre nuovi investitori continuano ad essere attratti dal settore, con il 66% di nuovi investitori nel settore spaziale.

Tra questi rientrano i fondi tecnologici VC focalizzati sui software, fondi deep tech, fondi di buyout su larga scala e investitori aziendali provenienti da settori quali trasporti, media, assicurazioni e molti altri. La crescita del volume di deal è stata guidata dalla crescita dei round di finanziamento early-stage. Mentre il volume delle serie C e D+ è rimasto invariato, molte delle società spaziali più mature hanno optato per la raccolta di capitale pubblicamente piuttosto che tramite accordi in fase avanzata.

Gli accordi SPAC non hanno pienamente soddisfatto le elevate aspettative che si erano prefissati e si sono verificati dei consolidamenti per far fronte alle minacce del mercato. Durante gli anni 2022 e 2023, il numero di accordi SPAC nel settore spaziale è diminuito sensibilmente. Alcune società SPAC stanno, infatti, valutando un ritorno alla proprietà privata. La capitalizzazione di mercato di tutte le società considerata dall’analisi è diminuita dopo la loro acquisizione e la maggior parte di esse ha annunciato frazionamenti azionari inversi.

Quasi tutte le società SPAC stanno segnalando un aumento dei ricavi negli ultimi due anni e stanno cercando di trovare modi per tagliare i costi che incidono sulla loro redditività. Alcune di loro sono ancora nel processo di dimostrazione della loro tecnologia. Le società che vincono contratti governativi sono quelle che riescono ad attrarre più investimenti privati.

Gabriele Capomasi, Partner Aerospace & Defense PwC Italia spiega: “Il mercato azionario continua a premiare le aziende spaziali tradizionali, mentre le aziende NewSpace stanno lavorando per mantenere la loro capitalizzazione di mercato”.

Le società legacy incluse nell’analisi di PwC hanno registrato una crescita media dei prezzi delle azioni del 28% nel periodo ottobre 2022-febbraio 2024. Queste società sono generalmente coinvolte nel settore della difesa e raccolgono significativi appalti governativi.

Cesare Battaglia, Aerospace & Defense Country Lead PwC Italia commenta: “Lo spazio è un settore complesso guidato da dinamiche a livello macro che vanno oltre le semplici forze di mercato. È caratterizzato da un contesto normativo e politico in continua evoluzione, che può influenzare significativamente le evoluzioni del settore. Lo spazio ha notevoli impatti strategici, sociali ed economici, giustificando la significativa spesa pubblica nel settore. La trasformazione del settore offre anche nuove opportunità e sfide sia ai nuovi investitori che a quelli consolidati. Cogliere queste opportunità e affrontare le sfide derivanti da un campo di gioco in così rapida evoluzione è indispensabile per rimanere competitivi”.